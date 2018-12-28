مشروع شجرة العائلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عودة من جديد إليكم

أسأل الله الكريم الوهاب الذي يعطي عدلا بلا أسباب ويمنح كرما بلا أسباب

أن يكرمكم ويزيدكم محبة وودا وعزيمة وهمة وجدا ويلهمكم حكمة وسدادا ورشدا

ويحقق مقاصدكم ونواياكم ويغفر زلاتكم وخطاياكم ويلهمكم الدعاء

والمناجاة ويدهشكم بواسع عطائه ويغمركم بسابغ نعمائه