ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة13 ~~~~بالقلم الازرق~~~~

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1

السلام عليكم
هنيئاا لجميع اعضاء المنتدى بهاذ الشهر الغالى على قلوبنا الذي نحتفل به سوياا بالذكرى 13 لافتتاح هذا الصرح الفريد من نوعه
منتدى اللمة الجزائرية
قمت برسم بسيط
للمشاركة في المسابقة
رغم انوو رايت رسم الاخ الكريم
@فريد أبوفيصل
بدوون تعليق يعنى سلمت انامله
وهاته مشاركتى المتواضعة

IMG20181222120818.jpg
IMG_20181222_114725.jpg

IMG_20181222_114646.jpg


IMG_20181222_114646.jpg
هذه كانت الصور
اتمنى ان تنال اعجباكم واستحسانكم
شكراا لكم
موفقين
 
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