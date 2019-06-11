الشجاعة والتربية

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
78
النقاط
5
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
الشجاعة والتربية:
يحتاج الأولياء الى الجرأة والى مقدار كبير من الشجاعة، قبل العبور الى ضفة التربية فالخوف من مواجهة الحقيقة، و سيطرة المفاهيم الخاطئ المرتبطة ب: "العيب"و "الحشمة"يعد أهم العوائق النفسية للآباء والأمهات. خاصة في زاوية التربية الجنسية.
مخ الهدرة: لا تربية لمعقد او القدرة على مواجهة الحقيقة.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,740
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بمعنى لازم نحكي مع ولدي او بنتي على التربية الجنسية و الا فكل مصائب الدنيا
راح تطيح فوق راسي
ها فهمنا شوي يا صاحبي الموضوع غامض
و في تلميحات غريبة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top