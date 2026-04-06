ماذا تعلمت من الحياة ؟

تعلمت أنه في المدرسة أو الجامعة نتعلم الدروس ثم نواجه الامتحانات ..

أما في الحياة فإننا نواجه الامتحانات وبعدها نتعلم الدروس

تعلمت أنه محادثة بسيطة أو حوار قصير مع إنسان حكيم يساوي شهر دراسة ..

تعلمت أنه لايهم أين أنت الآن .. ولكن المهم إلى أين تتجه في هذه

اللحظة ..

تعلمت أنه خير للإنسان أن يكون كالسلحفاة في الطريق الصحيح .. على أن

يكون غزالاً فى الطريق الخطأ .

تعلمت أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه ..

تعلمت أنه خير للإنسان أن يندم على مافعل .. من أن يتحسر على ما لم

يفعل .

تعلمت أن العمل الجيد أفضل بكثير من الكلام الجيد

تعلمت أن الناس ينسون السرعة التي انجزت بها عملك .. ويتذكرون نوعية ما

أنجزته .

تعلمت أنه يوجد كثير يحصلون على النصيحة .. القلة فقط يستفيدون منها .

تعلمت أن المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل .. حيث

المخاطر التى تشتت الذهن .

تعلمت أن الفشل لا يعتبر أسوأ ما في الحياه .. إن الفشل هو أن لا نجرب .

تعلمت أن هناك أناس يسبحون فى اتجاه السفينه .. وهناك أناس يضيعون

وقتهم بانتظارها .

تعلمت أنه لا ينتهى المرء عندما يخسر .. إنما عندما ينسحب .

تعلمت أن الذى يكسب بالنهايه .. من لديه القدره على التحمل والصبر .

تعلمت أنه من أكثر الأسلحه الفعالة التى يملكها الانسان .. هي الوقت

والصبر .

تعلمت أنه يجب على الإنسان أن يحلم بالنجوم .. ولكن فى نفس الوقت يجب

ألا ينسى قدميه على الارض .

تعلمت أنه عندما تضحك .. يضحك لك العالم وعندما تبكي .. تبكي وحدك .

تعلمت أن هناك فرق كبير بين التراجع .. والهروب .

تعلمت أن الشجرة المثمرة .. هي من يهاجمها الناس .

تعلمت أنه من أجمل الأحاسيس هو الشعور من داخلك بأنك قمت بالعمل الصحيح

حتى لو عاداك العالم أجمع.

تعلمت أنه إذا لم يجد الإنسان شيء يموت من أجله .. فإنه في أغلب الظن

لن يجد شيئا يعيش من أجله .

تعلمت أن كل ما نراه عظيماً في الحياه بدأ بفكرة ومن بداية صغيرة .

تعلمت أن الإبتسامه لا تكلف شيئاً .. ولكنها تعنى الكثير ..