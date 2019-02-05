من اخر اعمالي في مجال الطلاء مزج بين الليوبار والخيال

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله
cdd.gif


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اليوم جبتلكم موضوع من اخر اعمالي في مجال الطلاء والديكور والي هو خاص بغرفة نوم لعريس وفقه الله وادام افراحه

الغرفة مزجنا فيها نوعين من الطلاء الديكوري النوع الاول هو الليوبار الي ادرجنا نا عنه موضوع سابقا وهو باللون الوردي

الصورة فيها الليوبار الوردي مع الساتيني مات الوردي نفس الشفرة في زمرة الالوان

100994

والنوع الثاني هو طلاء الخيال باللون العنابي وخاص بحائط واحد وهو حائط الكنبة

100996

الادوات المستعملة كالعادة الفرشاة المربعة والطابع الاسفنجي والفرشاة العادية بالنسبة لليوبار والقراتوار المربع البلاستيكي بالنسبة للخيال

100977100978

وهذا الفاصل الورقي مع الغراء المائي او الغراء الخاص بالخشب

100979
بالنسبة للخيال يجب طلاء الخلفية بلون قريب من لون طلاء الخيال

100980100981

بعدين طلاء طبقة اولى وتركها تجف من الاحسن 24 ساعة وبعدين عمل طبقة ثانية اما بالرولو وهنا يجب اضافة كمية اكثر من الماء لتسهيل العمل بالرولو

اما عملية التطبيق لازملها موضوع وشرح مفصل وان شاء الله ادرج لكم موضوع مفصل عن طلاء الخيال في القريب العاجل

اما اذا كان عمل الطبقة الثانية بالقراتوار البلاستيكي يجب اضافة كمية اقل من الماء

لا يجب ان ننسى الشريط اللاصق الورقي لحماية الاقفال والبلانت من الاتساخ لتسهيل عملية التنضيف

100983

وفي ما يلي الشكل النهائي للغرفة

هنا عند بداية العمل هذه الطريقة اساسية في اي طلاء ديكوري يجب ان يكون العمل اما منحني او منكسر او عشوائي

100993

الصورة الاولى لليوبار من دون طابع والصورة الثانية ليوبار اضافة للطابع

100984100985

100986

100987
هنا استعملنا الفاصل الورقي على جوانب الحائط وهذا راجع لاعوجاج الاطراف كثيرا والفاصل الورقي يمكنه اخفاء العيب
100988

بالنسبة للسقف استعملنا الماجيك لايت او الطلاء الضوئي الخاص بالاسقف ولكن للاسف الصورة لا تضهر في الضلام لا اعرف السبب يمكن راجع للكامرا فير مناسبة
100997

اتمنى ان تنال اعجابكم واريد رأيكم

مع تحيات اخوكم سامي44​
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رااااائع أخي عملك في الطلاء ما شاء الله وتبارك الله تسلم الايادي .

يعني عمل متقن وكأنو رسم ريشة فنان .

الشيء اللي ممكن ننقد فيه هو الالوان أو لأنو ذوقي ،نحب الالوان الفاتحة في الغرف خاصة وفي البيت ككل عامة يعني البيت يصبح مضلم مع هكذا ألوان أو أنا فقط يتهيألي 😵 هههه
المهم عملك متقن ورائع بغض النظر عن ذوقي أو ممكن هو طلب الزبائن
عملك تحفة فنية
بارك الله فيك ومزيدا من التألق في صنعتك وحرفتك
إحترامي وتقديري
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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10 ديسمبر 2009
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قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رااااائع أخي عملك في الطلاء ما شاء الله وتبارك الله تسلم الايادي .

يعني عمل متقن وكأنو رسم ريشة فنان .

الشيء اللي ممكن ننقد فيه هو الالوان أو لأنو ذوقي ،نحب الالوان الفاتحة في الغرف خاصة وفي البيت ككل عامة يعني البيت يصبح مضلم مع هكذا ألوان أو أنا فقط يتهيألي 😵 هههه
المهم عملك متقن ورائع بغض النظر عن ذوقي أو ممكن هو طلب الزبائن
عملك تحفة فنية
بارك الله فيك ومزيدا من التألق في صنعتك وحرفتك
إحترامي وتقديري
إضغط للتوسيع...
عندك حق اخي في كثير من المرات طلب صاحب البيت وليس لي اعتراض عليه
ممكن اقترح عليه وفي غالب الاحيان يقولك انا عجبني هكذا لذا ما عليا الا التطبيق
انت مثلي انا احب الالوان الفاتحة حتى في التطبيق تساعدني
ما عدا حبي الاكبر للون الاسود
بارك الله فيك وفي مرورك الطيب
احترامي لك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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طاقم المرشحين
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
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قال principe mi corazon:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله😍
عمل متقن👌😌 وجميل الله يبارك 🌹
ربي يوفقك و يبارك لك في اعمالك ان شاء الله .. دمت بخير 🤲
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البركة فيك اخي
سررت كثيرا بطلتك الطيبة
بالتوفيك لك في دينك ودنياك انار الله طريقك ورزقك من حيث لا تحتسب
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان، جميل جدا هذا العمل ومبهر
الله يبارك، فقط أوافق الأخ حليم بخصوص اللون
أما غير هاد الشيء فكلشي رائع ماشاء الله
عمل متقن ونظيف الله يبارك
بالتوفيق ان شاء الله في مشوارك المهني
وشكرا لمشاركتنا هذه الأعمال الرائعة
تحياتي

 
sami44

sami44

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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان، جميل جدا هذا العمل ومبهر
الله يبارك، فقط أوافق الأخ حليم بخصوص اللون
أما غير هاد الشيء فكلشي رائع ماشاء الله
عمل متقن ونظيف الله يبارك
بالتوفيق ان شاء الله في مشوارك المهني
وشكرا لمشاركتنا هذه الأعمال الرائعة
تحياتي

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كل الشكر لكي مريم على المرور الطيب
وما قاله الاخ حليم صحيح وانا اوافقه الرأي لكن ما باليد حيلة
المرة الجاية نهار نروح نصبغ لواحد نشريلو السلعة من عندي و ندير كيما نحب :giggle:
احترامي وتقديري لك وما تهربيش روحي شوفي اللغز تاعك 🙃
 
ا

اميرة المدائن

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله والله يبارك
يعطيك الصحة وبارك الله فيك خرجت الغرفة روووعة
ربي يوفقك فالعمل ديالك
 
sami44

sami44

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قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله والله يبارك
يعطيك الصحة وبارك الله فيك خرجت الغرفة روووعة
ربي يوفقك فالعمل ديالك
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وعليكم السلام ورحمة الله
البركة فيك وفي مرورك الطيب
انار الله طريقك ورزقك مما تحبين
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
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31
قال sami44:
السلام عليكم ورحمة الله


زوار ورواد ومحبي منتدى المواهب والمهن والحرف


اليوم جبتلكم موضوع من اخر اعمالي في مجال الطلاء والديكور والي هو خاص بغرفة نوم لعريس وفقه الله وادام افراحه

الغرفة مزجنا فيها نوعين من الطلاء الديكوري النوع الاول هو الليوبار الي ادرجنا نا عنه موضوع سابقا وهو باللون الوردي

الصورة فيها الليوبار الوردي مع الساتيني مات الوردي نفس الشفرة في زمرة الالوان

مشاهدة المرفق 100994

والنوع الثاني هو طلاء الخيال باللون العنابي وخاص بحائط واحد وهو حائط الكنبة

مشاهدة المرفق 100996

الادوات المستعملة كالعادة الفرشاة المربعة والطابع الاسفنجي والفرشاة العادية بالنسبة لليوبار والقراتوار المربع البلاستيكي بالنسبة للخيال

مشاهدة المرفق 100977مشاهدة المرفق 100978

وهذا الفاصل الورقي مع الغراء المائي او الغراء الخاص بالخشب

مشاهدة المرفق 100979
بالنسبة للخيال يجب طلاء الخلفية بلون قريب من لون طلاء الخيال

مشاهدة المرفق 100980مشاهدة المرفق 100981

بعدين طلاء طبقة اولى وتركها تجف من الاحسن 24 ساعة وبعدين عمل طبقة ثانية اما بالرولو وهنا يجب اضافة كمية اكثر من الماء لتسهيل العمل بالرولو

اما عملية التطبيق لازملها موضوع وشرح مفصل وان شاء الله ادرج لكم موضوع مفصل عن طلاء الخيال في القريب العاجل

اما اذا كان عمل الطبقة الثانية بالقراتوار البلاستيكي يجب اضافة كمية اقل من الماء

لا يجب ان ننسى الشريط اللاصق الورقي لحماية الاقفال والبلانت من الاتساخ لتسهيل عملية التنضيف

مشاهدة المرفق 100983

وفي ما يلي الشكل النهائي للغرفة

هنا عند بداية العمل هذه الطريقة اساسية في اي طلاء ديكوري يجب ان يكون العمل اما منحني او منكسر او عشوائي

مشاهدة المرفق 100993

الصورة الاولى لليوبار من دون طابع والصورة الثانية ليوبار اضافة للطابع

مشاهدة المرفق 100984مشاهدة المرفق 100985

مشاهدة المرفق 100986

مشاهدة المرفق 100987
هنا استعملنا الفاصل الورقي على جوانب الحائط وهذا راجع لاعوجاج الاطراف كثيرا والفاصل الورقي يمكنه اخفاء العيب
مشاهدة المرفق 100988

بالنسبة للسقف استعملنا الماجيك لايت او الطلاء الضوئي الخاص بالاسقف ولكن للاسف الصورة لا تضهر في الضلام لا اعرف السبب يمكن راجع للكامرا فير مناسبة
مشاهدة المرفق 100997

اتمنى ان تنال اعجابكم واريد رأيكم

مع تحيات اخوكم سامي44​
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ..
جميييل جدا ’’

أعجبني جدا ,,
كل التوفيق ..
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
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28 أوت 2011
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اوووو باسم الله ماشاء الله
من اكثر الاعمال التي قمت به هدا الدي اعجبني بكثرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله
يعطيك الصحة خويا ناصر والله روعة ربي يبارك فيك ويوفقك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ....
جميل جداا بوركت على هذا العمل المتقن والرائع
دمت ودام تجددك
شكراا على المشاركة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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:love::love: روعة ماشاءالله ربي يبارك فيك
زيد راك تفيد فينا بزاف كي يجي واحد يحب يبنتر دارو يرجع لمواضيعك
ويشوف مليح الادوات والانواع تاع الطلاء ...وحتى كي يجي يطلب من لي يخدملو يعرف واش يفهمو
راك تربح اجر كبير من هده المواضيع ربي يجعلها في ميزان حسناتك يارب
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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قال Autumn leaves:
السلام عليكم ..
جميييل جدا ’’

أعجبني جدا ,,
كل التوفيق ..
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سررت جدا بمرورك بصفحتي
والحمد لله انها اعجبتكي
احترامي وتقديري لك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,746
نقاط التفاعل
5,113
النقاط
751
قال Soumia hadj mohammed:
اوووو باسم الله ماشاء الله
من اكثر الاعمال التي قمت به هدا الدي اعجبني بكثرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله
يعطيك الصحة خويا ناصر والله روعة ربي يبارك فيك ويوفقك
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مشكورة سمية على المرور بصفحتي
اسعدني ردك كثيرا وانتضري القادم من اعمالي
وكل التوفيق في دراستك
احترامي وتقديري لك
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
جميل جداا بوركت على هذا العمل المتقن والرائع
دمت ودام تجددك
شكراا على المشاركة
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البركة فيك نسرين على المروم الطيب
لا تحرمينا من طلتك مرة على مرة
قال الامين محمد:
ماااشاااااااااء الله تباارك الله
رووووعة ربي يبارك فيك و يزيدك خير على خير خويا
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اخي محمد
البركة فيك وفي مرورك العطر

قال السلطانة:
:love::love: روعة ماشاءالله ربي يبارك فيك
زيد راك تفيد فينا بزاف كي يجي واحد يحب يبنتر دارو يرجع لمواضيعك
ويشوف مليح الادوات والانواع تاع الطلاء ...وحتى كي يجي يطلب من لي يخدملو يعرف واش يفهمو
راك تربح اجر كبير من هده المواضيع ربي يجعلها في ميزان حسناتك يارب
إضغط للتوسيع...
كل الشكر لكي اختي السلطانة
بالفعل كل من يريد طلاء بيته يمكنه العودة الى مواضيعي
واي استفسار انا في الخدمة
والله لا اريد جزاءا ولا شكورا غايتي رضاكم ومناي افادتكم
كل الاحتراموالتقدير لك
 
صدى الصورة.

صدى الصورة.

:: عضو منتسِب ::
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19 ديسمبر 2018
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5
العمر
16
السلام عليكم .....

ماااااا شاااااااء الله
الغرفةةةةةةة هاااااايلة
الله يبارك
ربي يوفقك اخي في اعمالك
والله عملك هايل

بالتوفيق =*)
 
sami44

sami44

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منتدى بيتي وموهبتي
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10 ديسمبر 2009
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النقاط
751
قال صدى الصورة.:
السلام عليكم .....

ماااااا شاااااااء الله
الغرفةةةةةةة هاااااايلة
الله يبارك
ربي يوفقك اخي في اعمالك
والله عملك هايل

بالتوفيق =*)
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام
سررت كثيرا بمرورك الطيب
الحمد لله ان الغرفة اعجبتك وانتضري مني العمل القادم هو اجمل من هذا بكثير
احترامي وتقديري لك
لا تحرمينا من تواجدك في الركن
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعلها في ميزان حسناتك
اسال الله ان يبارك لك في دينك وعرضك ودنياك ومالك وعملك وان يرزقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك
اعشق البساطة ,,,, فدائما تكون اجمل
ربما التطبيق صعب لكن بساطته وجماله يطغى على الصعوبة
اتمنى ان تفتخر باعمالك اخي الكريم الطيب
قال sami44:
البركة فيك اخي
سررت كثيرا بطلتك الطيبة
بالتوفيك لك في دينك ودنياك انار الله طريقك ورزقك من حيث لا تحتسب
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اللهم امين يارب هو وانت وكل المسلمين
بارك الله فيك للدعاء الجميل للاوتوتو وجعله في ميزان حسناتك هذا يسعدني

ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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