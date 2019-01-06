ردود المواضيع بين المجاملة والحقيقة

تحية طيبة

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كثيرةٌ هي المنتديات المتنوعة على شبكة الانترنت ومن كافة الجنسيات العربية ، منها ما هو مُختّصٌ بمجالٍ مُعيّن ومنها ما هو عامٌ يحتوي على أقسامٌ عديدة ، ونلاحظ أن أغلب الأعضاء يطرحون كل يوم عشرات المواضيع المُختلفة ( الحصري المكتوب بقلم العضو - والمنقول )

وبعد ذلك نشاهد ونقرأ ردود الأعضاء على هذه المواضيع الكثيرة والمُختلفة

وهذا ليس فعلاً غريباً بل هو مناخٌ صحيّ جدًا

ولكن الغريب حقّا مساحة هذه الردود بين المجاملات الزائفة والرد الصريح الواعي الثقيف

المعروف أن العملية الإبداعية مشتركة بين الناص والمتلقي

تتعمّق هذه الأزمة بأكثر حد في المنتديات الأدبية بشكلٍ خاص وبشكلٍ عام في الأقسام الأخرى ، وذلك لحساسية هذا الجنس من أي زوائد قد توصل صورة خاطئة لكل من يمارس الفعل الأدبي والثقافي ، وأبسط مثالٌ على ما نقول أن يكتب عضو نصًّا ما فترى الردود كلها مادحة بشكلٍ مصطنع ومزوّر علماً أن النصّ الذي كتبه العضو لا يتعدّى كونه موضوع إنشاء وأحياناً كخطبة الجمعة من أدعية اختلطت بعبارة أدبية لإضفاء شيءٍ من الشرعية عليه ، هذه الردود الزائفة لا تجعل من العضو شيئًا كبيرًا بل إنّها تحط من مكانته ومكانة من كتبها لأننها تتضح سريعًا لأيّ شخصٍ فاهم وعلى دراية ، لا بأس بتشجيع أي كاتب في كل المجالات ضمن الحدود المعقولة ، ويجب التنبيه للأخطاء إن وُجدت لأجل تداركها في المرات القادمة وشد عزيمته نحو الأفضل دائمًا ، ثم أنّه واجبٌ علينا دعم كل موهبة ضمن الأُطر المعروفة حتّى يصل لمرحلة الأمان الأدبي بحيث يضع موضوعه باطمئنان دون توجس من كل نقد ، يمكن إسقاط التفصيل الذي أوردته بشأن المنتديات الأدبية على الأقسام الأخرى وبنسبٍ متفاوتة ، وما تناولي للمنتديات الأدبية إلاّ لأنها تمثّل العمود الفقري لأي منتدى وتُعد الجاذب الرئيس للأعضاء والزوار ، الآن يخطر في بالي عدة اسئلة لنفتح بها باب النقاش علّها تُنوّر تلك المفاهيم الخاطئة لدى البعض وتنقص من وتيرة المجاملات الزائفة.

- هل يجب عليك كتابة ردًا جميلاً وفيه مديحًا هائلاً لعضو كتب موضوعا ما لأنه صديقك أو تربطك به علاقة ود ، علمًا أن الموضوع الذي كتبه لا يستحق؟

- هل أنت مستعد لتقبّل النقد الفاهم والواعي من خلال موضوعاتك خاصةً في الأعمال الأدبية ؟ وإذا كان لا فلماذا؟

- تُرى ما الفائدة المرجوة من المديح الزائد عن حده ، وكلنا نعرف كل ما زاد عن حدّه انقلب ضده؟!

- الموضوع الجميل الذي يزخر بالإبداع يستحق الإطراء والإشادة به وبكاتبه خاصةً الأعمال الأدبية الحصرية وغيرها ولكن ضمن لغةٍ مُعبرة وردٌ موجز يُشير ولا يقول ، أليس كذلك؟!