متوفر مبلغ 20 دولار بايسيرا مقابل 18.5 دج CCP

الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ



الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد





المصدر : بيع وشراء العملات



ملاحظة :

بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف

الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :



اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ