مفاهيم خاطئة وجب تصحيحها

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,416
الإعجابات
3,619
النقاط
451
#1
السلام عليكم ورحمة الله

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هدا الموضوع توعوي اكثر من اي شيئ اخر

سنفتح نافدة على مجتمعنا لنصحح بعض المفاهيم الخاطئة في كثير من المجالات

كثير من الامور تحدث في حياتنا اليومية بسبب خطأنا في فهم بعض المسائل في الجانب الديني او الدنيوي

ومرات من جراء التعصب والاصرار عند بعض الناس ينسبون دالك لحديث من الاحاديث رغم انه حديث ضعيف ومرات يصرون على رأيهم بسبب قانون وضعي وممكن يكون قانون جائر

ومرات الراس اليابس عند بعض البوعريفو يخليهم يقولو ( معزة ولو طارت)

ليس العيب في الخطأ ولكن العيب في الاصرار عليه

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لدالك ارتأيت ان نفتح هد الموضوع لنجمع فيه كل المفاهيم الخاطئة . كل عضو يدخل هنا يطرح علينا مفهوم في المجتمع يراه غير صحيح ونحن بدورنا نفتح موضوع منفصل يشرح الضاهرة

وهده المفاهيم موجودة في شتى مجالات الحياة في العمل وفي البيت وفي الطريق وفي المدرسة وفي الادارات وحتى المطار و

مواقف الحافلات ووسائل النقل

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وعلى ضوء ارائكم وردودكم نجد المخرج الصحيح والتقويم اللازم لها

انتضر حضوركم ومشاركاتكم

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كل التحايا لكم اخوكم سامي44
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,416
الإعجابات
3,619
النقاط
451
#2
السلام عليكم
هدا واحد من المفاهيم الخاطئة عندنا
كثير من الاحيان نمشي في زقاق مدينة ما نجد الاوساخ في كل مكان والسبب ان عمال النضافة لم يمرو دالك اليوم من خلال تلك الزقاق
لو حصل وسئلت ساكن من ساكني داك الطريق لكان جوابهم ان عمال النضافة لم يمرو وهدا عمل البلدية وليس عملنا
اليس هدا مفهوم خاطئ
كيف لنا ان نصبر على الاوساخ والروائح الكريهة في حيينا في غياب عمال النضافة وربما لهم في دالك عدر وحجتنا ان البلدية هي المسؤلة
اليس من الاجدر ان نتعاون على البر والتقوى لنكون انضف واطهر بالبلدية او بدونها
لكن مفهومنا الخاطئ جعلنا نكون مرات اوسخ ونحن راضون
 
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