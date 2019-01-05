الهروب من البيت

شكل جديد من السلوكات التي باتت تواجهها الاسرة الحديثة، وعجز الاولياء في كثير من الحالات عن معالجتها بحكمة. في كثير من الاحيان يكون هذا الهروب مؤقتا ونتاج خوف من العقاب او ضجرا من نمط الحياة الاسرية، واسلوب التعامل بين افرادها، ويكون باتجاه الاقارب..الجد الجدة العمة الخالة.. او منزل احد الاصدقاء.او يكون هروبا مخططا مع النية على عدم العودة، وهنا يكون الامر خطير جدا حيث يكون فيه الهارب في الغالب في حالة غضب شديد او الم نفسي ما يجعله غير قادر على التصرف بنضج وهنا قد يقع فريسة للغير من خلال الاقدام على سلوكات منخرفة ليعزز قناعته بعدم جدوى العودة الى البيت( انا فسدتها وخلاص..وين نرجع