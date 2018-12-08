ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة13

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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إنضم
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
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نرحب بأعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية



وفي اطار الاحتفال بمناسبة عزيزة على قلوبنا

وهي الاحتفال بالعيد الحادي عشر لــــ تأسيس منتدى اللمة الجزائرية

الذي يصادف ال 18 من شهر ديسمبر من كل سنة



فتحنا أمامكم أبواب المشاركة لتعبروا لهذا المنتدى وتهدونه أحلى الهدايا في عيد ميلاده



والفكرة باختصار هي :

تقديم رسمة من رسم كل عضو تعبّر عن حبه لللمة الجزائرية



أو ماذا تعني اللمة لكل عضو



يعني كل شخص يستطيع رسم مايريد



يقوم بتصويره ورفع الصورة على موقع رفع اللمة لكي لاتضيع



ظ…ط±ظƒط² طھط*ظ…ظٹظ„ ط´ط¨ظƒط© ظپظˆط± ط£ظ„ط¬ظٹط±ظٹط§



ويضعها في موضوع في ركن:



منتدى الرسم والتصاميم



الجوائز:

أفضل رسمتين يتحصل صاحبها او صاحبتها على وسام





ابن-اللمة.gif











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100 نقطة شرفية لكل المشاركين









بالتوفيق ان شاء الله​
 
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