إختبار الفصل الثاني مادة اللغة العَربِيَة

السلآم عليكُم

~إختبار الفصل الثاني مادة اللغَة العَربيَة ~

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب المدّة: ساعتان



قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه و سلم:



1- أغَرُّ، عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّة ِ خَــــــــــاتَمٌ *** مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ ويُشْهَدُ

2- وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيّ إلى اسمهِ،***إذا قَالَ في الخَمْسِ المُؤذِّنُ أشْهَدُ

3- وشقّ لهُ منِ اسمهِ ليـــــــــجلهُ،*** فذو العرشِ محمودٌ، وهذا محمدُ

4- نَبيٌّ أتَانَا بَعْدَ يَأسٍ وَفَتْرَة *** منَ الرسلِ، والأوثانِ في الأرضِ تعبدُ

5- فَأمْسَى سِرَاجاً مُسْتَنيراً وَهَادِياً، *** يَلُوحُ كما لاحَ الصّقِيلُ المُهَنَّـدُ

6- وأنذرنا ناراً، وبشرَ جنــــــــة ً، *** وعلمنا الإسلامَ، فاللهَ نحمـدُ

7- وأنتَ إلهَ الخلقِ ربي وخالقي، *** بذلكَ ما عمرتُ في ا لناسِ أشهـدُ

8- تَعَالَيْتَ رَبَّ الناسِ عن قَوْل مَن دَعا ** سِوَاكَ إلهاً، أنْتَ أعْلَى وَأمْجَـدُ

9- لكَ الخلقُ والنعماءُ، والأمرُ كلهُ،*** فإيّاكَ نَسْتَهْدي، وإيّاكَ نَعْبُـدُ

اثراء الرصيد اللغوي:

أغرٌّ: أبيض، حَسَنٌ،مشهورٌ / يلوح :يلمع /الصقيل المهند: السيف الحاد



أ- البناء الفكري:

1- دارت القصيدة حول فكرتين أساسيتين حدّدهما بحصر الأبيات واعطِ عنوانًا مناسبًا لكل فكرة. (2ن)

2- عمّن يعود ضمير الهاء في لفظة(عليه) الواردة في البيت الأول؟ (1ن)

4- ما دلالة تكرار لفظة (ايّاك) في البيت الأخير ؟ (1ن)

5- استخرج من النص ألفاظًا تدل على تأثر الشاعر بمعاني وألفاظ القرآن الكريم. (2ن)

6-كيف استطاع الشاعر أن يربط بين البيتين(4 - 5) والبيت (06). (1ن)



ب-البناء اللغوي:

1- أعرب ما تحته خط في القصيدة. (2ن)

2- استخرج من النص طباقـًا. (1ن)

3- استخرج من البيت الأول كنايةً وبيّن نوعها. (1.5ن)

4- ورد في الشطر الأول من البيت الأخير جوازًا شعريًا استخرجه وبين نوعه وأصل اللفظة (1.5ن).

5- قال الجواهريّ: وداعًا ما أَرَدْتُ لَـكَ الوَداعَا *** وَ لَكِنْ كان لي أَمَـلٌ فَضَاعا

قطّع البيت عروضيًا مبيّنًا تفعيلاته وسمّ بحره واذكر مفتاح هذا البحر(2ن)



الوضعية الإدماجية: (5ن)

كان الشعر ديوان العرب وأساس قوتهم التي بها يعتزّون و يفتخرون على الأمم الأخرى فلما نزل القران الكريم

ببيانه المعجز , فقد الشعر سحره وسطوته على النفوس .

انطلاقا من هذا القول .أكتب موضوعا تتحدث فيه عن الأسباب الموضوعية التي أدت الى تراجع الشعر في صدر الإسلام مبينا الموقف الحقيقي للإسلام من الشعر ،موظّفا المفعول المطلق والمفعول لأجله والأدلة والبراهين .

وفقنا الله وإيآاكُم

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