مشآركتي في مسابقة التصوير - خط وصورة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
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- محل الإقامة
- سعيدة
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- أنثى
اهلا بكم جميعا وكل عام ولمتنا بخير واعضاءنا بخير وفرحانين
دوام التالق والتميز لمنتدانا الغالي
تحياتي للجميع قبل ان ابدا ببث مشاركتي
يستحقون الاحترام والتقدير شكرا للادراة وللاعضاء المتواجدين
كما احيي تحية خالصة الى الاعضاء لي راهم غايبين متمنية ان اراهم مجددا هنا
لقد اخترت من بين الاقتراحات المتاحة للمتسابقين في قسم التصوير الاختيار التالي :
ـ خط و صورة ــ اكتب الآية الكريمة بخط يدك و ارفع لنا أجمل صورة لها من هاتفك الخاص
قوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ))
الجزء الاول : خاص بالخط و جمالية الورقة