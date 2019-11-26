ام أمينة
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
أعراض تكون مع حديث الولادة .......... تعرفو عليها ...............**مجهودي الخاص**
حبيت نتحدث اليوم على موضوع مهم جدا بالنسبة للمواليد الجدد
حيث تظهر عليهم اعراض نبقى حائرين ماهي ؟ او اننا نذهب بهم عند طبيب الاطفال للتأكد من سلامتهم
إليكم فيما يأتي تلك الأعراض
في الجلد :
ظهور شعر ناعم على الظهر والأكتاف طبيعى و يتساقط بالاحتكاك الطبيعي خلال شهر
عملية التقشير فى الجلد عند الاسبوع الثانى للثالث طبيعية جدا
المادة الشمعية البيضاء على جلد المولود هذا عبارة عن مادة لزجة كانت تسهل حركة الطفل في رحم أمه وتفيد بعد الولادة في حماية جسم الطفل والحفاظ على درجة حرارته
ظهور حبوب على الوجه
في اللون :
اللون الأصفر على الجلد و في العينين يسمى عندنا بالبوصفاير لا تدعو للقلق ان كان الرضيع يرضع بشكل عادي ووزنه يتجاوز 3 كلغ تعتبر حالة طبيعية مارة لاكن ان طالت المدة من تلك الاعراض فيستدعي تدخل الطبيب
الرضيع في اليومين يكون لون جلده احمر لان نسبة الهيموغلوبين في هذه الفترة يكون عاليا
وجود اللون الأزرق في الأيدي و الأرجل طبيعي اول 24 ساعة بعدها لابد من استشارة الطبيب
في الرأس :
نلاحظ عند بعض المواليد أن شكل الرأس طويل نوعا ما و هذا يحصل عند المولودين طبيعيا و يتحسن الوضع في فترة لا تتجاوز شهر من الولادة
فتحة في رأس المولود طولها 2-3 سم تختفي مع نمو الطفل اي حوالي الشهر 12-15
في الأقدام :
ميل الأقدام لأعلى أو للداخل أو للخارج :نتيجة انقلاب الأقدام في أي اتجاه داخل مربعات الرحم الضيقة، ولكن طالما كانت أقدام الطفل مرنة ويمكن تحريكها بسهولة لتصبح في وضعها الطبيعي؛ فإن ذلك يعني أنها طبيعية، وسوف يصبح اتجاه الأقدام طبيعياً خلال سنة.
في البطن و الحوض:
الفتق السري الطبيعي عند حديثي الولادة بعد سقوط السرة ( ما يلتصق بها )عند حديث الولادة يعقم المكان و يلبس حزام خاص يباع عند بائع المستلزمات الطبية لان البكاء يزيد في الفتحة و سيختفي ايام او اشهر
الإنتفاخ و الألم و الغازات أمر طبيعي
فضلات الرضيع (أعزكم الله) تكون لأول 48 ساعة باللون الأسود و في 48 ساعة اللاحقة باللون الأخضر ثم بعدها تصبح عادية
في الصدر :
تورم الصدر طبيعي و يختفي بعد أيام من الولادة و لو رافقه احمرار شديد و ظهور عروق بارزة هنا يستدعيتذخل الطبيب
في العين :
انتفاخ في العين امر طبيعي اول 48 ساعة
وجود ما يشبه نقطة الدم في ابيض العين أمر عادي أول 24 ساعة
في الفم :
رعشة في الفم اول 24 ساعة طبيعية
ارتجاف في الشفاه طبيعي
وجود اللون الأبيض على اللسان طبيعي
أتمنى الفائدة للجميع
لا تنسوني من صالح دعائكم
تقبلو تحياتي