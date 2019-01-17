آخيطي معي آحلى بساط منزلي يآلماوية

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أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ​

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فمرحبا بكم بين هذه الصفحات و التي من خلالها سنتطرق لكيفية خياطة البساط او اللحاف منزلي ​

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نحتاج بونج تجديه في المحلات و لواط التي ساغلف بها البساط من الداخل ( هنا تقدري تستعملي اي شي للتغليف حتى لو كان غطاء قديم ) ​

نفرش الغطاء الذي هو لواط و نضع بونج و نرجع نغطيه بالنصف الثاني اخيط الجوانب كلها ​

و بعدها نغلف البساط بالقماش هنا القماش خيطته امي بمكينة الخياطة و تركت لي جانب واحد و ادا لم تتوفر لديك مكينة خياطةقومي بخيطته باليد عادي سهل جدا ​

بعد التغليف قمت بخياطة الجانب كما هو موضح في الصور : ​

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1 ​

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بعدها المرحلة الثانية نحتاج فيها طبشور لتعليم الخطوط و ابدأ في الخياطة فنعمل اطارين للبساط كما هو موضح في الصورة ​

ملاحظة ​

لما نعمل اي خط اترك مسافة اربعة اصابع و نرسم الخط مثل ما هو موضح في الصورة رقم 2 في صورة الجزء الخاص ب باقي المراحل ​

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و بعدها نعمل مخطط للبساط و نمر عليه بالخيط و الابرة : ​

قبلا نقوم بتقسيم الى نصفين طول اطار الثاني ثم نزيدنقسم الى نصفين كل نصف ​

و نقسم العرض كذلك لنصفين كل هذا في اضلاع الاطار الثاني هنا استعمل اصابع يدي للحساب دون مسطرة السبابة و الابهام و نحسب عادي

و نربط بين نقاط المنتصفات حسب الصورة حتى اتحصل على الشكل في الصورة ​

نرسم الخطوط الرئيسية مثل رقم 1 و التي هي خطوط شكل المعين او المقروطة 😉 نمر بالخيط و الابرة حتى ما يتمحى الخط بالطبشور ​

و بعدها ضيف خطوط و نكمل لنهاية : ​

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باقي المراحل : ​

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وهذه بعض الصور عن قرب : ​

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هنا يمكن يكون البساط بواجهتين واحد مزخرف و اخر سامبل ​

وهذا لي خيطته من نفس الوجه ​

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ان شاء الله تكون اخدتو فكرة عن كيفية خياطة البساط المنزلي ​

و اكيد هو يتنوع حسب مناسبته و ان شاء الله يوما ما نجرب الفكرة على بساط أطفال القماش روعة و لما لا تقدري تجربيها ياللماوية و تفرحي طفلك او تقدميه كهدية. ​

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