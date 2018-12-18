حكمة

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,501
الإعجابات
4,190
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم يا ناس اللمة ان شاء الله فرحتكم ديمة يارب
سئل حكيم/ كم عمرك/ فأجاب صحتي جيدة / سئل هل معك نقود /فأجاب ليس علي دين/ سئل هل عندك أعداء /فأجاب أسكن بعيد عن أقاربي


لا يهمني من تكون أنا معك /بما أراه منك /لا بما أخبروني عنك
ربي يسترنا من قيل والقال ربي يبعدنا عليهم ان شاء الله
 
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