مشاركتي في مسابقة متميزون .. لَيَالِي الملعونة

ماغيكاي تشان
:: عضو بارز ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اردت ان اشارككم بعض الاساطير التي تحدث في ليلي
ولعنات الخرافات التي اراها في نومي
" تلك الغريبة
واقفة هناك والدم يقطر من حجابها
مواجهة لي بظهرها
تمسك سكينا بشمالها
واعتقد ان دلك قلبا في يمينها
العديد من الوحوش حولها
ومن كل الجهات يحاصرونها
كانت تتلفت حولها
تبحث ربما عن مخرج لها
لكن
كل الطرق تم سدها
باشياء كثيرة لا يمكن وصف شكلها
ماهذا الشعور الغريب ... وكأني اعرفها
لما لا تشق طريقها؟؟؟
وتقتل اي شيء يعيقها؟؟
فما فائذة تلك السكين ان لم تستعملها؟؟؟
ايمكن ان تريني شكلها؟
انتظروا.... هل هي تستدير بوجهها؟؟؟؟
انها تمشي ببطء، هل هناك ما يعيقها؟
بدات الجري، اعتقد انها مصابة بقدمها
انها تقترب وتقترب ومع اقترابها يزداد وضوحها
لحظة........... اليست تلك انا !!!!!!
لقد قفز جني نحوها
وحية تحيط بعنقها
ماذاك الذي في عينيها؟
لو كان سهما لقضى عن كل ماحولها
اقصد حولي انا !!!!!!! "
وفجاة
اصبح المكان ها هنا مالوفا
هاهو الكمبيوتر الخاص بي
وذاك تلفاز منزلي
وجسدي ثقيل كتمثال صخري
اه لقد عرفت... كنت في احدى كوابيسي
وذاك الجحيم الذي يطاردني
متى ما اغمضت عيناي
لعنات تلاحقني
يا ليلُ حَسبِيَ ما لَقيتُ مِن الشَقا رُحماكَ لَستُ بِصَخرةٍ صمَّاءِ
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
اردت ان اشارككم بعض الاساطير التي تحدث في ليلي
ولعنات الخرافات التي اراها في نومي
" تلك الغريبة
واقفة هناك والدم يقطر من حجابها
مواجهة لي بظهرها
تمسك سكينا بشمالها
واعتقد ان دلك قلبا في يمينها
العديد من الوحوش حولها
ومن كل الجهات يحاصرونها
كانت تتلفت حولها
تبحث ربما عن مخرج لها
لكن
كل الطرق تم سدها
باشياء كثيرة لا يمكن وصف شكلها
ماهذا الشعور الغريب ... وكأني اعرفها
لما لا تشق طريقها؟؟؟
وتقتل اي شيء يعيقها؟؟
فما فائذة تلك السكين ان لم تستعملها؟؟؟
ايمكن ان تريني شكلها؟
انتظروا.... هل هي تستدير بوجهها؟؟؟؟
انها تمشي ببطء، هل هناك ما يعيقها؟
بدات الجري، اعتقد انها مصابة بقدمها
انها تقترب وتقترب ومع اقترابها يزداد وضوحها
لحظة........... اليست تلك انا !!!!!!
لقد قفز جني نحوها
وحية تحيط بعنقها
ماذاك الذي في عينيها؟
لو كان سهما لقضى عن كل ماحولها
اقصد حولي انا !!!!!!! "
وفجاة
اصبح المكان ها هنا مالوفا
هاهو الكمبيوتر الخاص بي
وذاك تلفاز منزلي
وجسدي ثقيل كتمثال صخري
اه لقد عرفت... كنت في احدى كوابيسي
وذاك الجحيم الذي يطاردني
متى ما اغمضت عيناي
لعنات تلاحقني
يا ليلُ حَسبِيَ ما لَقيتُ مِن الشَقا رُحماكَ لَستُ بِصَخرةٍ صمَّاءِ
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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