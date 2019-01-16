الرومانسيات و الغزل بين القبول و الرفض🎀

sanaya
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخوتي أخواتي...
مساء سعيد يحمل السعادة و الهدوء لقلوبكم🎀🎀
حقيقة كنت قبل أيام أستفسر عن نقطة في مجال الكتابة فأردت انتقاء آرائكم عنها ثم عدلت عن الفكرة........
وعندما احتدم النقاش ليلة أمس بين الأعضاء لفت احدهم انتباهي مجددا للنقطة التي أود الاستفسار عنها ، و أخذ الرأي العام و التطلع لرأي القارئ خاصة و المواطن عامة......
الرواية فن من فنون الكتابة امتهن اليوم كتابتها شباب يدسون بين طياتها رسائل توعية و إرشاد، بينما الغالبية العظمى من الروايات و حتى لكبار الأدباء أحيانا نجدها لا تحمل بين طياتها بصمة تذكر سوى غرامات الرجل الشرقي و خياناته .....
بعيدا عن هذا يوحد كتاب يستغلون المجون و الخلاعة لترويج رواياتهم و هو ما أسميه أنا بالمجون الروائي .......
و بعيدا أيضا توجد الرومانسيات و الغزل في الرواية كحدث وارد على أرض الواقع مثلما يرد القتل و الخداع و المكر ، فلا تخلو الرواية من مواقف و قصص رومانسية ، لم توجد للفت انتباه الشباب و إنما هي فعلا ما يحدث ، هنالك من يضع هذه المواقف عبثا ، أو كفخ يستدرج به القارئ ، أو لإيصال رسالة معينة ، أو لأن ذلك الموقف خلق بذلك المكان و بتلك الفقرة ودونه سيختل توازن الأحداث ....
هنا أتحدث عن الرومانسيات بتحفظ وليس بالمجون الذي نراه ببعض الكتب ....
آرائكم تهمني جدا فلا تبخلوا بها ......
سؤوال النقاش :
ما رأيك بالكتاب الذين يكتبون روايات هادفة في مضمونها تحوي الكثير من قصص الحب ؟ هل يجب حذف الغزل تماما أم التحفظ أثناء الكتابة فقط مادام هذا هو وارد أصلا بالحياة اليومية لكل شخص بغض النظر عن نوعية العلاقة حلالا كانت أم حراما ...
آرائكم تهمني جدا......
تحياتي لكم.......
اخوتي أخواتي...
مساء سعيد يحمل السعادة و الهدوء لقلوبكم🎀🎀
حقيقة كنت قبل أيام أستفسر عن نقطة في مجال الكتابة فأردت انتقاء آرائكم عنها ثم عدلت عن الفكرة........
وعندما احتدم النقاش ليلة أمس بين الأعضاء لفت احدهم انتباهي مجددا للنقطة التي أود الاستفسار عنها ، و أخذ الرأي العام و التطلع لرأي القارئ خاصة و المواطن عامة......
الرواية فن من فنون الكتابة امتهن اليوم كتابتها شباب يدسون بين طياتها رسائل توعية و إرشاد، بينما الغالبية العظمى من الروايات و حتى لكبار الأدباء أحيانا نجدها لا تحمل بين طياتها بصمة تذكر سوى غرامات الرجل الشرقي و خياناته .....
بعيدا عن هذا يوحد كتاب يستغلون المجون و الخلاعة لترويج رواياتهم و هو ما أسميه أنا بالمجون الروائي .......
و بعيدا أيضا توجد الرومانسيات و الغزل في الرواية كحدث وارد على أرض الواقع مثلما يرد القتل و الخداع و المكر ، فلا تخلو الرواية من مواقف و قصص رومانسية ، لم توجد للفت انتباه الشباب و إنما هي فعلا ما يحدث ، هنالك من يضع هذه المواقف عبثا ، أو كفخ يستدرج به القارئ ، أو لإيصال رسالة معينة ، أو لأن ذلك الموقف خلق بذلك المكان و بتلك الفقرة ودونه سيختل توازن الأحداث ....
هنا أتحدث عن الرومانسيات بتحفظ وليس بالمجون الذي نراه ببعض الكتب ....
آرائكم تهمني جدا فلا تبخلوا بها ......
سؤوال النقاش :
ما رأيك بالكتاب الذين يكتبون روايات هادفة في مضمونها تحوي الكثير من قصص الحب ؟ هل يجب حذف الغزل تماما أم التحفظ أثناء الكتابة فقط مادام هذا هو وارد أصلا بالحياة اليومية لكل شخص بغض النظر عن نوعية العلاقة حلالا كانت أم حراما ...
آرائكم تهمني جدا......
تحياتي لكم.......