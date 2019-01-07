الموت البطيء..(مشاركتي مسابقة مميزون)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

موضوع مهم وكلماتك جميلة ماشاء الله

بارك الله فيك

وجزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك

انا أقرا في موضوعك حتى لقيت روحي نبكي لانو الدخان كان سبب في موت ابي يرحمو وكما قلتي هذه الأفة خطيرة يجب على الاولياء مراقبة اولادهم