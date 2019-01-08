رجال غريزبون ونساء همهن الزواج

للأسف بات مفهوم الزواج اليوم هو الغريزة وفراش الزوجية أكثر منه مهام ومسؤولية حيث كان رجال الأمس يبحثون عن المرأة التي تتحمل صعاب الحياة والتي تقوم بكل واجباتها الأسرية دون النظر إلى شكلها أو جسمها بل كان زواج لا يرى فيه الرجل زوجته إلا ليلة الزواج

اليوم حتى في الرؤية الشرعية ومن نظنه موسى نجده فرعون حتى من ياتي من باب الدين يزنها بالرطل والكيلو

لابد ان يرى تفاصيل جسمها وحتى من يرفض يقول سبب رفضه

رقيقة بزاف ... وهنا لازم مضطرين نسمعوا الأغاني الساقطة عندها لاطاي 40 إعذروني موضوع يجب أن أثيره إنفجرت من القصص التي أعرفها

بات الخاطب يميز المرأة من قدميها إلى نهاية شعرها فبالي السيد حفار القبور وإلا خياط

أليست المرأة تنكح لأربع اااه تذكرت ركزوا على جمالها والجمال يعني تكون كاملة مكملة لا يوجد بها شيء وهو رايح يبان راجع وممنوع المرأة تشوف فيه وسيم او لا طويل او قصير بندير وإلا قرعة غاز لابد للمرأة ان تقبل فقط لأنه يجب أن تكتب فالبلدية متزوجة وتغيض الجارات