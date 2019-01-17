طلب وساطة متوفر للبيع 100 يورو بايسيرا مقابل CCP

S

salim2018

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
31 ماي 2017
المشاركات
75
الإعجابات
15
النقاط
503
العمر
44
محل الإقامة
alger
#1
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكيد
المصدر : بيع وشراء العملات
  • سعر البيع: 222 د.ج
  • عمولة التحويل: يتحملها البائع
  • عمولة الوسيط: يتحملها البائع

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,390
الإعجابات
3,363
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @mohammed tlm
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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