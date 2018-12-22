مشاركتي في مسابقة متميزون .. لَيَالِي الملعونة

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,247
الإعجابات
20,924
النقاط
756
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اردت ان اشارككم بعض الاساطير التي تحدث في ليلي
ولعنات الخرافات التي اراها في نومي

1545510197102.png
" تلك الغريبة
واقفة هناك والدم يقطر من حجابها
مواجهة لي بظهرها
تمسك سكينا بشمالها
واعتقد ان دلك قلبا في يمينها
العديد من الوحوش حولها
ومن كل الجهات يحاصرونها
كانت تتلفت حولها
تبحث ربما عن مخرج لها
لكن
كل الطرق تم سدها
باشياء كثيرة لا يمكن وصف شكلها

ماهذا الشعور الغريب ... وكأني اعرفها
لما لا تشق طريقها؟؟؟
وتقتل اي شيء يعيقها؟؟
فما فائذة تلك السكين ان لم تستعملها؟؟؟
ايمكن ان تريني شكلها؟

انتظروا.... هل هي تستدير بوجهها؟؟؟؟
انها تمشي ببطء، هل هناك ما يعيقها؟
بدات الجري، اعتقد انها مصابة بقدمها
انها تقترب وتقترب ومع اقترابها يزداد وضوحها
لحظة........... اليست تلك انا !!!!!!

لقد قفز جني نحوها
وحية تحيط بعنقها
ماذاك الذي في عينيها؟
لو كان سهما لقضى عن كل ماحولها
اقصد حولي انا !!!!!!! "

وفجاة
اصبح المكان ها هنا مالوفا
هاهو الكمبيوتر الخاص بي
وذاك تلفاز منزلي
وجسدي ثقيل كتمثال صخري
اه لقد عرفت... كنت في احدى كوابيسي
وذاك الجحيم الذي يطاردني

متى ما اغمضت عيناي
لعنات تلاحقني

يا ليلُ حَسبِيَ ما لَقيتُ مِن الشَقا رُحماكَ لَستُ بِصَخرةٍ صمَّاءِ

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,350
الإعجابات
14,408
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2

السلام عليكم

كلمآت معبرة تروي قصة
ليست بغريبة فدائما ما نواجه
في هذه الحياة طرق مسدودة و أناس
قد لا يسمعون صوتنا مهما صرخنآ
ولكن القوة و الصمود سيجعل المستحيل ممكنا

أسلوبك في الطرح جميل 👍
و سلس بالتوفيق آختي

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sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,982
الإعجابات
1,695
النقاط
351
#3
قال ماغيكاي تشان:

ماهذا الشعور الغريب ... وكأني اعرفها
لما لا تشق طريقها؟؟؟
وتقتل اي شيء يعيقها؟؟
فما فائذة تلك السكين ان لم تستعملها؟؟؟
ايمكن ان تريني شكلها؟

انتظروا.... هل هي تستدير بوجهها؟؟؟؟
انها تمشي ببطء، هل هناك ما يعيقها؟
بدات الجري، اعتقد انها مصابة بقدمها
انها تقترب وتقترب ومع اقترابها يزداد وضوحها
لحظة........... اليست تلك انا !!!!!!

لقد قفز جني نحوها
وحية تحيط بعنقها
ماذاك الذي في عينيها؟
لو كان سهما لقضى عن كل ماحولها
اقصد حولي انا !!!!!!! "

وفجاة
اصبح المكان ها هنا مالوفا
هاهو الكمبيوتر الخاص بي
وذاك تلفاز منزلي
وجسدي ثقيل كتمثال صخري
اه لقد عرفت... كنت في احدى كوابيسي
وذاك الجحيم الذي يطاردني

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امممممممممم هدا طرح بوليسي من اين لكي هدا التفكير:unsure:
صدقا اعجبتني رغم انها مرعبة نوعا ما لحسن الحض هي كابوس وفقط
جزيل الشكر على ما خطت اناملك
محاولة طيبة ومزيد من التميز ان شاء الله
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,247
الإعجابات
20,924
النقاط
756
الجنس
أنثى
#4
قال Yasmina.yaso:

السلام عليكم

كلمآت معبرة تروي قصة
ليست بغريبة فدائما ما نواجه
في هذه الحياة طرق مسدودة و أناس
قد لا يسمعون صوتنا مهما صرخنآ
ولكن القوة و الصمود سيجعل المستحيل ممكنا

أسلوبك في الطرح جميل 👍
و سلس بالتوفيق آختي

تم الإعتماد ...
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا اخر كابوس رايته في نومي ليست مجرد قصة هههههههههه
الجمال جمال عيونكم وقلوبكم غاليتي
رايكم شرف اعتز به واتمنى اني عند حسنه واني استحقه ان شاء الله يارب
بارك الله فيك وجزاك كل خير للاعتماد
في الحقيقة كتبتها وكنت ساضعها كموضوع وفي نفس الوقت دخلت لموضوع المسابقة من اجل مواضيع الرسم
فرايت انه يوجد موضوع عن الليل في قسم البوح فقلت لما لا، للمتعة فقط هههههههه
هلا والف مرحبا بك نورتي موضوعي غاليتي بمرورك
بارك الله فيج للمررور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,247
الإعجابات
20,924
النقاط
756
الجنس
أنثى
#5
قال sami44:
امممممممممم هدا طرح بوليسي من اين لكي هدا التفكير:unsure:
صدقا اعجبتني رغم انها مرعبة نوعا ما لحسن الحض هي كابوس وفقط
جزيل الشكر على ما خطت اناملك
محاولة طيبة ومزيد من التميز ان شاء الله
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هدا اخر كابوس رايته ههههههههه
قررت ان اقوم لعمل قصص وحكايات من كوابيسي التي اراها كل ليلة ههههههههههه
سعيدة جدا ان خربشاتي اعجبتك، ولما يسمى كابوسا لانه مرعب هههههه هدا الطف كابوس شاهدته والقاده اعظم باذن الله
بل كل الشكر لك اخي الكريم الطيب لكلامك الدي اتمنى اني استحقه واني عند حسنه ان شاء الله
انتم كل التميز والله اخي الكريم، اعتقد لم تقرا خربشاتي من قبل لدا انت مستغرب ههههههههههههههه
ان اردت ساعمل لك اشارة وساحب كثيرا جدا ان تعطيني رايك في هوسي
احب ان يستمتع الاخرون بخربشاتي فقط
هلا والف مرحبا بك نورت الموضو بمرورك اخي الكريم
بارك الله فيكم للمرور الجميل وجزاكم كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه​
 
آخر تعديل:
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,982
الإعجابات
1,695
النقاط
351
#6
قال ماغيكاي تشان:
هدا اخر كابوش رايته ههههههههه
قررت ان اقوم لعمل قصص وحكايات من كوابيسي التي اراها كل ليلة ههههههههههه
سعيدة جدا ان خربشاتي اعجبتك، ولما يسمى كابوسا لانه مرعب هههههه هدا الطف كابوس شاهدته والقاده اعظم باذن الله
بل كل الشكر لك اخي الكريم الطيب لكلامك الدي اتمنى اني استحقه واني عند حسنه ان شاء الله
انتم كل التميز والله اخي الكريم، اعتقد لم تقرا خربشاتي من قبل لدا انت مستغرب ههههههههههههههه
ان اردت ساعمل لك اشارة وساحب كثيرا جدا ان تعطيني رايك في هوسي
احب ان يستمتع الاخرون بخربشاتي فقط
هلا والف مرحبا بك نورت الموضو بمرورك اخي الكريم
بارك الله فيكم للمرور الجميل وجزاكم كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه​
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احب كثيرا هده الخربشات
اولا لأني من اكبر المخربشين وثانيا اأني اعلم انها نابعة من القلب و وتعبر عن شخصية كاتبها
تحية متبادلة انا في المتابعة اي خربشة نقراها بدون استثناء
 
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