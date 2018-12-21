هل تفقد الامل؟؟~~~~~~مشاركتى في مسابقة موضوع تفائلي~~~~~~



السلام عليكم

ايها الفاقدون للامل الجالسون في مكان واذهانهم مسافرة لبعيد تامل حولك انه فصل الشتاء ،تعلم ان الشتاء كما حلت ستحمل اشلائها وترحل ويحل الربيع فتفتح لشمسه نافذة غرفتك وتستنشق رحيق ازهاره ونتعش روحك من جديدهكذا هى الحياة فصول وفصول

فتاسس وتهد لاحلامك فتفشل

ليس لانك فاشل بل لان بداية النجاح الفشل

تخسر اشخاص احب اليك من قلبك ليس لانك لست بمتواهم بل لاهم لم يكتبوو لك

تتعثر كثيراا وتشعر بان الحياة تقسوو عليك وكل الابواب مقفلة في وجهك

ليس لان الله لايحبك بل لانه يمتحنك

اترى هذا ما يسمى بالامل فلاتتعب نفسك في تفكير بامس ذهب ولن يعوم ولا تتسائل كيف سيكون اليوم لانه سيمضي بل حضر اوراقك وارسم عليها بالوان فاتحة جميلة اجمل لوحة للغد اكتب تحتها لن اتخلى املى فهو سلاحى ومن فقد سلاحه فقد حياته

ترى الناس لا تغادرهم ابتامتهم ليسوو لانهم سعداء او لان الكرب لم تمسسهم بل لان املهم يرافقهم فيخفون ضعفهم وانكسارهم وراء ابتسامتهم

واذا كنت تظن بانك تعيس الحظ ووضعت حزنك امامك وجلست تندب حظك فدعنى ابشرك بانك انسان فاشل

انظر للمراة وسال نفسك

الم يمر الذين قبلى بنفس هذا الموقف المحزن ؟؟

هل انا الوحيد الحزين في هذا العالم ؟؟



انا ساجيبك لست الوحيد ولا الاول ولاحتى ستكون الاخير بينما هم تجاوزوو الامر بكل سهولة لانهم لم يخفوو املهم ولم يفقدوو ايمانهم برب العزة والجلالة اجل ان الامل لن ولم يغادرنا في يوماا ما بل نحن من نتخلى عنه

قم في هته اللحظة ونفض الغبار عنك

وتذكر انك سيد افكارك

انك من تتحكم في احلامك

حتى انت في املك



كل المكابح بيدك تحكم فيها بكل تمكن ودع مفتاحك يكون الامل

لكن اياك ان تنسي الابتسامة

اذا كانت المراة بجانك فانظر ايها

واذا لم تكن اطفئ شاشة هاتفك وتامل

ملامح وجهك وشفاهك فيها

هل ترى ابداع الخالق

سبحانه وعظم سلطانه

الان قل كلمة



ابتسم

اعد قولها

ابتسم

انظر انك تبتسم ولو ابتسامة طفيفة

لقد اكتسبنا اجراا انا وانت

فلاتنسي



املك هو مفتاحك



هاذه كانت مشاركتى الرمزية في مسابقة موضوع تفائلى

اتمنى التوفيق للجميع

واتمنى ان اكون قد وفقت ولو بالشئ القليل

تحياتى للجميع ​