الشجاعة والتربية:

اهلا اخي لا شكر على واجب

أظن ان فكرتك تتكلم عن لغة الحوار ببين الآباء والأمهات مع اولادهم تحت إطار العيب والحشمة لانو لا وسيلة للتواصل بينهما أو مخ الهدرة كما سميتها