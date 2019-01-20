مفاهيم خاطئة وجب تصحيحها

السلام عليكم ورحمة الله



هدا الموضوع توعوي اكثر من اي شيئ اخر



سنفتح نافدة على مجتمعنا لنصحح بعض المفاهيم الخاطئة في كثير من المجالات



كثير من الامور تحدث في حياتنا اليومية بسبب خطأنا في فهم بعض المسائل في الجانب الديني او الدنيوي



ومرات من جراء التعصب والاصرار عند بعض الناس ينسبون دالك لحديث من الاحاديث رغم انه حديث ضعيف ومرات يصرون على رأيهم بسبب قانون وضعي وممكن يكون قانون جائر



ومرات الراس اليابس عند بعض البوعريفو يخليهم يقولو ( معزة ولو طارت)