تدخين الاطفال او المراهقين \ مشاركتي في مسابقة مميزون

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد هدفي من كتابة هذا الموضوع هو التحصل على وسام الحضور المميز لانه قد كانت مواضيع الاخوة اجمل من موضوعي ولكن حقيقة السبب الرئيسي هو ابداء رايي خاصة كتلميذ وانا امر بكثير من هذه المواقف

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد هدفي من كتابة هذا الموضوع هو التحصل على وسام الحضور المميز لانه قد كانت مواضيع الاخوة اجمل من موضوعي ولكن حقيقة السبب الرئيسي هو ابداء رايي خاصة كتلميذ وانا امر بكثير من هذه المواقف

تدخين الاطفال او المراهقين

موضوع كان يجب ان يسلط عليه الضوء لاهميته وحقيقة انا كتلميذ ااكد ان كل زملائي في القسم مع انهم لم يتجاوزو ال12 سنة يدخنون لهذا ساتكلم في موضوع عن الاطفال واستثني المراهقين و ساتوقف في موضوع عن العديد من النقاط



كيف ستكون ردة الاباء عند سماع الخبر ؟؟

كيف تحول هذا الطفل من البراءة الى المدخن ؟؟ ومن السبب في ذلك ؟؟

هل الاساتذة لهم دور في فساد التلميذ ؟؟

نصيحة الى كل التلاميذ و الاباء

هل الوالدين يعلمون مايفعل ابنائهم ؟؟؟ وهل سيرضون بذلك؟؟كيف ستكون ردة الاباء عند سماع الخبر ؟؟كيف تحول هذا الطفل من البراءة الى المدخن ؟؟ ومن السبب في ذلك ؟؟هل الاساتذة لهم دور في فساد التلميذ ؟؟نصيحة الى كل التلاميذ و الاباء

هل الوالدين يعلمون مايفعل ابنائهم ؟ وهل سيرضون بذلك ؟