من اخر اعمالي في مجال الطلاء مزج بين الليوبار والخيال

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
زوار ورواد ومحبي منتدى المواهب والمهن والحرف
اليوم جبتلكم موضوع من اخر اعمالي في مجال الطلاء والديكور والي هو خاص بغرفة نوم لعريس وفقه الله وادام افراحه
الغرفة مزجنا فيها نوعين من الطلاء الديكوري النوع الاول هو الليوبار الي ادرجنا نا عنه موضوع سابقا وهو باللون الوردي
الصورة فيها الليوبار الوردي مع الساتيني مات الوردي نفس الشفرة في زمرة الالوان
والنوع الثاني هو طلاء الخيال باللون العنابي وخاص بحائط واحد وهو حائط الكنبة
الادوات المستعملة كالعادة الفرشاة المربعة والطابع الاسفنجي والفرشاة العادية بالنسبة لليوبار والقراتوار المربع البلاستيكي بالنسبة للخيال
وهذا الفاصل الورقي مع الغراء المائي او الغراء الخاص بالخشب
بالنسبة للخيال يجب طلاء الخلفية بلون قريب من لون طلاء الخيال
بعدين طلاء طبقة اولى وتركها تجف من الاحسن 24 ساعة وبعدين عمل طبقة ثانية اما بالرولو وهنا يجب اضافة كمية اكثر من الماء لتسهيل العمل بالرولو
اما عملية التطبيق لازملها موضوع وشرح مفصل وان شاء الله ادرج لكم موضوع مفصل عن طلاء الخيال في القريب العاجل
اما اذا كان عمل الطبقة الثانية بالقراتوار البلاستيكي يجب اضافة كمية اقل من الماء
لا يجب ان ننسى الشريط اللاصق الورقي لحماية الاقفال والبلانت من الاتساخ لتسهيل عملية التنضيف
وفي ما يلي الشكل النهائي للغرفة
هنا عند بداية العمل هذه الطريقة اساسية في اي طلاء ديكوري يجب ان يكون العمل اما منحني او منكسر او عشوائي
الصورة الاولى لليوبار من دون طابع والصورة الثانية ليوبار اضافة للطابع
هنا استعملنا الفاصل الورقي على جوانب الحائط وهذا راجع لاعوجاج الاطراف كثيرا والفاصل الورقي يمكنه اخفاء العيب
بالنسبة للسقف استعملنا الماجيك لايت او الطلاء الضوئي الخاص بالاسقف ولكن للاسف الصورة لا تضهر في الضلام لا اعرف السبب يمكن راجع للكامرا فير مناسبة
اتمنى ان تنال اعجابكم واريد رأيكم
مع تحيات اخوكم سامي44
زوار ورواد ومحبي منتدى المواهب والمهن والحرف
اليوم جبتلكم موضوع من اخر اعمالي في مجال الطلاء والديكور والي هو خاص بغرفة نوم لعريس وفقه الله وادام افراحه
الغرفة مزجنا فيها نوعين من الطلاء الديكوري النوع الاول هو الليوبار الي ادرجنا نا عنه موضوع سابقا وهو باللون الوردي
الصورة فيها الليوبار الوردي مع الساتيني مات الوردي نفس الشفرة في زمرة الالوان
والنوع الثاني هو طلاء الخيال باللون العنابي وخاص بحائط واحد وهو حائط الكنبة
الادوات المستعملة كالعادة الفرشاة المربعة والطابع الاسفنجي والفرشاة العادية بالنسبة لليوبار والقراتوار المربع البلاستيكي بالنسبة للخيال
وهذا الفاصل الورقي مع الغراء المائي او الغراء الخاص بالخشب
بالنسبة للخيال يجب طلاء الخلفية بلون قريب من لون طلاء الخيال
بعدين طلاء طبقة اولى وتركها تجف من الاحسن 24 ساعة وبعدين عمل طبقة ثانية اما بالرولو وهنا يجب اضافة كمية اكثر من الماء لتسهيل العمل بالرولو
اما عملية التطبيق لازملها موضوع وشرح مفصل وان شاء الله ادرج لكم موضوع مفصل عن طلاء الخيال في القريب العاجل
اما اذا كان عمل الطبقة الثانية بالقراتوار البلاستيكي يجب اضافة كمية اقل من الماء
لا يجب ان ننسى الشريط اللاصق الورقي لحماية الاقفال والبلانت من الاتساخ لتسهيل عملية التنضيف
وفي ما يلي الشكل النهائي للغرفة
هنا عند بداية العمل هذه الطريقة اساسية في اي طلاء ديكوري يجب ان يكون العمل اما منحني او منكسر او عشوائي
الصورة الاولى لليوبار من دون طابع والصورة الثانية ليوبار اضافة للطابع
هنا استعملنا الفاصل الورقي على جوانب الحائط وهذا راجع لاعوجاج الاطراف كثيرا والفاصل الورقي يمكنه اخفاء العيب
بالنسبة للسقف استعملنا الماجيك لايت او الطلاء الضوئي الخاص بالاسقف ولكن للاسف الصورة لا تضهر في الضلام لا اعرف السبب يمكن راجع للكامرا فير مناسبة
اتمنى ان تنال اعجابكم واريد رأيكم
مع تحيات اخوكم سامي44
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