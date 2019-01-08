💡العلم والمعرفة ،مصادر وفوائد

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,539
الإعجابات
13,618
النقاط
2,191
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أستهل موضوعي بهذه المقولة

بحث_حول_يوم_العلم.jpg
صباحكم جميل إخوتي أخواتي أو مساءكم
صباحكم مليء بالتفاؤل وروح الانطلاق الى الأمام أو مساءكم

اليوم في هذا القسم بالذات أحببت أن أنشر هذا الموضوع
لنستفيد ...
لنتواصل ...
لنخرج من قوقعة الجهل بالأمور من حولنا ....
إلى نور المعرفة ...

كيف أبحث عن المعرفة ؟
ماهي مصادري في الوصول إليها ؟
ماذا أقرأ ؟
من أصدق ؟
كيف أعرف أن ما أقرأ هو الصح ؟

أو 🤚 أقف لحظة ....
هل أبحث عن المعرفة أصلا ؟
أم أنا أفتح هاتفي كل يوم لأتسلى فقط ؟

كل هذه الأسئلة يجب على كل فرد عاقل بالغ ومكلف أن يسأل نفسه إياها
لأن المعرفة ليست حكرا على العلماء ،ولا على أصحاب الجاه ،ولا على المثقفين أصلا .

المعرفة متاحة للجميع دون تمييز فعندما أتى الاسلام نزع الفرق في التعليم بين الغني والفقير ،بين المرأة والرجل ،الكل دون استثناء يمكنهم أن يطلعوا ويتشبعو بالعلوم الشرعية والمعرفة ،ولما لا الإرتقاء إلى مرتبة كتابة مجهوده الشخصي وطرحه للنقد كما فعل الكثير من العلماء .
اليوم كل الوسائل متاحة ما شاء الله .

الكتب ...📖
النت 💻
حلقات العلم 📘📙📗
المحاضرات 📕📓
وغيرها ....
هل يكفي أن أحرم نفسي من شيء ما وأشتري كتابا 🤔
هل يكفي أن أبحث في مواقع التواصل عن مصادر موثوقة لأخذ العلم والمعرفة 🤔
هل يكفي أن أكون حاضرا بجسدي في محاضرة معينة 🤔

في نظري ... هذا لا يكفي
بل يجب أن أكون على استعداد لتلقي العلم عن سبق الاصرار والترصد ...
كارل-بوبر_25338.jpg
،أي
الرغبة في تلقي العلوم
يجب أن أنمي بداخلي الرغبة في تلقي العلم
وأعرف يقينا أني أملك عقلا ما زال لم يستخدم في الشيء الذي خلق له
وهو العلم
وأنه بالاستمرار في القراءة وتلقي العلوم ،سيصبح مخي أكثر مرونة لتلقي المعلومات وفحصها وترتيبها
دون الرغبة والبدأ أول مرة لن أستطيع ....
توماس-كارليل_2961.jpg
لذلك

اليوم أحببت أن نتبادل الفائدة
أن نطرح كل ما نقرأه
ما نتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي
قد يكون مفيدا فنفيد به من يمر من هنا
وقد يكون سيئا فينبهنا أحد عنده تجربة معه أو على إطلاع أكثر في هذا الموضوع .
أي كأننا نطرح مصادر تلقينا للمعلومة أمام الجميع
وسأبدأ في الرد الاول بحول الله لأترك لكم جميع مصادر معلوماتي في حياتي الدينية والاجتماعية والثقافية .
قد يكون أحد المصادر مغلطا فيه
فتنبهوني إليه
والكل مدعو لفعل نفس الشيء
أي سأرد أولا كمثال ثم يرد الأعضاء والعضوات الأكارم
أرجو أن تكون الفكرة قد نالت استحسانكم في هذا القسم الرائع 👍
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير 👍

-الهيثم-_9103.png
 
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