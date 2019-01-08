رجال غريزبون ونساء همهن الزواج

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد قسم الحياة الزوجية اهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع الذي أقترحه للنقاش وعذرا على أي كلام يرد لربما لن تتقبلوه لكن هناك مواضيع حساسة يجب أن ننقاشها
الزواج هذا الشبح الذي يطارد الرجال والنساء على حد سواء ولن نتكلم عنه من باب نسبة عنوسة لأننا النساء مطلوبات لا طالبات لسنا من نخطب وإلا لما كانت هناك عانس على وجه الأرض يعني هم العانسون ولسنا نحن
بالعودة للموضوع هو الغرض من الزواج نفسه
رجال غريزيون ..... ونساء همهّن الزواج ....
للأسف بات مفهوم الزواج اليوم هو الغريزة وفراش الزوجية أكثر منه مهام ومسؤولية حيث كان رجال الأمس يبحثون عن المرأة التي تتحمل صعاب الحياة والتي تقوم بكل واجباتها الأسرية دون النظر إلى شكلها أو جسمها بل كان زواج لا يرى فيه الرجل زوجته إلا ليلة الزواج
اليوم حتى في الرؤية الشرعية ومن نظنه موسى نجده فرعون حتى من ياتي من باب الدين يزنها بالرطل والكيلو
لابد ان يرى تفاصيل جسمها وحتى من يرفض يقول سبب رفضه
رقيقة بزاف ... وهنا لازم مضطرين نسمعوا الأغاني الساقطة عندها لاطاي 40 إعذروني موضوع يجب أن أثيره إنفجرت من القصص التي أعرفها
بات الخاطب يميز المرأة من قدميها إلى نهاية شعرها فبالي السيد حفار القبور وإلا خياط
أليست المرأة تنكح لأربع اااه تذكرت ركزوا على جمالها والجمال يعني تكون كاملة مكملة لا يوجد بها شيء وهو رايح يبان راجع وممنوع المرأة تشوف فيه وسيم او لا طويل او قصير بندير وإلا قرعة غاز لابد للمرأة ان تقبل فقط لأنه يجب أن تكتب فالبلدية متزوجة وتغيض الجارات
غريب جدا مفهوم الزواج اليوم
رجال يبحثون عن الجسد والغريزة ونساء يبحثن عن لقب متزوجة ولا يهم توابع هذا الزواج
فالرجل الغريزي عزيزتي المرأة االأكيد اول ما تلدين أو يتغير جسمك سوف يبحث عن مانكا أخرى ولو بلاستيكية ولا أنت
وتأكيد من تشمين فيه رائحة أنه يبحث عنك لجمالك ولجسمك لا يحبك هذه حقيقة
تقولون لي الرجل خلق هكذا وان الله يحب الجمال ومن حق الرجل أن يختار
طبعا من حقه أن يختار ومن حقه أن يرفض او لا يرفض إمرأة لا تعجبه هذا ليس موضوعنا
موضوعنا أن رجال اليوم وإلا من رحم ربي حتى لا اتهم بالتعميم
يحبون جسد المرأة اكثر من تفكيرها وإستعدادها للزواج وإستعدادها للامومة هذا الزواج بعد ذلك يتوج بأولاد هل انتما بهذا التفكير جاهزان لتربية أولاد
نقاشكم يهمني
بصراحة أنت كرجل كيف تنظر للزواج وهل يهمك أن تكون زوجتك جميلة جسما على أن تكون مسؤولة وربة بيت ؟
انت كفتاة أتاك خاطب ورأيت نظراته لك في الرؤية الشرعية وكأنه مفترس اسد هارب من بن عكنون هل ترضين عادي وتتجاوزين الامر ما يهمك فقط زواج أو تبحثين عمن يشاركك حياتك بعيدا عن الغريزة ؟
مفهوم الزواج عندكم كنساء ورجال ماهو .؟
هل دائما نبحث عن حقوق الرجل في الزواج وأين هي حقوق النساء ؟
روّاد قسم الحياة الزوجية اهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع الذي أقترحه للنقاش وعذرا على أي كلام يرد لربما لن تتقبلوه لكن هناك مواضيع حساسة يجب أن ننقاشها
الزواج هذا الشبح الذي يطارد الرجال والنساء على حد سواء ولن نتكلم عنه من باب نسبة عنوسة لأننا النساء مطلوبات لا طالبات لسنا من نخطب وإلا لما كانت هناك عانس على وجه الأرض يعني هم العانسون ولسنا نحن
بالعودة للموضوع هو الغرض من الزواج نفسه
رجال غريزيون ..... ونساء همهّن الزواج ....
للأسف بات مفهوم الزواج اليوم هو الغريزة وفراش الزوجية أكثر منه مهام ومسؤولية حيث كان رجال الأمس يبحثون عن المرأة التي تتحمل صعاب الحياة والتي تقوم بكل واجباتها الأسرية دون النظر إلى شكلها أو جسمها بل كان زواج لا يرى فيه الرجل زوجته إلا ليلة الزواج
اليوم حتى في الرؤية الشرعية ومن نظنه موسى نجده فرعون حتى من ياتي من باب الدين يزنها بالرطل والكيلو
لابد ان يرى تفاصيل جسمها وحتى من يرفض يقول سبب رفضه
رقيقة بزاف ... وهنا لازم مضطرين نسمعوا الأغاني الساقطة عندها لاطاي 40 إعذروني موضوع يجب أن أثيره إنفجرت من القصص التي أعرفها
بات الخاطب يميز المرأة من قدميها إلى نهاية شعرها فبالي السيد حفار القبور وإلا خياط
أليست المرأة تنكح لأربع اااه تذكرت ركزوا على جمالها والجمال يعني تكون كاملة مكملة لا يوجد بها شيء وهو رايح يبان راجع وممنوع المرأة تشوف فيه وسيم او لا طويل او قصير بندير وإلا قرعة غاز لابد للمرأة ان تقبل فقط لأنه يجب أن تكتب فالبلدية متزوجة وتغيض الجارات
غريب جدا مفهوم الزواج اليوم
رجال يبحثون عن الجسد والغريزة ونساء يبحثن عن لقب متزوجة ولا يهم توابع هذا الزواج
فالرجل الغريزي عزيزتي المرأة االأكيد اول ما تلدين أو يتغير جسمك سوف يبحث عن مانكا أخرى ولو بلاستيكية ولا أنت
وتأكيد من تشمين فيه رائحة أنه يبحث عنك لجمالك ولجسمك لا يحبك هذه حقيقة
تقولون لي الرجل خلق هكذا وان الله يحب الجمال ومن حق الرجل أن يختار
طبعا من حقه أن يختار ومن حقه أن يرفض او لا يرفض إمرأة لا تعجبه هذا ليس موضوعنا
موضوعنا أن رجال اليوم وإلا من رحم ربي حتى لا اتهم بالتعميم
يحبون جسد المرأة اكثر من تفكيرها وإستعدادها للزواج وإستعدادها للامومة هذا الزواج بعد ذلك يتوج بأولاد هل انتما بهذا التفكير جاهزان لتربية أولاد
نقاشكم يهمني
بصراحة أنت كرجل كيف تنظر للزواج وهل يهمك أن تكون زوجتك جميلة جسما على أن تكون مسؤولة وربة بيت ؟
انت كفتاة أتاك خاطب ورأيت نظراته لك في الرؤية الشرعية وكأنه مفترس اسد هارب من بن عكنون هل ترضين عادي وتتجاوزين الامر ما يهمك فقط زواج أو تبحثين عمن يشاركك حياتك بعيدا عن الغريزة ؟
مفهوم الزواج عندكم كنساء ورجال ماهو .؟
هل دائما نبحث عن حقوق الرجل في الزواج وأين هي حقوق النساء ؟