تخلصى من الصراصير

NoorNadaa
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حمض البوريك : يمكن استعمال الطعوم المنزلية لإيجاد حل لمشكلة الصراصير في المطبخ، فحمض البوريك واحداً من السموم التي تعاون في القضاء على الصراصير بغزارة أشكالها، أما كيفية استعماله فهي: مزج حمض البوريك، مع الطحين الأبيض، والسكر بنِسَب متساوية. بخ البودرة في الخزانات، وداخل الأدراج، وتحت الثلاجة، وتحت الموقد، والأماكن الضيقة في المطبخ. تجنب بخ بودرة البوريك في الأماكن المكشوفة حتى لا تكون السبب بالأذى للأطفال، أو الحيوانات المنزلية. وضع المزيج في صحون ورقية، أو رقائق من الألمونيوم، لأنها قد تكتل وتلتصق بالأرض في البيئات الرطبة.
توالي العملية ثلاث مرات في الأسبوع، مع اهتمام أن مدة الدواء قد تستغرق أسبوعين أو أكثر حتى تختفي الصراصير كلياً. يمكن تجربة مزيج مؤلف من ملعقة من حمض البوريك، وملعقة من الكاكاو، مع ملعقتين من الطحين، للاستحواز على نتائج مشابهة. إقفال جميع المنافذ الضئيلة في البيت يمكنها الصراصير أن تتسطح وتمر بواسطة الشروخ الضيقة، والمنافذ الضئيلة المتواجدة في البيت، لهذا، من اللازم القيام بسد جميع الفجوات فيه من الداخل والخارج جيداً، وهذا باستعمال قطع من الصوف، أو من الملابس القديمة، أو بقطع صلبة إذا تطلب الشأن هذا، إذ ينصح هارتزر بالانخفاض على صعيد الأرض والبصر إلى بوابة الباب، فلو كان ضوء النهار ينفذ من الباب، فهذا يقصد أن الصراصير من الممكن أن تدخل منه بأسهل ما يمكن،
كما يلزم تحليل الأكياس الورقية والمشتريات، والأثاث المستهلك الذي يدخل إلى البيت، لأنها من الممكن أن تكون بيئة جيدة للصراصير.[٢] التخلص من النداوة للتخلص من الصراصير في المطبخ يلزمإصلاح أي تسرب للماء، لأن الصراصير تنجذب للنداوة والبلل، وتستطيع العيش في هذه البيئة للعديد من أشهر دون طعام، ولكنها لا يمكنها العيش لأيام دون ماء، لهذا تتواجد كثيرا ماً وتتكاثر تحت أحواض الماء، والمناطق الرطبة في البيت، لهذا، يلزم إقفالمصادر الماء جيداً، وإصلاح التسريبات، وتجنب زراعة النباتات الداخلية فوق الماء ووضعها في المطبخ
توالي العملية ثلاث مرات في الأسبوع، مع اهتمام أن مدة الدواء قد تستغرق أسبوعين أو أكثر حتى تختفي الصراصير كلياً. يمكن تجربة مزيج مؤلف من ملعقة من حمض البوريك، وملعقة من الكاكاو، مع ملعقتين من الطحين، للاستحواز على نتائج مشابهة. إقفال جميع المنافذ الضئيلة في البيت يمكنها الصراصير أن تتسطح وتمر بواسطة الشروخ الضيقة، والمنافذ الضئيلة المتواجدة في البيت، لهذا، من اللازم القيام بسد جميع الفجوات فيه من الداخل والخارج جيداً، وهذا باستعمال قطع من الصوف، أو من الملابس القديمة، أو بقطع صلبة إذا تطلب الشأن هذا، إذ ينصح هارتزر بالانخفاض على صعيد الأرض والبصر إلى بوابة الباب، فلو كان ضوء النهار ينفذ من الباب، فهذا يقصد أن الصراصير من الممكن أن تدخل منه بأسهل ما يمكن،
كما يلزم تحليل الأكياس الورقية والمشتريات، والأثاث المستهلك الذي يدخل إلى البيت، لأنها من الممكن أن تكون بيئة جيدة للصراصير.[٢] التخلص من النداوة للتخلص من الصراصير في المطبخ يلزمإصلاح أي تسرب للماء، لأن الصراصير تنجذب للنداوة والبلل، وتستطيع العيش في هذه البيئة للعديد من أشهر دون طعام، ولكنها لا يمكنها العيش لأيام دون ماء، لهذا تتواجد كثيرا ماً وتتكاثر تحت أحواض الماء، والمناطق الرطبة في البيت، لهذا، يلزم إقفالمصادر الماء جيداً، وإصلاح التسريبات، وتجنب زراعة النباتات الداخلية فوق الماء ووضعها في المطبخ