💡العلم والمعرفة ،مصادر وفوائد



بسم الله الرحمن الرحيم

أستهل موضوعي بهذه المقولة



السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهبسم الله الرحمن الرحيمأستهل موضوعي بهذه المقولة

صباحكم جميل إخوتي أخواتي أو مساءكم

صباحكم مليء بالتفاؤل وروح الانطلاق الى الأمام أو مساءكم

اليوم في هذا القسم بالذات أحببت أن أنشر هذا الموضوع

لنستفيد ...

لنتواصل ...

لنخرج من قوقعة الجهل بالأمور من حولنا ....

إلى نور المعرفة ...



كيف أبحث عن المعرفة ؟

ماهي مصادري في الوصول إليها ؟

ماذا أقرأ ؟

من أصدق ؟

كيف أعرف أن ما أقرأ هو الصح ؟



أو 🤚 أقف لحظة ....

هل أبحث عن المعرفة أصلا ؟

أم أنا أفتح هاتفي كل يوم لأتسلى فقط ؟



كل هذه الأسئلة يجب على كل فرد عاقل بالغ ومكلف أن يسأل نفسه إياها

لأن المعرفة ليست حكرا على العلماء ،ولا على أصحاب الجاه ،ولا على المثقفين أصلا .



المعرفة متاحة للجميع دون تمييز فعندما أتى الاسلام نزع الفرق في التعليم بين الغني والفقير ،بين المرأة والرجل ،الكل دون استثناء يمكنهم أن يطلعوا ويتشبعو بالعلوم الشرعية والمعرفة ،ولما لا الإرتقاء إلى مرتبة كتابة مجهوده الشخصي وطرحه للنقد كما فعل الكثير من العلماء .

اليوم كل الوسائل متاحة ما شاء الله .



النت 💻

حلقات العلم 📘📙📗

المحاضرات 📕📓

وغيرها ....

هل يكفي أن أحرم نفسي من شيء ما وأشتري كتابا 🤔

هل يكفي أن أبحث في مواقع التواصل عن مصادر موثوقة لأخذ العلم والمعرفة 🤔

هل يكفي أن أكون حاضرا بجسدي في محاضرة معينة 🤔



في نظري ... هذا لا يكفي

بل يجب أن أكون على استعداد لتلقي العلم عن سبق الاصرار والترصد ...

الكتب ...📖النت 💻حلقات العلم 📘📙📗المحاضرات 📕📓وغيرها ....هل يكفي أن أحرم نفسي من شيء ما وأشتري كتابا 🤔هل يكفي أن أبحث في مواقع التواصل عن مصادر موثوقة لأخذ العلم والمعرفة 🤔هل يكفي أن أكون حاضرا بجسدي في محاضرة معينة 🤔في نظري ... هذا لا يكفيبل يجب أن أكون على استعداد لتلقي العلم عن سبق الاصرار والترصد ...

،أي

الرغبة في تلقي العلوم

يجب أن أنمي بداخلي الرغبة في تلقي العلم

وأعرف يقينا أني أملك عقلا ما زال لم يستخدم في الشيء الذي خلق له

وهو العلم

وأنه بالاستمرار في القراءة وتلقي العلوم ،سيصبح مخي أكثر مرونة لتلقي المعلومات وفحصها وترتيبها

دون الرغبة والبدأ أول مرة لن أستطيع ....

لذلك



اليوم أحببت أن نتبادل الفائدة

أن نطرح كل ما نقرأه

ما نتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي

قد يكون مفيدا فنفيد به من يمر من هنا

وقد يكون سيئا فينبهنا أحد عنده تجربة معه أو على إطلاع أكثر في هذا الموضوع .

أي كأننا نطرح مصادر تلقينا للمعلومة أمام الجميع

وسأبدأ في الرد الاول بحول الله لأترك لكم جميع مصادر معلوماتي في حياتي الدينية والاجتماعية والثقافية .

قد يكون أحد المصادر مغلطا فيه

فتنبهوني إليه

والكل مدعو لفعل نفس الشيء

أي سأرد أولا كمثال ثم يرد الأعضاء والعضوات الأكارم

أرجو أن تكون الفكرة قد نالت استحسانكم في هذا القسم الرائع 👍

تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير

حلم كبير 👍