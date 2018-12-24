مشآركتي في مسابقة التصوير - خط وصورة





اهلا بكم جميعا وكل عام ولمتنا بخير واعضاءنا بخير وفرحانين

دوام التالق والتميز لمنتدانا الغالي

تحياتي للجميع قبل ان ابدا ببث مشاركتي

يستحقون الاحترام والتقدير شكرا للادراة وللاعضاء المتواجدين

كما احيي تحية خالصة الى الاعضاء لي راهم غايبين متمنية ان اراهم مجددا هنا

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لقد اخترت من بين الاقتراحات المتاحة للمتسابقين في قسم التصوير الاختيار التالي :

الجزء الاول

: خاص بالخط و جمالية الورقة

















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الجزء الثاني

: التصوير





























