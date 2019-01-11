مستلزمات البيبي *مجهودي الخاص*

ملكة زوجي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 749
- الإعجابات
- 890
- النقاط
- 231
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم احبتي في الله
اليوم موضوع عن مستلزمات البيبي طبعا مجهودي لخاص
وحصريه من اجلك يا لماوية
ارجوا ان ينال الموضوع اعجابكم والاهم تستفاد منو كل ام
عزيزتي الأم ..
هاهي أشهر الحمل تمر وأنت تحملين بين أحشائك جنينك الصغير ليكبر وينمو يوماً بعد يوم ..
وتحلمين باليوم الذي تحملينه بين ذراعيك وتحتضنيه بكل حب وحنان ..
تمر التسع شهور شهراً بعد شهراً وأنت تتحملين المشاق والمتاعب في سبيل جنينك الصغير ..
وإن شاء الله ستفرحين به بعد ولادة مُيسرة وسهلة بإذنه تعالى , ليكبر وينشأ على تعاليم الدين وأوصيك بتقوى الله في تربيته والإحسان إليه في صغره لينفعك في كبرك ..
أختي الحبيبة ..
تحتاجين مستلزمات وأغراض هامة لطفلك تساعدك في تربيته وأنوه أنه بإمكانك الإختيار بين هذه المجموعات بما ينفعك وينفع طفلك الجديد
دون الإسراف أو التبذير في شراء المستلزمات..
تفضلي على بركة الله لنرى معاً هذه المستلزمات الهامة لطفلك الجديد ..
هنا تحتاجين أولاً للملابس الداخلية القطنية والتى يرتاح بها الطفل بشكل كبير ..
وأنا شخصياً أفضل اللون الأبيض للطفل ..
-هنا فانيلات
-فانيلات نص كم
-فانيلات نص كم مع تبان
-بلايز بكم
-بنطلونات برجل
-بنطلونات بدون رجل
-كلوتات
-فوط بيضاء تحتاجينها للف الطفل
مرايل قطنية صغيرة
-طقية خفيفة للخروج
-مجموعة من الشراشف التى يغطى فيها الطفل
-مجموعة أخرى كي تلفيه عند الخروج من البيت
مجموعة من التبانات المتنوعة والبدلات من كم ونص كم طويلة وقصيرة والبجامات المختلفة والتى تريح الطفل بشكل كبير عند لبسها ..
هنا شراشف متنوعة ومختلفة لطفلك عند خروجك به من البيت أو حتى أثناء تواجده في البيت
ومن الضروري اقتناء الخامة الجيدة
ويوجد بالأسواق مجموعات جاهزة وجميلة جداً
مجموعة جاهزة من مناشف وفوط متنوعة
ورائعة لطفلك أيضاً تحتاجين إلى بعض العلب التى تحتفظين بأغراض طفلك بها ..
-هنا تحتاجين إلى بانيو الطفل الخاص به اختري حجماً مناسباً
-و مجموعة من المناشف ذو قماش بشكير جيد لتجفيفه بشكل جيد من الماء بع الإستحمام ..
هنا يباع مع البانيو " المصبنة " والتى يوضع بها الصبابون
وليفة الطفل الخاصة به
وبعض الألعاب التى توضع بجانبه في مياه البانيو كالبطة مثلاً
-مجموعة جونسون للأطفال والتى تضم الشامبو واللوشن والزيت والصابون ولوشن الإستحمام والباودر
اذا كنت ام جديدة ستنفعك هذه النصائح:
1_اغسلي يديك,ونظفي المغطس فبل بدء حمام طفلك.
2_لا تتركي اظافرك طويلة,ولا تلبسي الحليمثل الخاتم...
3_تحققي من ان حرارة الماء غير مرتفعة.
4 _استعملي فوطة وحفاظات نظيفة.
5_لا تنسي اثناء تنظيف ثنايا جسم طفلك جهازهالتناسلي.
6_احذري كي لا ينزلق الطفل ويختنق.
7 _عندما تنتهين من الحمام لففيهفي فوطة ونشفي جسمه.
8_البسيه القميص الداخلي ,وضعي الحفاضات,ثم البسيهلباسه.
9 _نظفي عينيه واذنيه ووانفه بكيس مبلل.
10 _قلمي اظافره بلطف.
11_اذالاحظت احمرارا في مقعده استعملي مرهما.
12_نظفي انف الطفل باستمرار وخاصة قبلالنوم بواسطة لف قطعة قماشنظيفة لان انسداد الانف يقلل من الرضاعة وبجعلهعصبيا.
13_جففي الاذن التي يسيل منها القيح او الصديد,وذلك بعمل فتيل من القماشالناعم والقطن ووضعه في اذن الطفل حتى يبتل
14 - تحتاجين لطفلك أدواته الخاصة لإطعامه كالملعقة والكوب والصينية والمريلة وذلك تحتاجينه حين يصبح شهور تقريباً
15- الببرونة وهنا علبة خاصة للإحتفاظ بها بعيداً عن أي مصدر يمكن أن تلوثها
16 - مجموعة من فرش الشعر ومقص الأظافر والعطر الخالي من الكحول والخفيف الذي يناسب الطفل وميزان الحرارة .
17 - " الكوتة " المريحة للطفل والعضاضات المتنوعة والكرسي والمشاية كلها ستحتاجينها لطفلك فاحرصي على اقتنائها ..
أخيراً عزيزتي الأم
من مستلزمات البيبي الضرورية بعض الجرابين والأحذية ذات النعل القماشي المريح له
وله أشكال متنوعة ومختلفة ورااائعة
ولا نستغنى أبداً عن سرير البيبي
اختاريه مريحاً وفرشه مريح ..
وهنا مجموعة هدايا لك ولطفلك
وكيك لنحتفل بمولودك الجميل والذي أسأله تعالى أن يجعله من الذرية الصالحة
اتمنى ان تستفدي من الموضوع يا لماوية
دمتي في رعاية الله وحفظه