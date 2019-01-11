مستلزمات البيبي *مجهودي الخاص*

ورائعة لطفلك أيضاً تحتاجين إلى بعض العلب الت ى تحتفظين بأ غراض طفلك بها ..

بيت أو حتى أثناء تواجده في البيت

مستلزمات البيبي طبعا مجهودي لخاص وحصريه من اجلك يا لماوية

بانيو الطفل

المناشف

المصبنة

جونسون للأطفال

اذا كنت ام جديدة ستنفعك هذه النصائح:

أخيراً عزيزتي الأم

البيبي

سرير البيبي

وهنا مجموعة هدايا لك ولطفلك



وكيك لنحتفل بمولودك الجميل والذي أسأ له تعالى أن يجعله من الذرية الصالحة