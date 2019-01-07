سعد606
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- تقرت
- الجنس
- ذكر
الشجاعة والتربية:
يحتاج الأولياء الى الجرأة والى مقدار كبير من الشجاعة، قبل العبور الى ضفة التربية.
فالخوف من مواجهة الحقيقة، و سيطرة المفاهيم الخاطئ المرتبطة ب: "العيب"و "الحشمة"يعد أهم العوائق النفسية للآباء والأمهات. خاصة في زاوية التربية الجنسية.
مخ الهدرة: لا تربية لمعقد او القدرة على مواجهة الحقيقة.
يحتاج الأولياء الى الجرأة والى مقدار كبير من الشجاعة، قبل العبور الى ضفة التربية.
فالخوف من مواجهة الحقيقة، و سيطرة المفاهيم الخاطئ المرتبطة ب: "العيب"و "الحشمة"يعد أهم العوائق النفسية للآباء والأمهات. خاصة في زاوية التربية الجنسية.
مخ الهدرة: لا تربية لمعقد او القدرة على مواجهة الحقيقة.