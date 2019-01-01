ذِئاب الفيسبوك والتويتر في عباءات الواعظين ((مشاركة في مسابقة مميزون ))

ههههههههههههه

أرسلها إلى 25 شخصا وهاتسمع خبر حلو" بسرررعة "

هته اعجبتني كثييرا

والله عندك حق في قولك

و لا تنى من تنشر صور التبرج الفاحش و تقول حجابي جنتي

او

لا اقبل صداقات من الشباب و هي تشاكس و تشغب في كتاباتها



يعطيك الصحة خويا