نكتة وعبرة



قالك واحد جاب جاجة مدبوحة ودخل عند البوشي قالو قطهالي ايا البوشي قالو روح ومن بعد ساعة ولي

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هو راح والقاضي تاع المدينة جاز من قدام البوشي قالو اعطيني جاجة قالو البوشي ما عنديش الجاج هادي تاع الراجل قاللي قطعهالي قلتلو بعد ساعة ولي قالو القاضي شوف اعطيهالي وادا جا مولاها قولو الجاجة طارت ادا ما عجبوش الحال قولو روح اشتكي للقاضي وخليه يجي عندي وادا الجاجة وراح



كي ولى مول الجاجة قالو البوشي الجاجة تاعك طارت ايا زعف وشنف وعينيه حمارو ولا كي الجن

قالو اووووو جبتها مدبوحة كيفاش تطير وهي ميتة !!!؟



قالو البوشي هيَا نروحو للقاضي، وهو يحكم بيناتنا ويظهر الحق ...

وهما رايحين عند القاضي في الطريق تلاقاو بزوج متقاتلين واحد يهودي ولخر مسلم دخل البوشي بيناتهم يسلك احكم اليهودي بصبعو للعين عمالو عين

تلامو عليه الغاشي وحكموه وولاو يجرو فيه للمحكمة عند القاضي وقريب يلحقو في الفيراج لخر افلتلهم ودخل للمسجد وطلع للصومعة كي لحقو عليه ارمى روحو من الفوق طاح على وحد الشيخ كبير كملو حياتو مات وهو سلك

كان وليد هاداك الشيخ يشوف احكم البوشي وعاونوه الناس ودخلوه للقاضي

نهار شافو القاضي اتفكر الجاجة وما علابالوش بلي البوشي عما واحد وقتل اخر



سرقة الدجاجة وفقئ عين اليهودي وقتل الرجل كبير السن ..

نهار القاضي فاق بالقضايا تاع البوشي احكم راسو وبدا يخمم ومن بعد قاللهم نحكمو في كل قضية وحدها

نبداو بمول الجاجة هو اللول ما قضيتك قال اعطيته الدجاجة مدبوحة ولما رجعت قللي طارت قاللو القاضي أتؤمن بالله قاللو نعم قاللو القاضي ان الله يحيي العضام وهي رميم اعطي الريح لرجليك الجاجة تاعك طارت روح تصيد بالاك تلقاها

قاللهم جيبو المدعي الثاني الي هو اليهودي

جا اليهودي وقال للقاضي هد الراجل اعماني قاللو القاضي العين بالعين والسن بالسن بصح دية المسلم لاهل الدمة النصف معناه لازم نعمولك العين الثانية باش نقدرو نعمو للبوشي عين وحدة ايا اليهودي قالو عين وحدة خير من مكاش وراح

ايا القاضي قاللهم اعطونا المدعي الثالث الي هو ابن الشيخ المسن الميت

جا وليد الشيخ الي مات وقال للقاضي هد الراجل قفز على ابي من فوق الصومعة تاع الجامع قتلو قاللو القاضي هده ساهلة اطلع انت فوق الصةمعة وارمي نفسك عليه وحل الامر قالو الولد يا سيد القاضي لوكان يزغد اقوش ولا ادروات نموت انا قالو دبر راسك باباك علاش ما زغدش نهار شاف السيد جاي من الفوق



✍ الخلاصـــــة: هناك دائماً من يستطيع إخراجك مثل الشعرة من العجين إذا كان عندك دجاجة تعطيها للقاضي 🐓

تضيع الحـــــقوق بفســـــاد العدالة. منقول مع تغيير التعبير فقط ​