ذِئاب الفيسبوك والتويتر في عباءات الواعظين ((مشاركة في مسابقة مميزون ))

zagane
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السام عليكم
ذِئاب الفيسبوك والتويتر في عباءات الواعظين
يحس الواحد وهو يجوب صفحاتهم وكأنه بين عباقرة الاسلام ويعتقد انه في عصر خالد بن الوليد او عصر عمر بن عبد العزيز الفيسبوكي
تعليقاتهم دينية مواضيعهم وصورهم تملأها احاديث وأيات وحكم فخرية .
مواعظ تجعلك تعتبر على صفحاتهم وكأن البخاري هو من يتحدث اليك.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم
النسخ او النقل اسهل شيء
هناك من لا يصلي اصلا او لا يحافظ عليها ويعطيك حكما وصورا عن الصلاة والمحافظة على اوقاتها
هناك من يضرب امه ويعطيك حكما عن طاعة الولدين والجنة تحت اقدام الامهات
هده بعض المواعظ التي يستنسخونها
ما وقر في القلب شيء وما وقر في الفيسبوك شيء اخر
وقد تجد صاحبه لا يفكر في الموت ابدا
وعن الصلاة
قد يكون صاحبه لا يصلي وان صلى لا يعرف للفجر صلاة في المسجد
وعن النعمة والصبر
ولو كان تظربوا شوكة يسب الرب حتى يهتز عرش الرحمان
وهناك من يحطم احلامك الى الام هههههههه
وهناك من ينزلها لك جملة واحدة دون ان يحفظ منها ولو حديث واحد
واصبحت الاحاديث هدية تقدم
وهناك من يهددك بالموت ان لم تنشرها لعشرين شخص كي تصبح غنيا او تموت بعدها بحادث
ويترك الاغبياء وضعفاء الايمان في حيرة من امرهم ليبعثوها الى من 20 خوفا من الموت هههه
وينسى الضعيف الايمان انه ادا دكر الله ورسوله صل الله عليه وسلم مرة بايمان وصدق بعد ثانية سيفرح
من ادرانا أننا إذا ارسلناها إلى 20 شخص سيحدث ما يسرنا ، هلا عرفنا علم الغيب ؟؟
ثم لمادا 20 شخص ، لماذا ليس أكثر أليس في الزيادة خير !!
أرسلها إلى 25 شخصا وهاتسمع خبر حلو" بسرررعة "
لو لم يكن يعرفهم الواحد على حقيقتهم لقال ان الملائكة يتصلون معنا بالفايسبوك من فوق سبع سموات .
في الاخير هاد الناس تقول نخلي عندهم اليتامى . ولكن ما وراء شاشتهم وخرائبهم لا يعلمها الا الله
تنويه ...=== لا انكر ان هناك اهل الخير وليسوا من اقصد ولكنني اقصد من هم دئاب في عباءة الواعظين ===
ذِئاب الفيسبوك والتويتر في عباءات الواعظين
يحس الواحد وهو يجوب صفحاتهم وكأنه بين عباقرة الاسلام ويعتقد انه في عصر خالد بن الوليد او عصر عمر بن عبد العزيز الفيسبوكي
تعليقاتهم دينية مواضيعهم وصورهم تملأها احاديث وأيات وحكم فخرية .
مواعظ تجعلك تعتبر على صفحاتهم وكأن البخاري هو من يتحدث اليك.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم
النسخ او النقل اسهل شيء
هناك من لا يصلي اصلا او لا يحافظ عليها ويعطيك حكما وصورا عن الصلاة والمحافظة على اوقاتها
هناك من يضرب امه ويعطيك حكما عن طاعة الولدين والجنة تحت اقدام الامهات
هده بعض المواعظ التي يستنسخونها
ما وقر في القلب شيء وما وقر في الفيسبوك شيء اخر
وقد تجد صاحبه لا يفكر في الموت ابدا
وعن الصلاة
قد يكون صاحبه لا يصلي وان صلى لا يعرف للفجر صلاة في المسجد
وعن النعمة والصبر
ولو كان تظربوا شوكة يسب الرب حتى يهتز عرش الرحمان
وهناك من يحطم احلامك الى الام هههههههه
وهناك من ينزلها لك جملة واحدة دون ان يحفظ منها ولو حديث واحد
واصبحت الاحاديث هدية تقدم
وهناك من يهددك بالموت ان لم تنشرها لعشرين شخص كي تصبح غنيا او تموت بعدها بحادث
ويترك الاغبياء وضعفاء الايمان في حيرة من امرهم ليبعثوها الى من 20 خوفا من الموت هههه
وينسى الضعيف الايمان انه ادا دكر الله ورسوله صل الله عليه وسلم مرة بايمان وصدق بعد ثانية سيفرح
من ادرانا أننا إذا ارسلناها إلى 20 شخص سيحدث ما يسرنا ، هلا عرفنا علم الغيب ؟؟
ثم لمادا 20 شخص ، لماذا ليس أكثر أليس في الزيادة خير !!
أرسلها إلى 25 شخصا وهاتسمع خبر حلو" بسرررعة "
لو لم يكن يعرفهم الواحد على حقيقتهم لقال ان الملائكة يتصلون معنا بالفايسبوك من فوق سبع سموات .
في الاخير هاد الناس تقول نخلي عندهم اليتامى . ولكن ما وراء شاشتهم وخرائبهم لا يعلمها الا الله
تنويه ...=== لا انكر ان هناك اهل الخير وليسوا من اقصد ولكنني اقصد من هم دئاب في عباءة الواعظين ===
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