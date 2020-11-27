المستلزمات المدرسية خلال فترة الحجر

عليا مساوي
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سواء كنت تتطلع إلى الترويج لعلامة تجارية جديدة ومثيرة أو ترغب في تجهيز أقاربك لعمليات التقاط الصور على Instagram في لم شمل العائلة، فهناك دائمًا سبب وجيه للطباعة قميصك. بالتأكيد، ربما تمتلك مجموعة كبيرة من المحملات المريحة والمتعددة الاستخدامات. ولكن ، هناك دائمًا متسع للمزيد ، فلماذا لا تصنعها بنفسك؟
في هذا الدليل التدريجي لطباعة القمصان، سنراجع مداخل وعموم طباعة قميص، بما في ذلك تحديد الكمية والميزانية، واختيار طريقة الطباعة واختيار القماش المناسب. نحن هنا لنأخذك في طريقك لطباعة نقطة الإنطلاق المفضلة الجديدة لديك!
لا يمكنك الطباعة على قميص بدون تصميم رائع؛ لذا ، باختصار القصة الطويلة، تأكد من أن لديك تصميمًا يروي قصتك، أو يناسب علامتك التجارية، أو يبدو رائعًا حقًا. ابدأ بسؤال نفسك عما تريد أن يقوله قميصك عنك أو عن علامتك التجارية. من هي المجموعة المستهدفة التي تحاول مناشدتها؟ خذ وقتك في إنشاء تصميم يعكس هوية علامتك التجارية، سواء كان يتميز برسم توضيحي أو شعار أو شعار أو مزيج من الثلاثة.
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مستلزمات الدراسة أثناء فترة الحجر المنزلي
نتوقع أن يقوم أطفالك بعمل جيد في جميع مجالات الحياة. ومع ذلك، قد تضع طفلك تحت عبء التوقعات غير الضرورية. قد تؤدي هذه التوقعات أحيانًا إلى نفور من الدراسة. لذلك ، ما الذي يجب عليك فعله لتشجيع طفلك على الدراسة دون التسبب في احتجاج؟
في عالم اليوم حيث يرغب الجميع في التفوق، ويواجه الآباء ضغوطًا لا داعي لها لتشجيع أطفالهم على الدراسة بشكل جيد والأداء الجيد في الأكاديميين أيضًا. سنناقش أفضل الطرق لتشجيع الأطفال على التعلم والدراسة:
1. اجلس مع طفلك
أفضل شيء يمكنك القيام به كوالد لتحفيز ابنك على الدراسة هو الجلوس معه عندما يجلس للدراسة. ومع ذلك ، امتنع عن استخدام هاتفك المحمول أو الكمبيوتر المحمول. بدلاً من ذلك ، قم بقراءة كتابًا.
2. التركيز على التعلم وليس الدرجات
على الرغم من أهمية الدرجات الجيدة للتسجيل في الجامعات، إذا كان طفلك يكافح من أجل الحصول على درجات جيدة، سيكون من الجيد تحويل تركيزه إلى التعلم. اسأله عن الأنشطة اليومية في الفصل وماذا تعلمه في الفصل.
3. كن في جانب طفلك
لا تضغط على طفلك ليحرز نتائج جيدة أو يحصل على درجات أفضل. كن لطيفًا ولطيفًا معه وحاول أن تفهم الأشياء من وجهة نظره. حاول أن تجعل ابنك مسؤولاً تجاه دراسته بطريقة إيجابية ، لأن أي نوع من السلبية قد يجعله متمردًا وهذا قد يجعله يلين ويتحدىك.
4. مناقشة الدراسات
تحدث إلى الطفل عما فعله في كل مادة في الفصل كل يوم. سؤاله عنها سيجعله أكثر يقظة في الفصل. تعرف على مادته المفضلة وفصله المفضل ومعلمه المفضل أيضًا.
5. إعداد جدول الدراسة
أي شيء يتم اتباعه وفعله بطريقة منهجية يؤدي دائمًا إلى نتيجة إيجابية وينطبق الشيء نفسه على الدراسة، ضع جدولًا والتزم به. لا تتطلب الدراسة أداء واجبات منزلية فقط، بل يجب تخصيص وقت لمراجعة المفاهيم والدروس التي يتم تدريسها في الفصل كل يوم.
يمكنك استخدام المستلزمات الورقية المختلفة لعمل جدولٍ دراسيّ مميز على الورق وتعليقه أمام طفلك ليظل هدفًا له لينجزه.
6. خلق بيئة للدراسة
تأكد من عدم وجود عوامل تشتيت للانتباه مثل الأصوات العالية والتلفاز والأشقاء الآخرين الذين يلعبون وما إلى ذلك في المنطقة المجاورة لمكان جلوس طفلك للدراسة. يتمتع الطفل بفترة انتباه منخفضة للغاية وقد يتشتت بسهولة ويفقد الاهتمام بالدراسات.
أيضًا قم بشراء أدوات للدراسة بالمنزل؛ كاللوحات والسبورات ليشرح طفلك لك ما تعلمه، فهذا يخلق فيه متحدثًا لبقًا.
7. تحدث إلى المعلم
إذا لاحظت أن طفلك حصل على درجات سيئة في مادة معينة أو كان مترددًا في دراسة موضوع ما ، فيمكنك الاتصال بالمدرس المعني. يمكن للمعلم وأولياء الأمور معًا وضع استراتيجيات لتطوير اهتمام الطفل بهذا الموضوع أو تحسين الدرجات.
يمكنك ابتياع الأدوات المكتبية الأساسية لعملك من المنزل، ولطفلك من خلال هذا الرابط.
في هذا الدليل التدريجي لطباعة القمصان، سنراجع مداخل وعموم طباعة قميص، بما في ذلك تحديد الكمية والميزانية، واختيار طريقة الطباعة واختيار القماش المناسب. نحن هنا لنأخذك في طريقك لطباعة نقطة الإنطلاق المفضلة الجديدة لديك!
لا يمكنك الطباعة على قميص بدون تصميم رائع؛ لذا ، باختصار القصة الطويلة، تأكد من أن لديك تصميمًا يروي قصتك، أو يناسب علامتك التجارية، أو يبدو رائعًا حقًا. ابدأ بسؤال نفسك عما تريد أن يقوله قميصك عنك أو عن علامتك التجارية. من هي المجموعة المستهدفة التي تحاول مناشدتها؟ خذ وقتك في إنشاء تصميم يعكس هوية علامتك التجارية، سواء كان يتميز برسم توضيحي أو شعار أو شعار أو مزيج من الثلاثة.
احصل الآن على خدمات الطباعة المميزة من هنا بأسعار تنافسية وجودة ممتازة.
مستلزمات الدراسة أثناء فترة الحجر المنزلي
نتوقع أن يقوم أطفالك بعمل جيد في جميع مجالات الحياة. ومع ذلك، قد تضع طفلك تحت عبء التوقعات غير الضرورية. قد تؤدي هذه التوقعات أحيانًا إلى نفور من الدراسة. لذلك ، ما الذي يجب عليك فعله لتشجيع طفلك على الدراسة دون التسبب في احتجاج؟
في عالم اليوم حيث يرغب الجميع في التفوق، ويواجه الآباء ضغوطًا لا داعي لها لتشجيع أطفالهم على الدراسة بشكل جيد والأداء الجيد في الأكاديميين أيضًا. سنناقش أفضل الطرق لتشجيع الأطفال على التعلم والدراسة:
1. اجلس مع طفلك
أفضل شيء يمكنك القيام به كوالد لتحفيز ابنك على الدراسة هو الجلوس معه عندما يجلس للدراسة. ومع ذلك ، امتنع عن استخدام هاتفك المحمول أو الكمبيوتر المحمول. بدلاً من ذلك ، قم بقراءة كتابًا.
2. التركيز على التعلم وليس الدرجات
على الرغم من أهمية الدرجات الجيدة للتسجيل في الجامعات، إذا كان طفلك يكافح من أجل الحصول على درجات جيدة، سيكون من الجيد تحويل تركيزه إلى التعلم. اسأله عن الأنشطة اليومية في الفصل وماذا تعلمه في الفصل.
3. كن في جانب طفلك
لا تضغط على طفلك ليحرز نتائج جيدة أو يحصل على درجات أفضل. كن لطيفًا ولطيفًا معه وحاول أن تفهم الأشياء من وجهة نظره. حاول أن تجعل ابنك مسؤولاً تجاه دراسته بطريقة إيجابية ، لأن أي نوع من السلبية قد يجعله متمردًا وهذا قد يجعله يلين ويتحدىك.
4. مناقشة الدراسات
تحدث إلى الطفل عما فعله في كل مادة في الفصل كل يوم. سؤاله عنها سيجعله أكثر يقظة في الفصل. تعرف على مادته المفضلة وفصله المفضل ومعلمه المفضل أيضًا.
5. إعداد جدول الدراسة
أي شيء يتم اتباعه وفعله بطريقة منهجية يؤدي دائمًا إلى نتيجة إيجابية وينطبق الشيء نفسه على الدراسة، ضع جدولًا والتزم به. لا تتطلب الدراسة أداء واجبات منزلية فقط، بل يجب تخصيص وقت لمراجعة المفاهيم والدروس التي يتم تدريسها في الفصل كل يوم.
يمكنك استخدام المستلزمات الورقية المختلفة لعمل جدولٍ دراسيّ مميز على الورق وتعليقه أمام طفلك ليظل هدفًا له لينجزه.
6. خلق بيئة للدراسة
تأكد من عدم وجود عوامل تشتيت للانتباه مثل الأصوات العالية والتلفاز والأشقاء الآخرين الذين يلعبون وما إلى ذلك في المنطقة المجاورة لمكان جلوس طفلك للدراسة. يتمتع الطفل بفترة انتباه منخفضة للغاية وقد يتشتت بسهولة ويفقد الاهتمام بالدراسات.
أيضًا قم بشراء أدوات للدراسة بالمنزل؛ كاللوحات والسبورات ليشرح طفلك لك ما تعلمه، فهذا يخلق فيه متحدثًا لبقًا.
7. تحدث إلى المعلم
إذا لاحظت أن طفلك حصل على درجات سيئة في مادة معينة أو كان مترددًا في دراسة موضوع ما ، فيمكنك الاتصال بالمدرس المعني. يمكن للمعلم وأولياء الأمور معًا وضع استراتيجيات لتطوير اهتمام الطفل بهذا الموضوع أو تحسين الدرجات.
يمكنك ابتياع الأدوات المكتبية الأساسية لعملك من المنزل، ولطفلك من خلال هذا الرابط.