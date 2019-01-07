الشجاعة والتربية

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
#1
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#1
الشجاعة والتربية:
يحتاج الأولياء الى الجرأة والى مقدار كبير من الشجاعة، قبل العبور الى ضفة التربية.
فالخوف من مواجهة الحقيقة، و سيطرة المفاهيم الخاطئ المرتبطة ب: "العيب"و "الحشمة"يعد أهم العوائق النفسية للآباء والأمهات. خاصة في زاوية التربية الجنسية.
مخ الهدرة: لا تربية لمعقد او القدرة على مواجهة الحقيقة.
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#2
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#2
السلام عليكم جميعا
من فضلكم الاخ أراه يبذل مجهود ويكتب مواضيع علينا تشجيع مثل هذه الأقلام وأرى مواضيعه جيدة جدا للمناقشة من فضلكم أرجوا حضوركم والمشاركة برد على الأقل شكر للأخ
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سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
5
الإعجابات
12
النقاط
3
العمر
57
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
#4
السلام عليكم ايتها الاخت الكريمة ليليا مرام
1-اشكرك على المتابعة
2- بالنسبة للتوضيح الفكرة فهي في نهاية الموضو ( مخ الهدرة ) وان لم تفهمي سوضح اليك اكثر شكرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,887
الإعجابات
22,998
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#5
اهلا اخي لا شكر على واجب
أظن ان فكرتك تتكلم عن لغة الحوار ببين الآباء والأمهات مع اولادهم تحت إطار العيب والحشمة لانو لا وسيلة للتواصل بينهما أو مخ الهدرة كما سميتها
أظن أن الجيلان يختلفان الاهل يريدون أن يعيشو أبنائهم على منطهم دون مراعاة أن الزمن تغّير كما لا نطلب من الاهل أن يتعصرنو ويتطورو للأسوأ بل نريد ان يفتحو باب حوار مع اولادهم مع البقاء على الدين وأسس التربية وان لغة مخ الهدرة التي تكلمت عنها لا يجب أن تكون خاصة في التربية الجنسية فلو كل أب تكلم وحاور إبنه وكل أم شرحت لإبنتها امور خاصة ضرورية لما وصلت الأمور إلى ما وصل إليه شباب اليوم
نقول أن العيب والحشمة تكون في إطار واضح وفي حدود لا يتعداها لا الأولاد ولا الاهالي
إن شاء الله وفقت في الرد وإن لم أفهم جيدا معنى مخ الهدرة
شكرا لك
 
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