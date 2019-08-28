من اعمالي( GALAXY) طلاء الشقق والفلات

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,215
- النقاط
- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
زوار ورواد منتدى منتدى اللمه اهلا بكم
اليوم جبتلكم نوع جديد من الطلاء الديكوري والي هو طلاء GALAXY
هو شبيه بطلاء دوميس وطلاء الارتكو اللذان تكلمنا عنهم في السابق
طلاء ديكوري براق ومقاوم
هو عبارة عن خليط من الرزين ورقائق الطلاء
هو طلاء مائي يطبق مباشرة دون اضافة الماء
يمن اضافة البودرة البراقة لمزيد من اللمعان
يطبق على سطح مهيأ جيدا بطبقتين من الاوندوي وطبقة من الفيكساتير او الفينيل
غير مقاوم الرطوبة لذالك وجب مداواة المناطق المتضررة قبل التطبيق
متواجد بشتى الالوان ويمكن يكون بلون واحد او بخليط من لونين او ثلاثة
ادوات التطبيق فرشاة واداة خاصة للبسط
عملية التطبيق سهلة ويمكن لصاحب البيت القيام بها مع بعض التركيز فقط
بعد الانتهاء من تهيئة الحائط بطبقتين من عجينة الطلاء( الاوندوي) نقوم بعمل طبقة من الفيكساتير او الفينيل ويكون الإنهاء جيد
نرفع طلاء القالاكسي بكميات محدودة على رأس الفرشاة. ونقوم بالتوزيع بطريقة عشوائية على الحائط
بعد عمل مترين حتى ثلاث امتار مربعة نتوقف عن التوزيع ونستعمل الأداة الاخرى لبسط الطلاء وبطريقة عشوائية كذالك
لأنه ياخذ الشكل بنفس مسار الاداه
كلما تحركت الاداة الخاصة بالبسط يتحرك معها الطلاء
لذالك وجب التركيز خاصة في حمل كميات الطلاء بالفرشاة
والشكل النهائي يكون هكذا
مع العلم اني اخترت اللون الذهبي والفضي
يمكن استعمال هذا الطلاء في الصالون او الهول او في اماكن محدده
متوفر في بلادنا وثمنه مرتفع نوعا ما
2000 دج للكيلوغرام
والكيلو غرام الواحد يطبق حوالي 8 امتار مربعة
وفي ما يلي هذا الهول انتهيت من انهاىه قبل يومين
هنا حالة الهول قبل بداية العمل كان في حالة كارثية
هنا بعد تهيئة الجدران بالاوندوي والفينيل
هنا الشكل النهائي للهول
الصورة من جانب المطبخ استعملنا اللون الرمادي لجانب القوس واللون الاحمر القاني في الداخل
صورة الهول من زاوية اخرى طبقنا نفس الوان القوس على التفاحة
اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم
وانتضرو القادم ان شاء الله
#sami44