السلام عليكم يا ناس اللمة ان شاء الله فرحتكم ديمة يارب

سئل حكيم/ كم عمرك/ فأجاب صحتي جيدة / سئل هل معك نقود /فأجاب ليس علي دين/ سئل هل عندك أعداء /فأجاب أسكن بعيد عن أقاربي





لا يهمني من تكون أنا معك /بما أراه منك /لا بما أخبروني عنك

ربي يسترنا من قيل والقال ربي يبعدنا عليهم ان شاء الله