غرفة نوم بنات من اعمالي

السلام عليكم ورحمة الله

هده غرفة نوم اطفال مطلية بطلاء الساتيني النصف براق وملونة باستخدام التدرج اللوني من نفس العائلة اللونية عائلة اللون الاحمر

ارجو ان تعطوني رأيكم فيها هي غرفة بنات في الاصل لم تكتمل بعد

هنا الصورة الاولى في مقابل الضوء

وهنا الصورة الثانية في الاتجاه المعاكس للضوء

هنا الالوان المستعملة كلها من عائلة اللون الاحمر

ارجو ان تنال اعجابكم واتمنى اراءكم وانتقاداتكم

اخوكم sami44