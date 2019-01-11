غرفة نوم بنات من اعمالي

sami44
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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله
هده غرفة نوم اطفال مطلية بطلاء الساتيني النصف براق وملونة باستخدام التدرج اللوني من نفس العائلة اللونية عائلة اللون الاحمر
ارجو ان تعطوني رأيكم فيها هي غرفة بنات في الاصل لم تكتمل بعد
هنا الصورة الاولى في مقابل الضوء
وهنا الصورة الثانية في الاتجاه المعاكس للضوء
هنا الالوان المستعملة كلها من عائلة اللون الاحمر
ارجو ان تنال اعجابكم واتمنى اراءكم وانتقاداتكم
اخوكم sami44
هده غرفة نوم اطفال مطلية بطلاء الساتيني النصف براق وملونة باستخدام التدرج اللوني من نفس العائلة اللونية عائلة اللون الاحمر
ارجو ان تعطوني رأيكم فيها هي غرفة بنات في الاصل لم تكتمل بعد
هنا الصورة الاولى في مقابل الضوء
وهنا الصورة الثانية في الاتجاه المعاكس للضوء
هنا الالوان المستعملة كلها من عائلة اللون الاحمر
ارجو ان تنال اعجابكم واتمنى اراءكم وانتقاداتكم
اخوكم sami44