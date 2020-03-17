اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية

ليجله

الاوثان

نستهدي

اثري رصيدي اللغوي

اغر:وضيء الوجه

خاتم:طابع بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم

شق:اشتق

يجله:يرفع شانه

يلوح:يلمع ويومض

الصقيل:السيف

البناء الكري

1_ماهي الصفات التي نعت بها الشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم

2_يبدو الشاعر شديد التعلق بالممدوح.جد التعابير التي توضح ذلك

3_بم توحي لك الكلمات:اغر,سراجا,علم

4_ما النمط الغالب على النص.اذكر 3 مؤشرات



البناء اللغوي

1_اعرب ما تحته خط

2_استخرج من البيت 5 صورة بيانية مبينا نوعها واثرها في المعنى

3_مانوع الاسلوب وما غرضه في البيت 7

4_ما ضرب الخبر في البيت الاخير



الوضعية الادماجية

تحدث في بضعة اسطر عن المبادئ التي اعتمد عليها الاسلام للنهوض بالانسان,موضفا النمط المناسب وما امكن من التشبيه والاستعارة والتمييز ومدعما افكارك بما تحفظ من ايات واحاديث نبوية