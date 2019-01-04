جديد تصاميمي ^^

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,409
الإعجابات
14,591
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1




بس.gif












الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية


أقدم لكم تصميم إسلامي

بسيط


مصمم ببرنامج الفتوشوب



PHOTOSHOP.png



مدة التصميم 20دقيقة


Untitled-3.png


الادوات المستعملة :


فرش عشب


فرشة.png


فرشات شجرة

شدرة.png


شكل رجل يدعي

ردل يدعي.png


كذلك زخرف النص

لا الاه.png



كما استعملت لانجاز القمر

شكل دائرة فقط


Untitled-3.png


أتركم مع التصميم و لكم التعليق



لا الاه الا الله.jpg



Untitled-3.png


248728.gif















بيé.gif







 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,409
الإعجابات
14,591
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
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