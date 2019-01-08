تدخين الاطفال او المراهقين \ مشاركتي في مسابقة مميزون

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,915
الإعجابات
2,560
النقاط
2,441
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد هدفي من كتابة هذا الموضوع هو التحصل على وسام الحضور المميز لانه قد كانت مواضيع الاخوة اجمل من موضوعي ولكن حقيقة السبب الرئيسي هو ابداء رايي خاصة كتلميذ وانا امر بكثير من هذه المواقف

تدخين الاطفال او المراهقين
موضوع كان يجب ان يسلط عليه الضوء لاهميته وحقيقة انا كتلميذ ااكد ان كل زملائي في القسم مع انهم لم يتجاوزو ال12 سنة يدخنون لهذا ساتكلم في موضوع عن الاطفال واستثني المراهقين و ساتوقف في موضوع عن العديد من النقاط
هل الوالدين يعلمون مايفعل ابنائهم ؟؟؟ وهل سيرضون بذلك؟؟
كيف ستكون ردة الاباء عند سماع الخبر ؟؟
كيف تحول هذا الطفل من البراءة الى المدخن ؟؟ ومن السبب في ذلك ؟؟
هل الاساتذة لهم دور في فساد التلميذ ؟؟
نصيحة الى كل التلاميذ و الاباء

هل الوالدين يعلمون مايفعل ابنائهم ؟ وهل سيرضون بذلك ؟
وقفت عند هذه النقطة لانني كثيرا ما الاحظها في وسطنا المدرسي فمعظم او اقول كل التلاميذ يخفون عن اهلم هذه الحقيقة البشعة والصعبة فكثيرا مااجد تلميذ في القسم يطلب مني حبة حلوى وعندما اسئله لماذا يقول من اجل اختفاء رائحة الدخان كما يخافون ان يقوم الاساتة باستدعاء اهلم و فضحهم امامهم وانا اتاكد انه لا يوجد والد او والدة يريدون الشر لابنائهم فسوف يحاولان حمايتهما باي طريقة حتى لو اظطرا الى عدم ارسالهم للدراسة . لكن للاسف لقد نبتت فيهم هذه الخصلة السيئة

كيف ستكون ردة الوالدين عند سماع الخبر ؟
هه كثيرا ما اسئل اصدقائي ماذا سيفعل لك والديك عند معرفتهم فيخافون وتبدا على وجوههم علامات ارتباك كانني ذكرتهم بشيء صعب جداا وانا اعتقد ان الوالد قد يرتكب جريمة في حق ابنه عند سماع الخبر والام يمكنها انا تعاقبه بشتى انواع العقاب

كيف تحول الطفل من براءة الى مدخن ؟؟ ومن السبب في ذلك ؟
التلميذ يتحول من ذوقة صغيرة الى استهلاك 2 علب يوميا وهذا مبدا هذا التحول واظن ان فرد واحدا يفسد مجموعة فصديق الشر هو من يعطيك الدخان لتدمن عليه واظن ان الاباء لهم دور في هذه الظاهرة فلما يتشاجر الام والاب اما الطفل , كيف ستكون ردة فعل الطفل ؟؟

هل الاساتذة لهم دور في فساد التلميذ ؟؟
اظن ان للاساتذة دور كبييير في فساد التلميذ فلو راك التلميذ تدخن في القسم امامه سيفعل مثلك لانك انت القدوة وايضاهناك استاذ يدرسني من اجل تفادي الفوضة يرسل التلاميذ الى المرحاض للتدخين ... اي استاذ انت ؟؟

نصيحة الى كل تلميذ وكل والد
بالنسبة للتلميذ . صحيح انك تستمتع عند التدخين لكنك في نفس الوقت تقتل في نفسك كل جبدة من هذا الكائن المميت تادي الى هلاكك امسمع مني ارشدك انا تلميذ مثلك ورايت الوسط المرعب مهما ضاقت بك الاحول لا تلجا الى هذا الحل
بالنسبة للاولياء يا سبحان الله تتركون اولادكم نصف داخلي ولا تراقبون مايعملون يعني لازم تسالوا من يكلم وماذا فعل وان تكلمه بالحسنى
في الاخير هذه فكرتي كتلميذ ليس الا
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,915
الإعجابات
2,560
النقاط
2,441
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,259
الإعجابات
2,937
النقاط
451
#3



نصيحة الى كل تلميذ وكل والد
بالنسبة للتلميذ . صحيح انك تستمتع عند التدخين لكنك في نفس الوقت تقتل في نفسك كل جبدة من هذا الكائن المميت تادي الى هلاكك امسمع مني ارشدك انا تلميذ مثلك ورايت الوسط المرعب مهما ضاقت بك الاحول لا تلجا الى هذا الحل
بالنسبة للاولياء يا سبحان الله تتركون اولادكم نصف داخلي ولا تراقبون مايعملون يعني لازم تسالوا من يكلم وماذا فعل وان تكلمه بالحسنى
في الاخير هذه فكرتي كتلميذ ليس الا



بما انك تلميد نصيحتك طيبة وقيمة جدا وهدا ما نتمناه عند كل تلميد
لا تدخن لانه موت بطيئ وفي نفس الوقت تنصح من هم في سنك كيلا يقعو في الشرك وان وقعو عليهم بالتوقف قبل فوات الاوان
مشكور على ما انتقيت مجهودك طيب وانا في المتابعة
كل الاحترام والتقدير لك
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,915
الإعجابات
2,560
النقاط
2,441
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#4
قال sami44:
بما انك تلميد نصيحتك طيبة وقيمة جدا وهدا ما نتمناه عند كل تلميد
لا تدخن لانه موت بطيئ وفي نفس الوقت تنصح من هم في سنك كيلا يقعو في الشرك وان وقعو عليهم بالتوقف قبل فوات الاوان
مشكور على ما انتقيت مجهودك طيب وانا في المتابعة
كل الاحترام والتقدير لك
إضغط للتوسيع...
شكرا على ردك الجميل اخي ولكن انا اظن ان التلميذ تذوق فات الاوان لايمكنه التوقف عن ذلك
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,259
الإعجابات
2,937
النقاط
451
#5
قال فتى من الغد:
شكرا على ردك الجميل اخي ولكن انا اظن ان التلميذ تذوق فات الاوان لايمكنه التوقف عن ذلك
إضغط للتوسيع...
لا شكر على واجب اخي
لم يفت الاوان ابدا ادا سلمنا جدلا بهدا معناه كل تلميد بدأ في طريق التدخين انتهى مستقبله لا ابدا
التلميد صغير السن هو كالصفحة البيضاء تمحي المكتوب وتعيد البرمجة عادي
لكل داء دواء ولكل مشكل حلول واعلم ان توقف الكبير عن التدخين اصعب من توقف الصغير
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#6
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,915
الإعجابات
2,560
النقاط
2,441
العمر
18
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#6
قال sami44:
لا شكر على واجب اخي
لم يفت الاوان ابدا ادا سلمنا جدلا بهدا معناه كل تلميد بدأ في طريق التدخين انتهى مستقبله لا ابدا
التلميد صغير السن هو كالصفحة البيضاء تمحي المكتوب وتعيد البرمجة عادي
لكل داء دواء ولكل مشكل حلول واعلم ان توقف الكبير عن التدخين اصعب من توقف الصغير
إضغط للتوسيع...
كلام من ذهب ومعك حق
بوركت على مثل هذه التعليقات
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,520
الإعجابات
4,265
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#7
لا شئا إسمه مستحيل إذا كانت الإرادة موجودة ربي يسترنا من غدار الزمن ويهدى أولدنا الي صراط المستقيم يارب
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top