زراعة الشعر للرجال والنساء

وفاء تركيا
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مفهوم زراعة الشعر يعبّر مفهوم زراعة الشعر عن العمليّة الجراحيّة المُستخدمة لنقل الشعر من منطقةٍ إلى أخرى في الجسم، وقد بدأ إجراء هذا النوع البسيط من العمليّات الجراحيّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في الخمسينات من القرن التّاسع عشر الميلاديّ، وغالباً ما تُستخدم للصلع عند الرجال FUE Hair Transplantation Clinics | Cheap Hair Transplant Europe, Turkey ، وعلى الرّغم من التكلفة الماليّة المرتفعة لعلاج، واستراد الشّعر إلّا أنّها الطريقة الأكثر فعاليّة لزيادة سمك الشّعر.
خطوات زراعة الشعر يمكن تعريف زراعة الشعر (بالإنجليزية: Hair Transplant) بأنّها عبارة عن إجراء أو عملية جراحيّة يُنقل فيها الشّعر إلى منطقة صلعاء من الرأس، وعادةً يُنقل الشعر من خلف أو جانب الرأس، إلى الأمام أو أعلى الرأس، ويتم القيام بهذه العملية عادة في مركز طبي تحت التخدير الموضعي، عن طريق القيام بالخطوات الآتية: تنظيف فروة الرأس بشكل كامل، ثم تخدير منطقة من الرأس بتخدير موضعي باستخدام إبرة صغيرة. إزالة قطعة مستديرة من فروة الرأس مغطاة بالشعر باستخدام مشرط طبي، ثم فصل القطعة المُزالة إلى أقسام صغيرة باستخدم سكين طبي حاد وعدسة مكبرة. عمل ثقوب صغيرة باستخدام شفرة أو إبرة في منطقة الرأس المُراد زرع الشّعر فيها، ووضع الشعر فيها. تغطية فروة الرأس لعدة أيام، وإزالة الغرز بعد عشرة أيام من الجراحة، وقد يحتاج الشخص من ثلاث إلى أربع جلسات تفصل بينها شهور عدة لتغطية كامل الرأس بالشّعر. ملاحظة: يتم خلال الجلسة الواحدة زراعة المئات أو الآلاف من الشعر، وقد تستغرق الجلسة الواحدة أربع ساعات أو أكثر.
التعافي من زراعة الشعر يعتمد وقت التعافي من عملية زراعة الشعر على نوع الجراحة، وقد تكون فروة الرأس حساسة جداً بعد جراحة زراعة الشعر، لذلك من الضروري وضع الضمادات لعدة أيام بعد الجراحة، وقد يصفُ الطّبيب دواءً لتسكين الألم، ومضاداً حيوياً لمنع العدوى، أو أدوية مضادة للالتهابات لإيقاف التورّم، وبشكلٍ عام يعود معظم الأشخاص إلى عملهم خلال أسبوع بعد إجراء العمليّة، ووفقاً للجمعية الأمريكية للجراحة التجميلية، فإنّ معظم الشعر المزروع يسقط في غضون ستة أسابيع بعد الجراحة، ويبدأ نمو شعر جديد في غضون بضعة أشهر، بمعدل نمو يبلغ 1.27 سم كل شهر.
مخاطر زراعة الشعر قد يتعرض الشخص في بعض الأحيان إلى بعض المخاطر أثناء وبعد إجراء العملية، ومنها: النزيف. العدوى. تشكل الندوب. ظهور خصلات شعر غير طبيعية. عدم ظهور الشعر كما يرغب الشخص.
طريقة زراعة الشعر بالاقتطاف FUE تقوم هذه الطريقة على نقل بصيلات الشعر بمقاس ملميتر واحد كلّ واحدة على حدة من المنطقة الخلفيّة أو الجانبيّة للشعر باستعمال أدوات حديثة، وزراعتها في المناطق الفارغة والخالية من الشعر بعد إحداث ثقوب مطابقة لها في الحجم، وتوصف هذه الطريقة بأنّها غير مؤلمة ولا تترك أيّ ندوب في المناطق المأخوذ منها الشعر.
طريقة القناة المائلة الشبه منحرفة OSL هي من أحدث الطرق المستخدمة في زراعة الشعر، وذلك بعد إتمام عملية اقتطاف بصيلات الشعر أو تقطيع شرائح بصيلات الشعر إلى أجزاء، وتطبق هذه الطريقة باستخدام عدد من الأجهزة والآلات الحديثة والأكثر تطوراً والتي يتمّ التحكّم فيها عبر الشاشات الرقمية والليدات الضوئيّة، وتقوم هذه الطريقة على فتح قنوات مائلة شبه منحرفة في المكان المراد زراعة الشعر فيه، وذلك دون استعمال المشارط بل باستعمال شفرات رفيعة جداً وأدق وأكثر حدّة من الإبر، وتختلف هذه الشفرات في قياساتها وأبعادها بحسب نوعية بصيلات واختلافات التشريح في فروة الرأس، وتمتاز هذه الطريقة بكونها لا تؤدي إلى أي تلف بخلايا فروة الرأس وأنسجتها، كما أنّها تساهم في زراعة البصيلات بشكل دقيق مع المحافظة على الجذر حيّاً وسليماً للتسريع من نموّها، بالإضافة إلى قدرتها على فتح أكبر عدد ممكن من القنوات للحصول على عدد كافٍ من بصيلات الشعر الجديدة في المناطق الفارغة من الشعر.
خطوات زراعة الشعر يمكن تعريف زراعة الشعر (بالإنجليزية: Hair Transplant) بأنّها عبارة عن إجراء أو عملية جراحيّة يُنقل فيها الشّعر إلى منطقة صلعاء من الرأس، وعادةً يُنقل الشعر من خلف أو جانب الرأس، إلى الأمام أو أعلى الرأس، ويتم القيام بهذه العملية عادة في مركز طبي تحت التخدير الموضعي، عن طريق القيام بالخطوات الآتية: تنظيف فروة الرأس بشكل كامل، ثم تخدير منطقة من الرأس بتخدير موضعي باستخدام إبرة صغيرة. إزالة قطعة مستديرة من فروة الرأس مغطاة بالشعر باستخدام مشرط طبي، ثم فصل القطعة المُزالة إلى أقسام صغيرة باستخدم سكين طبي حاد وعدسة مكبرة. عمل ثقوب صغيرة باستخدام شفرة أو إبرة في منطقة الرأس المُراد زرع الشّعر فيها، ووضع الشعر فيها. تغطية فروة الرأس لعدة أيام، وإزالة الغرز بعد عشرة أيام من الجراحة، وقد يحتاج الشخص من ثلاث إلى أربع جلسات تفصل بينها شهور عدة لتغطية كامل الرأس بالشّعر. ملاحظة: يتم خلال الجلسة الواحدة زراعة المئات أو الآلاف من الشعر، وقد تستغرق الجلسة الواحدة أربع ساعات أو أكثر.
التعافي من زراعة الشعر يعتمد وقت التعافي من عملية زراعة الشعر على نوع الجراحة، وقد تكون فروة الرأس حساسة جداً بعد جراحة زراعة الشعر، لذلك من الضروري وضع الضمادات لعدة أيام بعد الجراحة، وقد يصفُ الطّبيب دواءً لتسكين الألم، ومضاداً حيوياً لمنع العدوى، أو أدوية مضادة للالتهابات لإيقاف التورّم، وبشكلٍ عام يعود معظم الأشخاص إلى عملهم خلال أسبوع بعد إجراء العمليّة، ووفقاً للجمعية الأمريكية للجراحة التجميلية، فإنّ معظم الشعر المزروع يسقط في غضون ستة أسابيع بعد الجراحة، ويبدأ نمو شعر جديد في غضون بضعة أشهر، بمعدل نمو يبلغ 1.27 سم كل شهر.
مخاطر زراعة الشعر قد يتعرض الشخص في بعض الأحيان إلى بعض المخاطر أثناء وبعد إجراء العملية، ومنها: النزيف. العدوى. تشكل الندوب. ظهور خصلات شعر غير طبيعية. عدم ظهور الشعر كما يرغب الشخص.
طريقة زراعة الشعر بالاقتطاف FUE تقوم هذه الطريقة على نقل بصيلات الشعر بمقاس ملميتر واحد كلّ واحدة على حدة من المنطقة الخلفيّة أو الجانبيّة للشعر باستعمال أدوات حديثة، وزراعتها في المناطق الفارغة والخالية من الشعر بعد إحداث ثقوب مطابقة لها في الحجم، وتوصف هذه الطريقة بأنّها غير مؤلمة ولا تترك أيّ ندوب في المناطق المأخوذ منها الشعر.
طريقة القناة المائلة الشبه منحرفة OSL هي من أحدث الطرق المستخدمة في زراعة الشعر، وذلك بعد إتمام عملية اقتطاف بصيلات الشعر أو تقطيع شرائح بصيلات الشعر إلى أجزاء، وتطبق هذه الطريقة باستخدام عدد من الأجهزة والآلات الحديثة والأكثر تطوراً والتي يتمّ التحكّم فيها عبر الشاشات الرقمية والليدات الضوئيّة، وتقوم هذه الطريقة على فتح قنوات مائلة شبه منحرفة في المكان المراد زراعة الشعر فيه، وذلك دون استعمال المشارط بل باستعمال شفرات رفيعة جداً وأدق وأكثر حدّة من الإبر، وتختلف هذه الشفرات في قياساتها وأبعادها بحسب نوعية بصيلات واختلافات التشريح في فروة الرأس، وتمتاز هذه الطريقة بكونها لا تؤدي إلى أي تلف بخلايا فروة الرأس وأنسجتها، كما أنّها تساهم في زراعة البصيلات بشكل دقيق مع المحافظة على الجذر حيّاً وسليماً للتسريع من نموّها، بالإضافة إلى قدرتها على فتح أكبر عدد ممكن من القنوات للحصول على عدد كافٍ من بصيلات الشعر الجديدة في المناطق الفارغة من الشعر.