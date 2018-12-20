ليس هناك فشل (مشاركتي في مسابقة الموضوع التفاؤلي)

" ليس هناك فشل وإنما هناك تجارب وخبرات "



أولا يجب أن أذكر أن هذا الموضوع موضوعي أي سيحتوي على وجهة نظري التي ليس شرطا أن تطابق وجهة نظرك فكل شخص محق من وجهة نظره لأن الخريطة ليست هي المنطقة واختلاف الرأي نعمة.



كمسلمين ديننا يحثنا على التفاؤل وحسن الظن بالله والعباد وعدم الاستسلام للتشاؤم والقنوط من رحمة الله.



الكثير من الناس يعتبرون الإخفاق في شيء ما فشل، وقد يبتعدون عن ذلك الشيء لأنهم يعتبرون أنهم فاشلين في ذلك الموضوع وربما لخوفهم من الفشل مرة أخرى وما هذا إلا ضعف في شخصيتهم واستسلام لواقع وأحداث وأفعال كانت ربما خاطئة أدت إلى تلك النتيجة التي سموها فشل !



لماذا لا ننظر لكلمة الفشل من منظور آخر وبدل رؤية السلبيات فيها فلننظر للإيجابيات ! قد نفشل في شيء ما ! نعم أكيد، لكن أليس الفشل هو نقطة نهاية لهذا الشيء وبداية لشيء آخر ! أو قد تكون أيضا بداية جديدة لنفس الشيء بطريقة أخرى !



عندما نفشل دعونا لا نسمي ذلك الاخفاق أو تلك الكبوة فشلا فلنسمها نتيجة سلبية لسلوك أو أفعال خاطئة ولنحاول البحث في أسباب الإخفاق لنصححها حتى نتحصل على نتائج أحسن كما نريدها .



قد ننظر إلى شجرة ما فتعجبنا ثمارها وقد ننظر لأخرى ولا تعجبنا الثمار ! الثمار هنا هي النتائج فما سبب الاختلاف في الثمار (النتائج) ! ستقولون طريقة العناية بالشجرة، تربة الشجرة، خصوبتها ... إلخ، إذن الأسباب داخلية غير مرئية إن غيرناها تغيرت النتائج (الثمار).



كذلك بالنسبة لنا، كل نتيجة غير مرضية تحصلنا عليها ليست إلا نتيجة لما قدمنا لها، فهل قدمنا الأحسن حتى نتحصل على أفضل نتيجة بدل الفشل !



الفشل إذن ما هو إلا صفحة تفتح من عدم، لتعرفك على أسباب فشلك واخفاقك حتى تتجنبها مستقبلا وتحصل على نتيجة أفضل وأحسن.



من هنا نقول ليس هناك فشل بل هناك تجارب وخبرات.



ضعوا جانبا الخوف، التردد والتشاؤم وانطلقوا لتحقيق أهدافكم لأن أكبر ما يمنع الأشخاص عن ذلك هو الخوف من الفشل، لا تخافوا من الشيء بل واجهوه، ركزوا على النجاح للحصول عليه بدل التركيز على الفشل.



دعوني في الأخير أخبركم أن ما تركزون عليه تجدوه ! ألا توافقونني الرأي ! هل حصل أن افترقتم عن شخص عزيز وحاولتم تشتيت أفكاركم بفيلم أو مسلسل أو حتى أغنية لتجدوا الفيلم أو المسلسل أو الأغنية يتحدثون عن الفراق ! أو هل تمنيتم يوما الحصول على شيء لتجدوا فجأة أن كل من تعرفوهم لديهم ذلك الشيء ! والكثير من الأمثلة في هذه النقطة !



بالعادة في هذه الحالة نقول " الكل تفاهموا عليا ' لكن في الحقيقة أنت فقط من تآمرت على نفسك بتركيزك على ذلك الشيء !



لهذا أقول انتبهوا لما تركزون عليه، فليكن التركيز على شيء جميل ومفيد، ركزوا على النجاح حتى تحصلوا عليه وبالتوفيق للجميع .