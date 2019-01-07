الموت البطيء..(مشاركتي مسابقة مميزون)

ملكة زوجي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 681
- الإعجابات
- 742
- النقاط
- 231
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اسعد الله مسائكم احبتي في الله
اليوم احببت المشاركة في هذا الموضوع بذات لانني اكره وبشدة التدخين
وهو سبب في موت احد اقاربي لهذا كتبت بعض السطور لعلها تفيد شخصا ويستطيع الاقلاع عن التدخين
تدخين الأطفال.. الموت البطيء
من الظواهر السلبية التي انتشرت في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم ظاهرة التدخين
ولم تسلم منه فئة الاطفال ولا المراهقين فهو عادة سيئة لا اكثر ولا اقل
فقد اصبح مشكلة كبيرة عالمية لما له اثار سلبية في المجلات المختلفة الصحية النفسية الاقتصادية ......
وبالرغم من اختلاف الاعمال واختلاف اشكال التدخين الا انه يؤدي الى الادمان والقضاء على الجسم
فالاطفال بفطرتهم يقلدون الكبار وخصوصا الاباء حين يراك طفلك وانت تشعل سيجارة امامه فان ذلك يثير فضوله
بخوضه التجربة من باب تقليد الاباء وقد تكون بدايته في دخول عالم التدخين
فوالله مؤلم انت ترى عيناك طفلا صغير يدخل دكانا ليشترى بدل الحلوى وشكولا سيجارة لا يهمه ثمنها ولا نوعها بقدر اهتمامه ان يستحوذها ويضعها بين اصبيعين الصغرتين ويسحب منها جرعة واثنين وهو في داخله يشعر بانه اصبح رجلا كبيرا
والذي يقتلك ويحزنك اكثر واكثر ذلك البائع الذي باع للطفل الصغير سيجارة مقابل ان يكسب قرشا متناسيا انه يساهم في تدميره
أمّا وعن الأمراض التي يسببها فحدث ولا حرج، فهناك العديد من
.... الأمراض الخطيرة، التي يسببها التدخين، كبعض أنواع السرطان، وضغط الدم، وتصلب الشرايين
وغيرها من الامراض التي لا تعد ولا تحصى
ولكنني اظن ان وراء التدخين اسبابا تدفع الطفل او المراهق لدخول عالمه
ومن ضمنها رقابة الاهل احد الاسباب الكبرى التي تدفع الطفل لهته الافة فقد يلتقي طفلك يوما برفيق سوء فيتعلم منه العادات السلبية منها التدخين مع غياب رقابة الاهل ينجرف الطفل لخوض التجربة بسجارة ثم ثانية حتى يصبح مدمن
قد يظن الطفل ان التدخين ليس بالعمل الضار فهو يقلد الكبار حيث يظن انه كبر واصبح اكثر رجولة عندما يحمل سيجارة بين اصبعيه وقد يتساهل الوالدين في التدخين امام ابنائهم فلهذا تعتبر عادة تدخين الاهل تشجيعا حد ذاته لدخول عام التدخين
ايضا الضغوط النفسية والاسرية سبب في الادمان حيث يعتبره الطفل كمخرج و وحل لتلك الضغوطات
فانظر معي يا مدخن كتم الدخان في صدرك والاحتفاظ به في فمك يدمر جهازك التنفسي رسالتي لك
يامدخن أصحى
اظن انك ترى التدخين عادة وشهوة اكثر من انها محرمة مدمرة ربطتها بالسعادتك ربطتها بابعاد الهمومك
يقول بعض المدخنين متى ارجع للتدخين؟؟ أرجع له إذا غضبت أو اصابني هم أو كنت سعيد بقوة اين السعاده معه.. ؟ اين اخبرني بربك اين ؟؟
لا رائحة زكية ولا تنفس صحي ولا نوم مريح ....انظر حتى بشرتك استهلكها وبدا يدمرها
كل ما تصحى من النوم تبدا بالسعال أكح أكح ما هذا..والله حرام كتم على صدرك وحرق رئتك
انظر لشفتيك التى اصبحت سوداء ولثتك المحروقة واسنانك الصفراء ونفسيتك السيئة للغاية الى متى اخبرني
اترك السم القاتل وانعم بحياة حلوة كلها ثقة وارادة ونوم مريح
مارس الراياضة باستمرار فستجد فرق كبير بالنفس قبل وبعد التدخين
عيش حياتك ورأمي سيجارتك .. إلى متى .. ؟؟
حاول ان تتركه فقط تحتاج ارادة وثقة بالنفس
أبدأ في القراءة عن مضار التدخين ومشاكله والخ .. بعدها حدد يوم لتركه .. وأنت تدخن قبل اليوم الموعد لتركه .. حاول أنك في كل سيجارة ملعونة تدخنها قول لنفسك هذا ضيعني هذا ليس له أي فائدة .. الهدف جهز نفسك نفسياً لترك التدخين .. وحاول حاول حتى لو تفشل ألف مره .. لكن لابُد محاولاتك تكون متواصله ..
المحاوله بريق أمل تحمل خيراً من أستسلام للموت القادم
أنت قوي تذكر ان الدخان ليس أكبر مشاكلك .. ولا شيء مستحيل .
ارجو ان ينال موضوعي البسيط اعجابكم
بقلمي المتواضع ملكة زوجي
هدانا الله واياكم لما يحبه ويرضاه
بقلمي المتواضع ملكة زوجي
هدانا الله واياكم لما يحبه ويرضاه