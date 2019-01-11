غرفة نوم بنات من اعمالي

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,292
الإعجابات
3,088
النقاط
451
#1
السلام عليكم ورحمة الله

هده غرفة نوم اطفال مطلية بطلاء الساتيني النصف براق وملونة باستخدام التدرج اللوني من نفس العائلة اللونية عائلة اللون الاحمر

ارجو ان تعطوني رأيكم فيها هي غرفة بنات في الاصل لم تكتمل بعد



هنا الصورة الاولى في مقابل الضوء


IMG_20170628_113429.jpg


وهنا الصورة الثانية في الاتجاه المعاكس للضوء


IMG_20170628_113620.jpg

هنا الالوان المستعملة كلها من عائلة اللون الاحمر



IMG_20170628_115632.jpg IMG_20170628_115656.jpg IMG_20170628_115339.jpg


ارجو ان تنال اعجابكم واتمنى اراءكم وانتقاداتكم
اخوكم sami44
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,649
الإعجابات
3,341
النقاط
1,171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ....
اول مشاركة نسألك مساعدة ههههههههههههه شتى الشر ككيفاه:mad::mad::mad:امزح:D:D:D:mad:
والله روعة رائع رائع هذا لم تكمل وهكداا مالا كى تكمل كيفاه ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله
ربي يوفقك ان شاء الله
تحياتى لك
 
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