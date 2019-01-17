طلب وساطة متوفر مبلغ 20 دولار بايسيرا مقابل 18.5 دج CCP

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amine1918

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
16 جانفي 2019
المشاركات
9
الإعجابات
1
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
غرداية
الجنس
ذكر
#1
متوفر مبلغ 20 دولار بايسيرا مقابل 18.5 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ

الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد


المصدر : بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,390
الإعجابات
3,363
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @mohammed tlm
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق
 
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