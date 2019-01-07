العنف اللّفظي ..... مشاركتي في مسابقة مميزون

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
هذه مشاركتي في مسابقة مميزون أتمنى أن تنال إعجابكم

العنف اللّفظي ............

من أخطر الظواهر التي أدت إلى الإنحلال الاخلاقي في وطننا العربي ككل ومجتمعنا الجزائري ظاهرة التعنيف اللفظي والتي لها الوقع الأكبر أكثر من
الضرب العادي والإعتداء العادي ودعونا نرى انواع اللتعنيف اللّفظي
وسوف أبدا بأرق مخلوقات الله الأطفال
تعنيف الطفل لفظيا ....

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الطفل ذاك المخلوق المرهف والملاك البرئ الذي لا يعرف الأذية للأسف ما نراه يتلقى كل أنواع التعنيف اللّفظي من الوالدان لظنهما أنهما يربيانه ولكن العكس كثيرا ما رأينا هروب من المنازل ورأينا إنتحار ورأينا هروب من المنزل بسبب الكلمات القاسية وغيرها كيا فاشل يا حمار أعزكم الله وغيرها من الألفاظ السيئة جدا ولو كان مريضا بأي مرض أو إعاقة يشتم بإعاقته وهنا الكارثة النفسية التي تؤدي به إلى الإنتحار
وهنا يجب أن ندق ناقوس الخطر وأن يعيا الوالدان أنهما يرتكبان أكبر جرم بأبنائهم لو كانو يعنفونهم بهذه الطريقة
تعنيف النساء سواء فتاة أو سيدة ......

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التعنيف من الأولياء أو الرجال مهما كان محله أب أو أخ أو زوج للمرأة بكلام قاسي جدا وتعنيف لفظي يؤدي بها إلى سلك طرق الإنحراف والهروب من المنزل قد تقولون أن الفتاة عليها أن تتحمل ولا مكان لها غير بيت أهلها ولكن تخيلوا ان تنام وتصحو على كلام قاسي وعندما أقول قاسي بمعنى يجرح كل كيانها كإمرأة وتعامل كالخادمة أو حتى حالات تلفظ وتعنت بأبش الصفات
أو كتعنيف الزوج لزوجته التي كان يجب أن تكون شريكة حياته وأم أولاده ولم يأخذ بنصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بسنته وطريقة معاملته لزوجاته ونرى التعنيف اللفظي يحطم كيان هذه المرأة التي تعاني في صمت ورأينا العديد من الحالات

انواع كثيرة من التعنيف اللفظي لو فصلناها إلى أجزاء ما كانت لتكفي لكن أقول
نحن نركز دائما على التعنيف الجسدي على أنه الأسوأ وكثيرا ما تشتكي زوجة من كلام زوجها فيقال لها ياك ما يضربكش ذاك هو الصح
لالا إسمحولي يقتلني مرة ولا يقتلني ألف مرة
أهانات وكلام يقطع كل مودة
أيضا تعنيف الأهل أفضل الضرب مرة ويذهب الألم وأتعلم على أن أضرب في قلبي ونفسيتي آلاف المرات واحسن نفسي أقل قيمة من الحيوان
إحترام النفس على أنها تمرض وتتأثر وتجرح كالجسد غائبة عنا تماما بعقلية الطبيب النفسي طبيب مجانين لا مكان أظن لنا لأناس يعرفون ما معنى التعنيف اللفظي
حتى وان يقرأ أحدهم موضوعي لربما لن يتأثر عادي أين المشكل زوجك ويعاتبك وقال كلمات لحظة غضب نحن هنا نتحدث عن معاملة وتعنيف دائمين

نقاشكم

ماهو تعريف التعنيف اللّفظي عندكم؟
برأيكم للقضاء على هذه الظاهرة ماذا يجب أن نعمل ؟
وايضا هل ترون أن يستخدم القانون لعقاب من يعتدي على الطفل أو الزوجة أو الرجل لفظيا

النقاش لكم وشكرا للجميع


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ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
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sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#3
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#3
السلام عليكم ورحمة الله
مشكورة الاخت ليليا على مجهودك الطيب وموضوعك الاطيب
وضعت الاصبع على الجرح موضوع حساس ويستحق المناقشة ويا ريت الكل يدلي بدلوه هنا
والان الى اسئلتك
ماهو تعريف التعنيف اللّفظي عندكم؟
العنف عنف مهما كان لكن العنف ضد كبير السن اقل وقعا من العنف ضد المخلوقات التريئة وهم الاطفال وانا تعريفي له
هو الاهانة المتكررة للطفل والتهديد والتهجم عليه والتقليل من شأنه و لومه على اي شيء يقوم به و ونقده نقدا لادعا في غير محله ومناداته بالقاب مهينة خاصة امام اقرانه والتشكيك في قدرته او مهارته او سلامة عقله والتقليل من اهمية ما يقوم به مهما كان
وهدا ما يؤدي الى الخوف وضعف الشخصية لدى الطفل وتكون عواقبه وخيمة على الطفل وعلى المجتمع وبتكرار التعنيف اللفضي يكسب الطفل هده الصفات المشينة مكرها ومستقبله في خبر كان والامثلة في المجتمع عديدة ومن الواقع المعاش
اما بالنسبة للاصناف الاخرى الكل معرض للتعنيف الللفضي سواء رجل او امرأة لكن في غالب الاحوال الكبير له ولو قليل من القدرة للدفاع عن نفسه
برأيكم للقضاء على هذه الظاهرة ماذا يجب أن نعمل ؟
الوازع الديني عنصر مهم في هده الحالات
بالنسبة للاطفال ما عسانا نقول نحن امة احوج ما نكون الى مبدعين ولا يكون المبدع مبدعا ادا تربى على الدل والاهانة والتحقير
بالنسبة للنساء نقول ما قاله رسولنا الكريم (رفقا بالقوارير)
بالنسبة للرجال نقول لن يكون الرجل رجلا وقد عنفته امرأة
وايضا هل ترون أن يستخدم القانون لعقاب من يعتدي على الطفل أو الزوجة أو الرجل لفظيا
القانون في حالات العنف الجسدي يأخد مجراه ويعاقب المعتدي لأن الاثار في غالب الاحيان موجودة وهي الدليل
اما العنف اللفضي فاثاره على نفسية الضحية ولا يمكن اثباته لدالك اضن لا يمكن سن قانون خاص لكن ( الله يرى )
 
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