مشاركتي في مسابقة متميزون .. لَيَالِي الملعونة

" تلك الغريبة

واقفة هناك والدم يقطر من حجابها

مواجهة لي بظهرها

تمسك سكينا بشمالها

واعتقد ان دلك قلبا في يمينها

العديد من الوحوش حولها

ومن كل الجهات يحاصرونها

كانت تتلفت حولها

تبحث ربما عن مخرج لها

لكن

كل الطرق تم سدها

باشياء كثيرة لا يمكن وصف شكلها

ماهذا الشعور الغريب ... وكأني اعرفها

لما لا تشق طريقها؟؟؟

وتقتل اي شيء يعيقها؟؟

فما فائذة تلك السكين ان لم تستعملها؟؟؟

ايمكن ان تريني شكلها؟

انتظروا.... هل هي تستدير بوجهها؟؟؟؟

انها تمشي ببطء، هل هناك ما يعيقها؟

بدات الجري، اعتقد انها مصابة بقدمها

انها تقترب وتقترب ومع اقترابها يزداد وضوحها

لحظة........... اليست تلك انا !!!!!!

لقد قفز جني نحوها

وحية تحيط بعنقها

ماذاك الذي في عينيها؟

لو كان سهما لقضى عن كل ماحولها

اقصد حولي انا !!!!!!! "

يا ليلُ حَسبِيَ ما لَقيتُ مِن الشَقا رُحماكَ لَستُ بِصَخرةٍ صمَّاءِ