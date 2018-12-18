تصميم الذكرى الـ 13 لتأسيس اللمة الجزائرية

بداية الكلام بالتحية و أحسن تحية تحية الإسلام و تحية الإسلام السلام

فالسلام عليكم وحمة الله تعالى وبركاته

الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم

تحية عطرة لكل أعضاء ومحبي ومتابعي اللمة

منذ تاسيسها منذ تاسيسها في الـ 18 ديسمبر 2005 تعتبر

اللمة الجزائرية واحة غنّاء تزيّنَتْ بأعضاءها ومواضيعهم ومشاركاتهم،تعدّت مفهوم المُنتدى السّائد في العالم الالكتروني لتتميّز عن غيرها بل وتتفرَّد كيفَ لها وهي وَليدة سنوات من الابداع ظلّت لامعة في عالم النّت بحصرياتها وروعة مواضيعها وأعضاءها الذين جعلوا منها واقِعًا مُعاشًا،سنوات من العمل والجُهود المُتواصلة،اخلاص وتفاني احترامٌ ورُقيٌ من قِبلِ أعضاءها وطاقمِها الاشرافي المُميّز اذِ أنها بالنسبة لكلّ عضو البيت الثاني الذي يأوى إليه ليجِدَ القلوب الطّيبة الصادقة التي تحويه وتُساعدُهُ في كُلّ مايحتاجُهُ. إضغط للتوسيع...

و بمناسبة ذكرى تأسيس منتدانا الغالي أحببت ان اقدم هذا التصميم الثلاثي الابعاد لتخليد ذكرى هذا العام

الفكرة هي إعادة تصميم مقدمة شركة انتاج الأفلام العالمية و المعروفة 20TH FOX CENTURY ولكن باستخدام شعار منتدى اللمة الجزائرية

بعد التعريف بالفكرة سنتحدث عن معلومات التصميم.

في هذا التصميم تم استعمال 4 برامج للوصول للنتيجة النهائية

أولا برنامج CINEMA 4D

استخدمت النسخة R17 لنمذجة التصميم ككل و للاخراج الاولي الذي كان عبارة عن سلسلة من الصور .... بالتحديد 601 لتشكل فيما بعد مقطع فيديو.



ثانيا برنامج PHOTOSHOP CC ثانيا برنامج PHOTOSHOP CC

كان استخدام الفوتوشوب طفيفا جدا في هذا التصميم لاني استخدمته للتعديل على بعض الصور الناتجة عن الإخراج الاولي.



ثالثا برنامج AFTER EFFECTS CC ثالثا برنامج AFTER EFFECTS CC

تم استخدامه لتجميع سلسلة الصور في مقطع فيديو و إضافة بعض التاثيرات عليه و أخيرا الإخراج النهائي.



أخيرا برنامج 9 CAMTASIA STUDIO أخيرا برنامج 9 CAMTASIA STUDIO

قمت باستخدام برنامج كامتازيا لاضافة بعض الكتابات و إعادة اخراج الفيديو للتقليل من حجمة.

بالنسبة للمدة التي استغرقها التصميم فهي طويلة جدا و كانت على فترات متقطعة

-- عملية النمذجة استغرقت 27 ساعة ككل منها تقريبا 8 ساعات ضائعة في تغيير الأفكار.

-- عملية الإخراج الاولي اخذت نصيب الأسد من ناحية الوقت في هذا التصميم حيث استغرقت 190 ساعة تقدريبا او ما يعادل 8 أيام متواصلة لكنها كانت مقسمة على مدة 4 اشهر.

-- عمليات التعديل و الإخراج النهائي لم تأخذ اكثر من ساعة و نصف بما في ذلك عملية الرفع.

اعلم ان الكثير منكم أصابه الملل ههههه لكن قبل الوصول للنتيجة النهائية اليكم بعض الصور من ساحة العمل

و أخيرا أصدقائي اليكم النتيجة النهائية للعمل

"الرجاء اختيار الدقة 720p من اجل مشاهدة افضل"

و كاضافة أخيرة اليكم صورتين للتصميم بافكار مختلفة

ان شاء الله يكون التصميم نال اعجابكم

دمتي ملتقى طيب للجزائريين والعرب جميعا

تمثلين الجزائر والوطن العربي

تحملين رسالة السلام وتنشرين الخير في كل مكان