الرومانسيات و الغزل بين القبول و الرفض🎀

قال sanaya:

اخوتي أخواتي...

مساء سعيد يحمل السعادة و الهدوء لقلوبكم🎀🎀

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حقيقة كنت قبل أيام أستفسر عن نقطة في مجال الكتابة فأردت انتقاء آرائكم عنها ثم عدلت عن الفكرة........

وعندما احتدم النقاش ليلة أمس بين الأعضاء لفت احدهم انتباهي مجددا للنقطة التي أود الاستفسار عنها ، و أخذ الرأي العام و التطلع لرأي القارئ خاصة و المواطن عامة......

الرواية فن من فنون الكتابة امتهن اليوم كتابتها شباب يدسون بين طياتها رسائل توعية و إرشاد، بينما الغالبية العظمى من الروايات و حتى لكبار الأدباء أحيانا نجدها لا تحمل بين طياتها بصمة تذكر سوى غرامات الرجل الشرقي و خياناته .....

بعيدا عن هذا يوحد كتاب يستغلون المجون و الخلاعة لترويج رواياتهم و هو ما أسميه أنا بالمجون الروائي .......

و بعيدا أيضا توجد الرومانسيات و الغزل في الرواية كحدث وارد على أرض الواقع مثلما يرد القتل و الخداع و المكر ، فلا تخلو الرواية من مواقف و قصص رومانسية ، لم توجد للفت انتباه الشباب و إنما هي فعلا ما يحدث ، هنالك من يضع هذه المواقف عبثا ، أو كفخ يستدرج به القارئ ، أو لإيصال رسالة معينة ، أو لأن ذلك الموقف خلق بذلك المكان و بتلك الفقرة ودونه سيختل توازن الأحداث ....

هنا أتحدث عن الرومانسيات بتحفظ وليس بالمجون الذي نراه ببعض الكتب ....

آرائكم تهمني جدا فلا تبخلوا بها ......

سؤوال النقاش :

ما رأيك بالكتاب الذين يكتبون روايات هادفة في مضمونها تحوي الكثير من قصص الحب ؟ هل يجب حذف الغزل تماما أم التحفظ أثناء الكتابة فقط مادام هذا هو وارد أصلا بالحياة اليومية لكل شخص بغض النظر عن نوعية العلاقة حلالا كانت أم حراما ...

آرائكم تهمني جدا......

تحياتي لكم....... السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهاخوتي أخواتي...مساء سعيد يحمل السعادة و الهدوء لقلوبكم🎀🎀حقيقة كنت قبل أيام أستفسر عن نقطة في مجال الكتابة فأردت انتقاء آرائكم عنها ثم عدلت عن الفكرة........وعندما احتدم النقاش ليلة أمس بين الأعضاء لفت احدهم انتباهي مجددا للنقطة التي أود الاستفسار عنها ، و أخذ الرأي العام و التطلع لرأي القارئ خاصة و المواطن عامة......الرواية فن من فنون الكتابة امتهن اليوم كتابتها شباب يدسون بين طياتها رسائل توعية و إرشاد، بينما الغالبية العظمى من الروايات و حتى لكبار الأدباء أحيانا نجدها لا تحمل بين طياتها بصمة تذكر سوى غرامات الرجل الشرقي و خياناته .....بعيدا عن هذا يوحد كتاب يستغلون المجون و الخلاعة لترويج رواياتهم و هو ما أسميه أنا بالمجون الروائي .......و بعيدا أيضا توجد الرومانسيات و الغزل في الرواية كحدث وارد على أرض الواقع مثلما يرد القتل و الخداع و المكر ، فلا تخلو الرواية من مواقف و قصص رومانسية ، لم توجد للفت انتباه الشباب و إنما هي فعلا ما يحدث ، هنالك من يضع هذه المواقف عبثا ، أو كفخ يستدرج به القارئ ، أو لإيصال رسالة معينة ، أو لأن ذلك الموقف خلق بذلك المكان و بتلك الفقرة ودونه سيختل توازن الأحداث ....هنا أتحدث عن الرومانسيات بتحفظ وليس بالمجون الذي نراه ببعض الكتب ....آرائكم تهمني جدا فلا تبخلوا بها ...... إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا الكريمةبغض النظر عن الحكم الشرعي للروايات والقصص الخيالية التي تكون مملوءة بالكذب ، فكما نعلم أن الكذب هو كل ما خالف الحق وأغلب الروايات كما نعلم غير حقيقية وإنما اخترعها صاحبها ، بغض النظر عن هذا فإننا لا ننكر قصص الحب ، و أفضل القصص الحقيقية للحب تجدينها عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهمولعلكم كلكم تعرفون قصة زينب رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها ابي العاص رضي الله عنه والتي تطير لها القلوب ، وهي نموذج لكل مسلم ومسلمة أراد أن يتعلم الحب الحقيقي وأراد أن ينقي مشاعره من اللوثة .أما أصحاب الروايات فهم كما تعلمين يتكلمون عن العلاقات الغير الشرعية ويتكلمون عن تفاصيلها ، ونحن كمسلمين نعلم جيدا أن العلاقة غير الشرعية ليست أبدا مثل العلاقة الشرعية لا في أصلها ولا في تفاصيلها ، فتكون هذه الروايات ممرضة للعقول بحيث تعيق أي شخص رجل كان أو إمرأة على بناء أسرة لأن عقولهم مشحنة بمعطيات لا ترتبط إطلاقا بالحياة الزوجية وانما ترتبط بحياة العهر و المجون على الطريقة الأوروبيةولأن بعض الروائيين درسوا في فرنسا و كانت دكتوراتهم في فرنسا ولنضرب مثال عن عاهة مجتمعنا أحلام مستغانميفي عام 1982، مُنحت شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون في باريس، وكانت أطروحتها تتمحور حول التعقيدات في الرجل والمرأة داخل المجتمع الجزائري، وما يجري بينهما من صراعات ناجمة عن عدم التفاهم.والتي أشرف عليها المستشرق الفرنسي جاك بيركفالروايات التي تحكي عن قصص الحب والعلاقات الغير الشرعية فمكانها في المزبلة ، أكرمكم الله .لأن غالبا صاحب الرواية يريد فرض منطقه الذي يكون أعوجا على قارئه ، وهذا إن سلم من العبارات الإباحية الغير أخلاقية والتي لا تليق بشخص لديه مروءة أن يكتبها ولا بشخص لديه أدنى درجة من حياء أن يقرأها ويفرح بهاإن كان يجب الكلام عن الحب ، فالحمد لله ، كما قلنا النمادج الإسلامية موجودة أما الكلام عن هذا بالثقافة الغربية يجب أن يداس عليه بالأقدام ، وما الذي يمنع نضج مجتمعاتنا إلا هذه الكتابات البائسةوأخيرا أريد أن أنبه على شيء رغم أنه لم يكن في سؤالك : قلت أن بعض الروايات لا تحمل بين طياتها بصمة تذكر سوى غرامات الرجل الشرقي و خياناته ..هذا الأمر يخلق إشكالا للمرأة ويدمر حياتها ، وسأعطيك مثال : فما تفعله أحلام مستغانمي مثلا من ترسيخ عقدة للنساء من الرجال حتى أضحين صرعى ودائما تضرب أمثلة بالعلاقات المحرمة التي لا يجب أن نقرها أصلا فهي باطلة من اساسها بغض النظر هل خان أو خانت هل كذب أو كذبت ، فكلاهما يدوران في فلك الباطلفالأمثلة التي تضربها أحلام مستغانمي دائما عن رجل سيئ أو متوحش أو إنسان قادم من كوكب آخر وطبعا تلك الشخصية هي من تصنعها في كتابتها ؛ و على أساس ذلك تعطي نصائح للمرأةالسؤال هنا : ماذا لو وجدت هذه المرأة المولعة بأحلام ، رجلا ليس فيه أي صفة من التي ذكرتها في رواياتها ؟كيف ستتعامل المرأة مع هذا الرجل الذي لم تعرفه من خلال قراءتها البائسة لهذه الروائية ؟لن تستطيع أن تعيش معه وهذا أمر أكيدومن خلال كتابات أحلام نستنتج أن الرجل المثالي الذي تراه هو الذي يكون إما مخنثا يفكر بطريقة نسوية وإما أن يكون عبدا للنساء لدرجة أنه لا يتنفس إلا بإذن زوجته .فالفتاة المولعة بأحلام لا تستطيع الزواج بغير هاذين الرجلين وإن تزوجت بغيرهما فإنها إما لا تتزوج به أصلا وإما تتزوج وتطلقوحتى هاذين الرجلين ، فإن الفطرة إذا بقيت تنبض فإنها لن تستطيع العيش مع مخنث يفكر بطريقة نسوية لأن فطرتها تحتاج صفات الرجولة ، فهي تزوجت برجل وليس بإمرأةوفي نفس الوقت لن تستطيع أن تتزوج أو تبقى مع شخص يعبدها و لا يتنفس إلا بإذنها ، لأن هذا مثله كمثل الصنم لا هو يقوم بواجباته الرجولية ولا هو يستطيع أن ينفعها .و- بالتالي تضيع حياتها ، لا زواج ولا أبناء ، رغم أن المرأة المسلمة في غنى عن ذلك كله ولكنها فضلت مستنقع الضفادع على الانهار العذبة ، فنالت ما نالت جزاء ما اكتسبت ، وأحلام مستغانمي تزوجت وانجبت أبناء وضحكت على عقول البلهأعتذر عن الخروج قليلا عن الموضوع ولكن أردت أن أفصل بعض ما طرحتهتحياتي