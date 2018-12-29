هوس الاحمر والاخضر تكسو شوارعنا!!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته... ماهذا الجهل..... الناس تتوجه الى فرنسا والى تونس لقضاء رأس السنة والنوال والشجرة تزين بعض الولايات الكبرى من الوطن... لاحول ولاقوة الا بالله ربي يهدينا ويصلح احوالنا... مشكورة اختي