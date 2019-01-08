تدخين الاطفال او المراهقين \ مشاركتي في مسابقة مميزون

فتى من الغد
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بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد هدفي من كتابة هذا الموضوع هو التحصل على وسام الحضور المميز لانه قد كانت مواضيع الاخوة اجمل من موضوعي ولكن حقيقة السبب الرئيسي هو ابداء رايي خاصة كتلميذ وانا امر بكثير من هذه المواقف
تدخين الاطفال او المراهقين
موضوع كان يجب ان يسلط عليه الضوء لاهميته وحقيقة انا كتلميذ ااكد ان كل زملائي في القسم مع انهم لم يتجاوزو ال12 سنة يدخنون لهذا ساتكلم في موضوع عن الاطفال واستثني المراهقين و ساتوقف في موضوع عن العديد من النقاط
هل الوالدين يعلمون مايفعل ابنائهم ؟؟؟ وهل سيرضون بذلك؟؟
كيف ستكون ردة الاباء عند سماع الخبر ؟؟
كيف تحول هذا الطفل من البراءة الى المدخن ؟؟ ومن السبب في ذلك ؟؟
هل الاساتذة لهم دور في فساد التلميذ ؟؟
نصيحة الى كل التلاميذ و الاباء
هل الوالدين يعلمون مايفعل ابنائهم ؟ وهل سيرضون بذلك ؟
وقفت عند هذه النقطة لانني كثيرا ما الاحظها في وسطنا المدرسي فمعظم او اقول كل التلاميذ يخفون عن اهلم هذه الحقيقة البشعة والصعبة فكثيرا مااجد تلميذ في القسم يطلب مني حبة حلوى وعندما اسئله لماذا يقول من اجل اختفاء رائحة الدخان كما يخافون ان يقوم الاساتة باستدعاء اهلم و فضحهم امامهم وانا اتاكد انه لا يوجد والد او والدة يريدون الشر لابنائهم فسوف يحاولان حمايتهما باي طريقة حتى لو اظطرا الى عدم ارسالهم للدراسة . لكن للاسف لقد نبتت فيهم هذه الخصلة السيئة
كيف ستكون ردة الوالدين عند سماع الخبر ؟
هه كثيرا ما اسئل اصدقائي ماذا سيفعل لك والديك عند معرفتهم فيخافون وتبدا على وجوههم علامات ارتباك كانني ذكرتهم بشيء صعب جداا وانا اعتقد ان الوالد قد يرتكب جريمة في حق ابنه عند سماع الخبر والام يمكنها انا تعاقبه بشتى انواع العقاب
كيف تحول الطفل من براءة الى مدخن ؟؟ ومن السبب في ذلك ؟
التلميذ يتحول من ذوقة صغيرة الى استهلاك 2 علب يوميا وهذا مبدا هذا التحول واظن ان فرد واحدا يفسد مجموعة فصديق الشر هو من يعطيك الدخان لتدمن عليه واظن ان الاباء لهم دور في هذه الظاهرة فلما يتشاجر الام والاب اما الطفل , كيف ستكون ردة فعل الطفل ؟؟
هل الاساتذة لهم دور في فساد التلميذ ؟؟
اظن ان للاساتذة دور كبييير في فساد التلميذ فلو راك التلميذ تدخن في القسم امامه سيفعل مثلك لانك انت القدوة وايضاهناك استاذ يدرسني من اجل تفادي الفوضة يرسل التلاميذ الى المرحاض للتدخين ... اي استاذ انت ؟؟
نصيحة الى كل تلميذ وكل والد
بالنسبة للتلميذ . صحيح انك تستمتع عند التدخين لكنك في نفس الوقت تقتل في نفسك كل جبدة من هذا الكائن المميت تادي الى هلاكك امسمع مني ارشدك انا تلميذ مثلك ورايت الوسط المرعب مهما ضاقت بك الاحول لا تلجا الى هذا الحل
بالنسبة للاولياء يا سبحان الله تتركون اولادكم نصف داخلي ولا تراقبون مايعملون يعني لازم تسالوا من يكلم وماذا فعل وان تكلمه بالحسنى
في الاخير هذه فكرتي كتلميذ ليس الا