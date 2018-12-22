ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة13 ~~~~بالقلم الازرق~~~~

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم
هنيئاا لجميع اعضاء المنتدى بهاذ الشهر الغالى على قلوبنا الذي نحتفل به سوياا بالذكرى 13 لافتتاح هذا الصرح الفريد من نوعه
منتدى اللمة الجزائرية
قمت برسم بسيط
للمشاركة في المسابقة
رغم انوو رايت رسم الاخ الكريم
@فريد أبوفيصل
بدوون تعليق يعنى سلمت انامله
وهاته مشاركتى المتواضعة
هذه كانت الصور
اتمنى ان تنال اعجباكم واستحسانكم
شكراا لكم
موفقين