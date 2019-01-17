salim2018
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 ماي 2017
- المشاركات
- 75
- الإعجابات
- 15
- النقاط
- 503
- العمر
- 44
- محل الإقامة
- alger
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكيد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع بعد التاكيد
المصدر : بيع وشراء العملات
- سعر البيع: 222 د.ج
- عمولة التحويل: يتحملها البائع
- عمولة الوسيط: يتحملها البائع
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
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