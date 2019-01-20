مفاهيم خاطئة وجب تصحيحها

sami44
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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله
هدا الموضوع توعوي اكثر من اي شيئ اخر
سنفتح نافدة على مجتمعنا لنصحح بعض المفاهيم الخاطئة في كثير من المجالات
كثير من الامور تحدث في حياتنا اليومية بسبب خطأنا في فهم بعض المسائل في الجانب الديني او الدنيوي
ومرات من جراء التعصب والاصرار عند بعض الناس ينسبون دالك لحديث من الاحاديث رغم انه حديث ضعيف ومرات يصرون على رأيهم بسبب قانون وضعي وممكن يكون قانون جائر
ومرات الراس اليابس عند بعض البوعريفو يخليهم يقولو ( معزة ولو طارت)
ليس العيب في الخطأ ولكن العيب في الاصرار عليه
لدالك ارتأيت ان نفتح هد الموضوع لنجمع فيه كل المفاهيم الخاطئة . كل عضو يدخل هنا يطرح علينا مفهوم في المجتمع يراه غير صحيح ونحن بدورنا نفتح موضوع منفصل يشرح الضاهرة
وهده المفاهيم موجودة في شتى مجالات الحياة في العمل وفي البيت وفي الطريق وفي المدرسة وفي الادارات وحتى المطار و
مواقف الحافلات ووسائل النقل
وعلى ضوء ارائكم وردودكم نجد المخرج الصحيح والتقويم اللازم لها
انتضر حضوركم ومشاركاتكم
كل التحايا لكم اخوكم سامي44
هدا الموضوع توعوي اكثر من اي شيئ اخر
سنفتح نافدة على مجتمعنا لنصحح بعض المفاهيم الخاطئة في كثير من المجالات
كثير من الامور تحدث في حياتنا اليومية بسبب خطأنا في فهم بعض المسائل في الجانب الديني او الدنيوي
ومرات من جراء التعصب والاصرار عند بعض الناس ينسبون دالك لحديث من الاحاديث رغم انه حديث ضعيف ومرات يصرون على رأيهم بسبب قانون وضعي وممكن يكون قانون جائر
ومرات الراس اليابس عند بعض البوعريفو يخليهم يقولو ( معزة ولو طارت)
ليس العيب في الخطأ ولكن العيب في الاصرار عليه
لدالك ارتأيت ان نفتح هد الموضوع لنجمع فيه كل المفاهيم الخاطئة . كل عضو يدخل هنا يطرح علينا مفهوم في المجتمع يراه غير صحيح ونحن بدورنا نفتح موضوع منفصل يشرح الضاهرة
وهده المفاهيم موجودة في شتى مجالات الحياة في العمل وفي البيت وفي الطريق وفي المدرسة وفي الادارات وحتى المطار و
مواقف الحافلات ووسائل النقل
وعلى ضوء ارائكم وردودكم نجد المخرج الصحيح والتقويم اللازم لها
انتضر حضوركم ومشاركاتكم
كل التحايا لكم اخوكم سامي44