مشروع شجرة العائلة

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
3,998
الإعجابات
6,506
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
#1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عودة من جديد إليكم
أسأل الله الكريم الوهاب الذي يعطي عدلا بلا أسباب ويمنح كرما بلا أسباب
أن يكرمكم ويزيدكم محبة وودا وعزيمة وهمة وجدا ويلهمكم حكمة وسدادا ورشدا
ويحقق مقاصدكم ونواياكم ويغفر زلاتكم وخطاياكم ويلهمكم الدعاء
والمناجاة ويدهشكم بواسع عطائه ويغمركم بسابغ نعمائه

أضع بين أيديكم مشروع شجرة العائلة
وإن شاء الله تعم الفائدة بينكم
أخوكم في الله وحي القلم

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وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
3,998
الإعجابات
6,506
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
#3



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