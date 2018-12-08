ارسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة13

والفكرة باختصار هي :

ويضعها في موضوع في ركن:

الجوائز:

نرحب بأعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائريةوفي اطار الاحتفال بمناسبة عزيزة على قلوبناوهي الاحتفال بالعيد الحادي عشر لــــ تأسيس منتدى اللمة الجزائريةالذي يصادف ال 18 من شهر ديسمبر من كل سنةفتحنا أمامكم أبواب المشاركة لتعبروا لهذا المنتدى وتهدونه أحلى الهدايا في عيد ميلادهتقديم رسمة من رسم كل عضو تعبّر عن حبه لللمة الجزائريةأو ماذا تعني اللمة لكل عضويعني كل شخص يستطيع رسم مايريديقوم بتصويره ورفع الصورة على موقع رفع اللمة لكي لاتضيعأفضل رسمتين يتحصل صاحبها او صاحبتها على وسام100 نقطة شرفية لكل المشاركينبالتوفيق ان شاء الله​