اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية

عيون الارض
:: عضو منتسِب ::
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1 اغر عليه للنبوة خاتم / من الله مشهود يلوح ويشهد
2 وضم الاله اسم النبي الى اسمه / اذا قال في الخمس المؤذن اشهد
3وشق له من اسمه ليجله / فذو العرش محمود وهذا محمد
4نبي اتانا بعد ياس وفترة / من الرسل.والاوثان في الارض تعبد
5فامسى سراجا مستنيرا وهاديا / يلوح كما لاح الصقيل المهند
6وانذرنا نارا وبشر جنة / وعلمنا الاسلام.فالله نحمد
7وانت_اله الخلق_ربي وخالقي / بذلك_ما عمرت_في الناس اشهد
8تعاليت_رب الناس_عن قول من دعا / سواك الها.انت اعلى وامجد
9لك الخلق والنعماء,والامر كله / فاياك نستهدي.واياك نعبد
اثري رصيدي اللغوي
اغر:وضيء الوجه
خاتم:طابع بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم
شق:اشتق
يجله:يرفع شانه
يلوح:يلمع ويومض
الصقيل:السيف
سراجا:مصباحا
البناء الكري
1_ماهي الصفات التي نعت بها الشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم
2_يبدو الشاعر شديد التعلق بالممدوح.جد التعابير التي توضح ذلك
3_بم توحي لك الكلمات:اغر,سراجا,علم
4_ما النمط الغالب على النص.اذكر 3 مؤشرات
البناء اللغوي
1_اعرب ما تحته خط
2_استخرج من البيت 5 صورة بيانية مبينا نوعها واثرها في المعنى
3_مانوع الاسلوب وما غرضه في البيت 7
4_ما ضرب الخبر في البيت الاخير
الوضعية الادماجية
تحدث في بضعة اسطر عن المبادئ التي اعتمد عليها الاسلام للنهوض بالانسان,موضفا النمط المناسب وما امكن من التشبيه والاستعارة والتمييز ومدعما افكارك بما تحفظ من ايات واحاديث نبوية
2 وضم الاله اسم النبي الى اسمه / اذا قال في الخمس المؤذن اشهد
3وشق له من اسمه ليجله / فذو العرش محمود وهذا محمد
4نبي اتانا بعد ياس وفترة / من الرسل.والاوثان في الارض تعبد
5فامسى سراجا مستنيرا وهاديا / يلوح كما لاح الصقيل المهند
6وانذرنا نارا وبشر جنة / وعلمنا الاسلام.فالله نحمد
7وانت_اله الخلق_ربي وخالقي / بذلك_ما عمرت_في الناس اشهد
8تعاليت_رب الناس_عن قول من دعا / سواك الها.انت اعلى وامجد
9لك الخلق والنعماء,والامر كله / فاياك نستهدي.واياك نعبد
اثري رصيدي اللغوي
اغر:وضيء الوجه
خاتم:طابع بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم
شق:اشتق
يجله:يرفع شانه
يلوح:يلمع ويومض
الصقيل:السيف
سراجا:مصباحا
البناء الكري
1_ماهي الصفات التي نعت بها الشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم
2_يبدو الشاعر شديد التعلق بالممدوح.جد التعابير التي توضح ذلك
3_بم توحي لك الكلمات:اغر,سراجا,علم
4_ما النمط الغالب على النص.اذكر 3 مؤشرات
البناء اللغوي
1_اعرب ما تحته خط
2_استخرج من البيت 5 صورة بيانية مبينا نوعها واثرها في المعنى
3_مانوع الاسلوب وما غرضه في البيت 7
4_ما ضرب الخبر في البيت الاخير
الوضعية الادماجية
تحدث في بضعة اسطر عن المبادئ التي اعتمد عليها الاسلام للنهوض بالانسان,موضفا النمط المناسب وما امكن من التشبيه والاستعارة والتمييز ومدعما افكارك بما تحفظ من ايات واحاديث نبوية