السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روّاد قسم الحياة الزوجية أهلا وسهلا بكم وشكرا على تشريف الموضوع

اليوم سوف نتناقش حول موضوع للأسف ظاهرة موجودة



أتتك تنبيهات ...... شيء معيب



من المعيب جدا أن تأتيك تنبيهات من زوجك حول نظافة بيتك

أن ينبّهك لنظاقة محيطك ملابسه وبيته وأموره كيف لا تفكرين أن النظافة أساس المرأة المتزوجة أو العزباء وبالأخص المتزوجة

كيف لزوج ان يخرج للشارع وملابسه غير نظيفة أو غير مرتّبة

كيف لأولادك أن يتوجهو للمدارس دون حتى غسل وجوههم

كيف تتزوجين وانت لا تتقين أدق تفاصيل الحياة الزوجية

فالزواج ليس كلام رومانسي وعاملات من الفليبين

وانت عشت الدلال في بيت أهلك وهذاخطأ أغلب الأمهات اللواتي عودن بناتهن على النوم والراحة

لا يعني ان تنتظري أهل زوجك ليخدموك أو ينبهكك أو يضيف ذراعا بتقاعسك في آداء واجباتك

ولكن هناك نوع من الرجال المهم أنها جميلة ويراها يوم كامل وهي مع أضافرها و لاوازها التي بالأكيد تهتم لها ولا تهتم بالبيت ولا يبالي على العكس يتشاجر مع اهله من أجلها هذا لا محل له من الإعراب ولا داعي لأصنّفه ضمن القواعد والنحو

النظافة في الزواج من أهم أركان إستمرار الحياة الزوجية

من المعيب جدا أن تأتيك تنبيهات من حماتك أو أخواته أو ضيوفه أي كان على اكل لا يصنف ضمن قائمة الأظعمة

أو ترتيب منزل أو تنظيف كامل

او حتى نظافة وهندام زوجك

والكارثة نوع من النساء التي تقوم وتنهض وتنام على نفس اللباس مع بقايا الأكل وحتى شعرها ولا تمشطه وتمسي نفسها زوجة

فكيف لهذا الزوج أن لا يعدّذ أو يتوجه للحرام إن كان لا يريد الزواج عليك ولا يريد الإستمرار على نفس الوتيرة

من المعيب أن يوجه لك تنبيه وكأنك تجعلينه يضحك على امك التي يظن أنها لم تحسن تربيتك او أن بيتكم غير نظيف

ترين نفسك آنستي غير جاهزة للزواج فلا داعي للإقدام على هاته الخطوة

نحن مجتمع معروف بالولائم والمناسبات والاكيد سواء كنت في بيت منفصل أو مع اهل زوجك الأنظار كلها تتوجه لك فكيف تجعلين الجميع يتكلم عن زوجك

كون صاحبة الأضواء لتشرفيه وتشرفي أهلك قبل وأهله أيضا



نقاشكم ....



*بكل صراحة كيف تجدين نفسك كربة بيت ؟

*وانت العزباء ماهي إستعداداتك بكل صراحة وماالذي تحسنين آدائه والذي لا تجدين ؟

*أنتم كرجال لو فرضا وجدت زوجتك من النوع الكسول او الغير نظيف معفونة بالعامية ماهو تصرفك وماهي حدود صبرك ؟

إلا لو كنت معفون كيما هي وافق شن طبقة لا تجب نفهموها وحدنا

متى تضطر لتقديم تنبيه لزوجتك بمعنى ماهي حدود صبرك ؟

انت كزوجة هل حدث معك موقف قدم لك فيه تنبيه وماكان السبب؟

هل تتقبلين الإنتقاد بكل صراحة لو أتتك ملاحظة من زوجك أو اهله؟

بكل صراحة مارأيكم في هذا النوع من الزوجات



وشكرا لكم جميعا





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