مشآركتي في مسابقة المميزون التصوير - خط وصورة -

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
630
الإعجابات
575
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#1
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اسعد الله مسائكم

:giggle:
كل عـــــــــــــــام والمنتدى واعضاءه بخير
لا يسعني في هذا المقام إلا ان اقدم عظيم الشكر والإمتنان والدعاء الخالص
لاداريو المنتدي
لانهم منحونا الفرصه للتواصل والمشاركه وتبادل الاراء من خلال هذا الصرح العظيم
ومشرفي المنتدي
وايضا الاعضاء المتميزين الذين تركو بصمة واتمني من الله سبحانه وتعالي ان يوفق الجميع

كل عـــــــــــــــام ولمتنا بالف خير

لقد اخترت من بين الاقتراحات المتاحة للمتسابقين في قسم التصوير الاختيار التالي :
ـ خط و صورة ــ اكتب الآية الكريمة بخط يدك و ارفع لنا أجمل صورة لها من هاتفك الخاص
قوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ))

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ارجو ان تقبلو مشاركتي البسيطة فقط احببت المشاركة معكم

دمتم في امان الله وحفظه
 
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