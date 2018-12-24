







تنظيف المنزل مضر لصحة المرأة !!

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تنظيف المنزل له تأثير ضار على رئتي المرأة مثل تدخين علبة من السجائر يوميًا، وذلك بسبب منتجات التنظيف والأتربة.