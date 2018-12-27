مشاركة سمية في بوح القلم الحر

سلام عليكم

اهلا بكم اصحاب البيت كنتم ام زوارها

معكم المنافسة سمية في قسم بوح القلم الحر

وقد اخترت من بين التلميحات التلميح التالي :

حنيني لخشوع براءتي

في آخِر اللِيل يهدأ المَكانْ ليستيقض حنيني

تجلس ذاكرتي جلسة قرفصاء

قرفصاء متأملة عَيَّدت لَيالٍيها الماضية طال بها السهر

سهر شهد نفس الجسد ملقى على نفس المِــطرحِ

المٍطْرحٍ الذي كان نصفا منه خاليا

بقيت تُذكرني في رفقاء ليلي

ليلي الأليُّ له خاطري توَّاقُ

ثُمَّةَ سَجَّادة ومصحفاً وكتباً تلك مجالسي في سهري

سهري تغيَّر رفيقه له شاشة ضوءها للعين مُرهٍقُ

عيني التي جال بها دمع الحنين لزمن به الهدوء خيّم

هدوء هجرني في زمن شبابي

شبابي لوّام نفسي على تقصيري

ما أناْ عليه براضية

حال مستقيم ارجوه وكل الرجاؤ في رضى ربي متنمية

ربي ادعوك لتهديني اليك وتردني ردا جميلا

جميل ليلي إذْ تحتضنني سجادتي فيهدا كل شيء

معه روحي ساكنة

في آخِر اللِيل يهدأ المَكانْ ليستيقض حنيني

حنيني الى سجادة ومصحفاً وأقلاماُ تداعب أناملي الجامحة

