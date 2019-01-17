آخيطي معي آحلى بساط منزلي يآلماوية

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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بسملة-1.gif





أهلاً و سهلاً و مرحباً بجميع أعضاء و زوار مشرفي المنتدى أنرتوا المنتدى بطلتكم البهية أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا وأهلا وسهلا آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا




فمرحبا بكم بين هذه الصفحات و التي من خلالها سنتطرق لكيفية خياطة البساط او اللحاف منزلي


اتا.png


نحتاج بونج تجديه في المحلات و لواط التي ساغلف بها البساط من الداخل ( هنا تقدري تستعملي اي شي للتغليف حتى لو كان غطاء قديم )

نفرش الغطاء الذي هو لواط و نضع بونج و نرجع نغطيه بالنصف الثاني اخيط الجوانب كلها

و بعدها نغلف البساط بالقماش هنا القماش خيطته امي بمكينة الخياطة و تركت لي جانب واحد و ادا لم تتوفر لديك مكينة خياطةقومي بخيطته باليد عادي سهل جدا

بعد التغليف قمت بخياطة الجانب كما هو موضح في الصور :


خياطة.jpg




Untitled-3.png



فاصل خيط.png


1


بعدها المرحلة الثانية نحتاج فيها طبشور لتعليم الخطوط و ابدأ في الخياطة فنعمل اطارين للبساط كما هو موضح في الصورة

ملاحظة

لما نعمل اي خط اترك مسافة اربعة اصابع و نرسم الخط مثل ما هو موضح في الصورة رقم 2 في صورة الجزء الخاص ب باقي المراحل


و بعدها نعمل مخطط للبساط و نمر عليه بالخيط و الابرة :

قبلا نقوم بتقسيم الى نصفين طول اطار الثاني ثم نزيدنقسم الى نصفين كل نصف

و نقسم العرض كذلك لنصفين كل هذا في اضلاع الاطار الثاني هنا استعمل اصابع يدي للحساب دون مسطرة السبابة و الابهام و نحسب عادي
و نربط بين نقاط المنتصفات حسب الصورة حتى اتحصل على الشكل في الصورة

نرسم الخطوط الرئيسية مثل رقم 1 و التي هي خطوط شكل المعين او المقروطة 😉 نمر بالخيط و الابرة حتى ما يتمحى الخط بالطبشور

و بعدها ضيف خطوط و نكمل لنهاية :


PicsArt_01-16-02.22.01-572x572.jpg


Untitled-3.png


باقي المراحل :


خياذة é2.jpg



وهذه بعض الصور عن قرب :


غالغال.jpg

نتالبقؤرلاى.jpg

هنا يمكن يكون البساط بواجهتين واحد مزخرف و اخر سامبل

وهذا لي خيطته من نفس الوجه

12344556.jpg





ان شاء الله تكون اخدتو فكرة عن كيفية خياطة البساط المنزلي

و اكيد هو يتنوع حسب مناسبته و ان شاء الله يوما ما نجرب الفكرة على بساط أطفال القماش روعة و لما لا تقدري تجربيها ياللماوية و تفرحي طفلك او تقدميه كهدية.









بسملة01.gif




 
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