♥حلم القمر♥
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تنظيف المنزل مضر لصحة المرأة !!
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تنظيف المنزل له تأثير ضار على رئتي المرأة مثل تدخين علبة من السجائر يوميًا، وذلك بسبب منتجات التنظيف والأتربة.
ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن استخدام منتجات التنظيف لم يكن له تأثير على رئتي الرجال.
ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بإجراء بحثًا لتقييم صحة الرئتين لحوالى 6235 من النساء والرجال على مدى عشرين عامًا، وسئلوا عما إذا كانوا يقومون بتنظيف منازلهم، أو ما إذا كانوا يعملون كمنظفين في المنازل الأخرى أو المحال التجارية.
ووجد البحث أن النساء اللواتي نظفن المنزل مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر من مرة انخفض لديهن قدرة الرئة، وكان الانخفاض في وظيفة الرئة في المجموعتين مشابها لتدخين 20 سيجارة لمدة تتراوح بين 10-20 سنة.
وحذرت الدراسة من أن تنظيف النساء قد يشكل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي، كما أنه لم يتم العثور على تأثير فى رئتي الرجال الذين قاموا بالتنظيف أما مهنيا، أو كجزء من الأعمال المنزلية.
وقال الباحثون بقيادة باحثين في جامعة بيرجن، إن مجموعة متنوعة من المهيجات المحتملة للرئة وجدت في منتجات المنظفات المحلية بما في ذلك المبيضات و الأمونيا.
والوقاية تكون