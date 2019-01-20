فوائد خل التفاح

خل التفاح يستخدم في علاج الكثير من الأمراض منها:

خفض الوزن: يستخدم خل التفاح لخفض الوزن باستخدام ملعقة أكل خل في كوب ماء دافئ ويشرب المحلول بعد الوجبة مع تناول ثمرة الكريب فروت للمساعدة على إذابة الدهون.

لآلام الحلق: يستعمل خل التفاح لعمل غرغرة بنسبة ملعقة صغيرة من الخل في كوب ماء، ويؤخذ كل ساعة وبعد التحسن كل ساعتين.

دوالي الساق: يصب قليل من الخل في اليد وتدلك به الاوردة المتمددة في الساق، مرة صباحا وأخرى في المساء، مع شرب ملعقتين صغيرتين من الخل في كوب من الماء، مرة صباحا واخرى مساء، وبعد شهر يبدأ التحسن.

الكوليسترول: يعطي الخل لمن يعاني من الارتفاع في نسبة الكوليسترول، لانه يخفض نسبة الكوليسترول في الدم. وتوضع ملعقة طعام من خل التفاح في كوب ماء دافئ ويشرب.

في حالة القيء والاسهال: يشرب لمدة 3 ـ 4 ايام، وذلك بمقدار ملعقة طعام خل لكل كوب ماء.

للسعال: يجهز مزيج مكون من خل التفاح والعسل والجلسرين. فإذا كان السعال شديدا يؤخذ كل ساعتين. ويعطى الاطفال ربع ملعقة صغيرة كل ثلاث ساعات.

للصداع المزمن: يوضع مزيج متساو من الخل والماء في إناء فوق النار إلى ان يغلي ويستنشق البخار المتصاعد سبع مرات، ويمكن وضعه كمادة سميكة على الجبهة مبللة بمزيج ثلثه من الخل والباقي من الماء.