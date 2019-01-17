amine1918
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 جانفي 2019
- المشاركات
- 9
- الإعجابات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- ذكر
متوفر مبلغ 20 دولار بايسيرا مقابل 18.5 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS فوري او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ