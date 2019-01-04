شعبنا نتاع حطة تبارك الله ....ورولي حطّتكم يا لمّاويون

تلقى نوع هذاك والفناه نتاع سروال طايح ومشوك ومبشش ماكان لاه نعاود حتى نذكره خوتاتنا ذوك رفع عنهم القلم

نروحو لذاك النوع كلاسيك وقلنا ونعم الرجال تبداي تشوفي فيه وتوصلي لرجليه تحسيه دار اكسيدو مع رونالدو نص كلاسيك عربي ونص سبور ضاربلي ترنينغ نتاع مارادونا منفخة ولسانها خارج وترفد 10 كيلو اخي الكريم فهمني وينتا الكلاسيك والسبور تزاوجو انا ما عرضونيش للعرس

والي يلبس هكذا ونظنو @الامين محمد غير بيّن روحك رانا فقنالك وأعطينا سر هذي الحطّة منين جبتو

نروحو لذوك النسا اللي عندها عمى الألوان وتابعي معي سيدتي الألوان

الفقر مش عيب ولا عار ولا أي شي البسي حاجة ب 5 ألاف مش عيب ولاه انت تعجبي فاللّبسة وإحنا ننتحرو وليت نمشي بنواظر نتاع الخسوف والكسوف والزلازل اسيدي زلزلتو عقلي وليت نلقى الذراري يعرفو يبسو خير من الكبار بودي أحمر ليكات من فوقو خضرا جوب او سروال جين باديف اللي إنقرض ماكاش ولازم يحوّل على الفور لمتحف المجاهدين وتلقاي صندالة فالشتا مع ليبا او جوارب نسائية شتوية من الخشان حتى تبانلك فيزوالفقر مش عيب ولا عار ولا أي شي البسي حاجة ب 5 ألاف مش عيب ولاه انت تعجبي فاللّبسة وإحنا ننتحرو وليت نمشي بنواظر نتاع الخسوف والكسوف والزلازل اسيدي زلزلتو عقليوليت نلقى الذراري يعرفو يبسو خير من الكبار

الفقر قلت مش عيب مش لازم تلبس اديداس ب 3 ملاين حتى طيح علينا خشين لالا البس على قدك بس مفروض تعرف واش تلبس

نجو للّمة الآن ونحب نعرف ستايلكم فاللبسة

نبدا بروحي بون انا على جال حجابية

الاكيد نختار خمار حسب لون الصباط ولون صاكي الحجاب كل مرة لون مهم تناسق فالألوان عندي شي مهم جدا وايضا نوع القماش نتاع الحجاب يخليني نختار نوع الصباط لو لابسة حجاب نتاع الدا ما نلبصش صباط يبرق كي صباط طرينيطا وانا ما نلبس صبابط بالطالو على جال رجلي والمرض اغلبها كونفيرس وبوت فالشتا يرفعني شوي حتى ما يطيحنيش الحجاب وما يدخلش الما

ايضا ما نحبش القفالي والشناشل سامبل جدا فالصباط نحكي لو الحجاب سواري مناسبة خاصة نبسلو صباك على حسباو و حتى الخمار

لو الخرجة ليوم عادي الأفضل شي خفيف ما نثقلش فالمشية اكثر مني مثقلة بالعكاز

الألوان نحب الكالم بزاف غوز سومو بلو هذاك لون الجين كليغ رايح للرمادي بوغدو الهادئ

الاسود طبعا سيد الألوان عندي والأبيض

الصيكان ما نحبش هذاك فاليزا نفردو وإلا يرفدني نحب سامبل وصغير يرفد اموري الضرورية وفقط

هذا ستايلي ونتوما ورولي حطتكم

وجماعة الفقاعي والألوان غير ما تكذبوش خلونا نعرفو أسبابكم النفسية ههه

هي منشروا ايه حقا قولولي أغرب لبسة شفتوها

الساحة لكم