من اعمالي( GALAXY) طلاء الشقق والفلات

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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زوار ورواد منتدى منتدى اللمه اهلا بكم

اليوم جبتلكم نوع جديد من الطلاء الديكوري والي هو طلاء GALAXY
هو شبيه بطلاء دوميس وطلاء الارتكو اللذان تكلمنا عنهم في السابق

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طلاء ديكوري براق ومقاوم
هو عبارة عن خليط من الرزين ورقائق الطلاء
هو طلاء مائي يطبق مباشرة دون اضافة الماء
يمن اضافة البودرة البراقة لمزيد من اللمعان
يطبق على سطح مهيأ جيدا بطبقتين من الاوندوي وطبقة من الفيكساتير او الفينيل
غير مقاوم الرطوبة لذالك وجب مداواة المناطق المتضررة قبل التطبيق
متواجد بشتى الالوان ويمكن يكون بلون واحد او بخليط من لونين او ثلاثة
ادوات التطبيق فرشاة واداة خاصة للبسط
عملية التطبيق سهلة ويمكن لصاحب البيت القيام بها مع بعض التركيز فقط

بعد الانتهاء من تهيئة الحائط بطبقتين من عجينة الطلاء( الاوندوي) نقوم بعمل طبقة من الفيكساتير او الفينيل ويكون الإنهاء جيد
نرفع طلاء القالاكسي بكميات محدودة على رأس الفرشاة. ونقوم بالتوزيع بطريقة عشوائية على الحائط
بعد عمل مترين حتى ثلاث امتار مربعة نتوقف عن التوزيع ونستعمل الأداة الاخرى لبسط الطلاء وبطريقة عشوائية كذالك
لأنه ياخذ الشكل بنفس مسار الاداه
كلما تحركت الاداة الخاصة بالبسط يتحرك معها الطلاء

لذالك وجب التركيز خاصة في حمل كميات الطلاء بالفرشاة
والشكل النهائي يكون هكذا
مع العلم اني اخترت اللون الذهبي والفضي

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يمكن استعمال هذا الطلاء في الصالون او الهول او في اماكن محدده
متوفر في بلادنا وثمنه مرتفع نوعا ما
2000 دج للكيلوغرام
والكيلو غرام الواحد يطبق حوالي 8 امتار مربعة

وفي ما يلي هذا الهول انتهيت من انهاىه قبل يومين

هنا حالة الهول قبل بداية العمل كان في حالة كارثية

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هنا بعد تهيئة الجدران بالاوندوي والفينيل

20190826_085823-1.jpg

هنا الشكل النهائي للهول

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الصورة من جانب المطبخ استعملنا اللون الرمادي لجانب القوس واللون الاحمر القاني في الداخل

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صورة الهول من زاوية اخرى طبقنا نفس الوان القوس على التفاحة

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اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم
وانتضرو القادم ان شاء الله
#sami44

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