سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن"..( ثالث موضوع بعنوان:«لازم يطير هذا الراس.. لكن ذهب زمن الأبطال.. »

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

] [ موضوع يستحق أن يقرأ صدقوني.. لطالما كتبت فلم اخيبكم في انكم ستستمتعون اعتبروه احتفالا شغل

يسنى فالغاشي يفوت قدامو لازم يسقسيو هذا الشعب المسلم الذي يجهل حتى المعلومة و المعنى.. يا ترى واش هو السؤال..؟ في الشارع ميكرفونيسنى فالغاشي يفوت قدامو لازم يسقسيو هذا الشعب المسلم الذي يجهل حتى المعلومة و المعنى.. يا ترى واش هو السؤال..؟



عطاهم طريحة ديراكت قالهم فسدتو البلاد بهذا الشي تاعكم.. ايا ماجاو سلكو منو عاود رجعلهم حاب يعرف واش من قناة هذي راها هنا ايا قالولو قناة الشارع ماعطاولوش الاسم لوكان قالولو اسمها يدعي فيهم بجهنم و يطيحلهم ديراكت ويزيد يعطيهم ضرب زيادة ) ( ايا والكاميرا و الميكروفون ماشيين فطريق لقاو واحد الشيخ حبو يسقسيوه ياودي صرات كارثةعطاهم طريحة ديراكت قالهم فسدتو البلاد بهذا الشي تاعكم.. ايا ماجاو سلكو منو عاود رجعلهم حاب يعرف واش من قناة هذي راها هنا ايا قالولو قناة الشارع ماعطاولوش الاسم لوكان قالولو اسمهايدعي فيهم بجهنم و يطيحلهم ديراكت ويزيد يعطيهم ضرب زيادة



الميكروفون يلقي كلمته امام الكاميرا اللي شبعت ضرب من عند الشيخ يلقي كلمته امام الكاميرا اللي شبعت ضرب من عند الشيخ : "ياودي ماتحقروش الواحد وانا واش دخلني جيت نحتفل اووه قصدي نسقسي نعرفوا آراء الناس في وحد النهار بزاااف شباب اوه قصدي .. " : "ياودي ماتحقروش الواحد وانا واش دخلنيجيت نحتفل اووه قصدي نسقسي نعرفوا آراء الناس في وحد النهار بزاااف شباباوه قصدي .. "

الكاميرا سلفي تتحرك لكي تريڨل الوضع: .. " "الآن الطقس شباب مثل هذا اليوم الجميل.. "



من وراء الكواليس "تخلطت :" الكاميرا سيلفي الاول تفحلت على الميكرفون قالتلو:"هات لهنا والله ماتعرف تهدر.." ايا من بعد ما تخلطت الميكروفون يقول للكاميرا سيلفي " : "توري في روحك وانتي خاطاك تحب تبان برك الهربة.. وهيا ويجي السي الشيخ مرة اخرى ويزيد يعيطهم الحس قالهم قعدة هنا مكانشالهربة.. والكاميرا الشارع تتدخل: " ايا بركاونا رجعوني للموضوع تشو نديرو خدمتها شبعتو ضرب برك والله تستاهلو اياااو عندنا احتفال اووه قصدي خدمة.."

الميكروفون و الكاميرا سلفي " تم تم حكموها: "اااااه احتفال احتفاااال

الرجوع للموضوع بعد الضرب و اللخبطات:

) "صباح الخير.. لباس؟(ايا حكمنا اول واحد نسقسوه



•الشاب : " لباس الحمد لله "



"حبينا نسقسوك واش هو هذا اليوم..)



•الشاب:" مافهمتكش..؟ "



• الكاميرا سلفي : اصبر اصبر دوك نتنمر عليه" "هذا لاعبها زعما علينا ما يعرفشاصبر اصبر دوك نتنمر عليه"



• : "كيفاش اليوم هذا متعرفوش.. العام الجديد رأس السنة.. "



•الشاب

: " " آآآآه ما عرفتش واش تقصد.. ايه اليوم سنة جديدة



" ايه واش تدير في مثل هذا اليوم.. كيما معروف راس العام يحتفلو بيه فالعالم كامل "

:"ااه معلابليش علاه يحتفلو بيه دوك و معلابليش اذا يحتفلو بيه هنا منكذبش عليك"

تتدخل للتنمر:"هذا دوكا عايش معانا ولا وين يلعبها برك متامنوهش شغل باش منبعد يلقى روحو فالتعليقات ناس تشكر فيه.. يااو والله غير دوك تولي مضحكة"



تهدر في أذن : "ها ارواح لهنا يا الجايح متعرفش تفوت انت اخطينا منو معجبنيش هذا البنادم اخطيك ماتقولوش حتى السلام روح خليه واقف "



شوية لامارش شوية صور نلتقط ايا ونلقاو جماعة شباب واقيلا طالعلهم مورال بلاك هذو يقلبوها لعشية

الميكروفون يقول لكاميرا الشارع: "ارواح نسقسيوهم احكمهم ام رايحين.. بايعلهم "

• : "سلام.. لباس عليكم؟"



الشباب في بعض ماتفهم والو :"صافا لاباس تتاتلتالاييثلومطخاير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تخلطت الحمد لله مع شكون انتم "



خايفة :" هذو عصابة تاع دوى زيد يبعجونا بكاش موس ولا مارطو ونبقاو شفاية للكاميرات "



الميكروفون يخطف الكاميرا السلفي بدماغ: اردااااخ اسكت علينا خلينا خدموا "



• : "اليوم دخل علينا العام الجديد وكما تعرفو بلي كامل العامل يحتفلو بيه..قولولي انتم تحتفلو بيه؟



الشباب في بعض:"ايه وي نحتفلو ادنالتلونىنهانخلزمةزنا؟؟؟؟؟؟؟ "





: • الكاميرا سلفي واش هذا عمرهم ماهدرو ول.. فوتهم نقولك هذو تاع الموس فاللعب"



الميكروفون : "بلعقل ماشي في بعض بالواحد"



الشاب الاول :"اه نحتفلو بيه و كامل فالدار يحتفلو بيه"

(ينطق واحد فيهم ديراكت خلعاتو كاميرا واقيل) : "اه نديرو وحد روبلا خلي برك.."

) (ثم يضحك ياودي سنانيه غرقو في حلقو واقيلا بان غير الجوف الرياح الزفزافة خرجت



•الميكروفون : "وكيفاش تحتفلوا واش تديرو شموع لاتارت والمفرقعات.. قولونا كيفاش يكون احتفال تاعكم"



•الشاب الثالث :"مثلا نسهرو انا و الجماعة نديرو فيها ماكلة و الشطيح الغنا نزهاو و نجيبو المفقققق قفف فرعاااات ااااه المفقق ققق فففرعات كلش كلش نديروه نهار هذا"



•الكاميرا سلفي تتنمر:"مقرففففففعات في راسك هدرة على اختها ماتعرفش تنطقها وقاعد تزهى رووح تعلم النطق خير لك "

•الميكروفون : "بصح يقولو حرموا الاحتفال بيه على المسلمين"



•أحد الشباب :" شكون حرموه هذوك صحاب اللحية " ..) (ثم يضحك بل يشخر..)



ويتدخل الثاني ليقول:"واش قعدلهم غير هذا باش يحرموه، الشي اللي لازم يهدرو عليه ما يهدروش وكي يلقاو ناس فرحت شوية يخرجوا يفتيو..ياك ماناش نديرو في حرام نحتفلو عادي كما الخلائق كامل"

•الكاميرا سيلفي

تتنمر بقوة:"هو غير قبيل

" يقولك نشحطو ويقولك مانديرش فحرام

•الميكروفون :"وعلابلكم واش هو هذا النهار وعلاش يحتفلو بيه..؟



•الشباب :"اه والله مانعرفو.. حنا شفناها يحتفلو احتفلنا مايهمناش اوعلاش"



•الميكرفون :"إذن كما شفتو ديجا كاين اللي راه معول يحتفل بقوة فهذا النهار.. نزيدو ندورو شوية كاش مانلقو النسا تعرفوا الناس الماكلة ماتنساولناش @الامين محمد احسبوه في كاش ماكلة "



•الميكروفون يقول للكاميرا الشارع: "هاو اجري يا الكاميرا يا أم حبات عدس هاو ليك النسا احكمهم ايا كحل عليهم وزيد احكم النيمرو لازم نتزوجو هااا واش دخلنا فبوناني يحياو النساوين "



•الميكروفون :"صباح الخير.. واش حوالكم"



( فقط سامحونا على المشهد الاسطوري فالنساء كيما تعرفوهم وحدة تطير تجي لهيه تخاف يشوفوها فالكاميرا عينها تولي زرقا وكاينة وحدة تعرض و لخرى تشوف برك



•المرى: "صباح النور.. لباس الحمد لله.. كيما راك تشوف رانا مع قضيان و نوجدو للنهار هذا باش نحتفلو"



•كاميرا سلفي داهشة: "هذي ديجا بلا ما سقسيناها جابتهالنا من اللخر "



•الميكروفون :"وكيفاش تحتفلو بيه"



•المرى :"اه نحتفلو بيه لاتارت الشموع والماكلة كلش يتخدم نهار هذا..كاش مايدخل علينا بالخير..نرشو الملح فالباب باش يروح علينا العام اللي فات ومايجيش الشر "



•الكاميرا سلفي تهدر في أذن المكرفون :"سقسيها وعلاش يحتفلو بيه نشوفوها الى تعرف تلعب فيها زعما خلي نكشفوها "

•الميكروفون يقول للكاميرا سلفي :

"ياودي ارفد الشحم تاعك عليا ماتوريليش خدمتي "



•الميكروفون :"وعلابلك بصح علاش يحتفلو بيه!؟ لانهم حرموه"



•المرى :"اه وعلاه حرموه اووه هذا عادي نحتفلو بيه سنة جديدة وإن شاء الله تطل علينا بالخير يا رب ونحققو واش حابين كامل..بصح يحرموه معندهمش حتى آية من القرءان الكريم تقول حرام من بكري والدينا جدودنا يحتفلو هكذا ويطيبو واشنو دوكا تبدلت الامور ولات ناس تسهر برى و الاحتفالات الغناء حفلات كل جيل وجيلو"



الشوك في الزاوية ) الشوك في الزاوية

وتواصل قولها :"وهذا يوم ميلاد عيسى عليه السلام من الأنبياء ماناش نحتفلو بكاش كافر ولا..لا نحتفلو زكارة فاللي يقولو حرام"

•الميكروفون

قصدي شكرا لك وسنة سعيدة عليكم وعلينا " :"ايه يسمونا نحتفلو اوهقصدي شكرا لك وسنة سعيدة عليكم وعلينا "

•الميكروفون سيريو : "مشاهدينا الكرام أينما كنتم كملو معانا حتى للخر نزيدو نشوفو آراء الناس في هذا اليوم"



•الميكروفون يقابل واحد بولحية :"السلام عليكم "

بولحية :"وعليكم السلام و رحمة الله"



•الميكروفون :"حبينا نسقسيوك واش رايك فالناس اللي تحتفل براس العام"



•الكاميرا سلفي تتنمر: " ارواح لهنا حكمنا واحد من هذوك اخيهم هوما مش انا.. اصبرو نشوفو وين راح يدينا "



•بوليحية :" أنا ضد هذا الشي لأنه حنا كمسلمين معندناش هذا الشي خلاص "



•الميكروفون : "تسما انت تقول حرام بصح علاش حرام"

•بولحية

: "كيفاش علاش حرام؟ الأئمة بالاجماع حرموه ماشي تاعنا شي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خالفوا اليهود والنصارى بغيت انت تقلدهم؟ زيد هذا اليوم يعتبروه يوم ولادة عيسى عليه السلام هوما يقولو عليه

اله يحتفلو بيه كإله كيفاش يعني هذا الشي..؟ يعني حرام واللي يحتفل ربي يسهل عليه انا هذا الامر لا يعنيني"



•الميكروفون :"شكرا لك وسنة سعيدة ليك ولجميع المسلمين "



•الكاميرا سلفي تتنمر على المكرفون : "حبيبنا يقولك حرام والامر لا يعنيني وانت تقولو سنة سعيدة اررروي"



•الميكروفون : " "



) (ايا وحنا ماشيين نلقاو بنات مريحين حبينا نسقسوهم تبعو معانا

•الميكروفون : "صباح الخير"



•البنات :"بونجوغ"



•الميكروفون :"حبينا نسقسوكم على هذا اليوم راس السنة وكسفاش تحتفلو بيه انتم"

•وحدة من البنات قافزة تقول

: "

ce jour est spécial dans lequel nous faisons نديرو فيه Par exemple, de la nourriture, des bougies et des pétards ويجوز شباب بزاااف

"

"

•الكاميرا سلفي " تتنمر: "اهدري بالعربية كاين ناس ماتفهمش تلعب فيها قدام كاميرا برك باش تبان مثقفة دوك نروحو نسقسيوها واش يعني هذا اليوم نشوفوها اذا تحكي فرونسي

•الميكروفون

يقول

للكاميرا

سلفي

"اقعد كيما راك علابلي دوك تقولي سقسيها وووو علابلي واش نخدم تحبي تتنمري انتيا"

•الميكروفون

:"بصح علاه العالم كامل يحتفل بيه خاصة الكفار..؟

•هذيك القافزة ترد

:"ااه يحتفلو و صاي عام جديد دخل هذا ماكان "

•الميكروفون

: "لا لا بصح هذا نهار يعني للكفار بزاف تاع ولادة المسيح عيسى ابن مريم وهوما يقولو بلي هو إله"



القافزة: "اه والله معلابلي شكون هذا المسيح تاعهم اللي راك تحكي عليه مهم نحتفل وصاي.. "



(اعادة اللقطة بالكاميرا والصوت المضحك:



"والله معلابلي شكون هذا المسيح تاعهم اللي راك تحكي عليه هاهاهاهاهاها "

•الكاميرا سيلفي

تتنمر:"معلابلكش اااه احكي بفرونسي دوك.. مهم نحتفل وصاي بهيييمة خلقت لتكون بهيمة "

•القافزة

:"مهم حنا نتبعو وصاي حاجة تفرحنا نديروها وعلاش لا لا"

•الميكروفون

:"ايا صحا و سنة سعيدة علينا وعليكم و ربي يدخل علينا هذا العام بالخير"



•الميكروفون

يتحدث إليكم:«المهم أعزائنا المشاهدين كما شفتوا هذا رأي الناس في هذا اليوم ناس كامل تحتفل بطريقتها كاين اللي يشطح كاين اللي يروح خارج ولاية وكاينين اللي يطيبو و يسهرو و..»

•كاميرا سيلفي

تقاطعه:"وكاين اللي يشريو مقففقفففقققرعات و كاين اللي يهدرو فخونسي زعما وهوما مطرشين فدماغهم اعزائي المؤيدين في التنمر "



:" •الميكروفون:"

الآن نترك الأمر للانتقاد البناء والذي يحمل رسالة جميلة كالعادة قبل ان نختم معكم في هذه اللحظات "Ta..."

•كاميرا سلفي

تسرق اللحظة:"طمطوم يا طمطوم "



الصوت ياتي من الراس : "اردااااخ داااف والسلفي يفقد وعيه"

الخط للصحافية الساخرة :

♡

ركزولي على لابوسط تغلق الدراهم مكانش .. قبل نهاية كل عام نجد الكثرين ينتظرون هذا اليوم..فلا دراسة ولا عمل فيه ولا إدرات مفتوحةركزولي على لابوسط تغلق الدراهم مكانش..

؟ _ما علاقة الاحتفال في هذا الوقت، هل هو احتفال بنهاية سنة من عمرنا مثلا؟ أم هو احتفال بمنجزاتنا؟ أم ترانا لا نعرف حتى لم نحتفل



(

كاميرا سلفي

تقاوم وتعاود تنوض لتقول:"ما كنت نحتفل ماكنت نعرف علاش يحتفلو )



الصوت الآن " واقيلا خلاص عليها :"ترااااق تراااق" واقيلا خلاص عليها

العودة:

♡ القصة كاين وحد الجدال على تاريخ ولادة المسي

ح عيسى عليه السلام وهذا مانحكيوش عليه.. وبعيدا عن الاحتفال بيه لانه عند الغرب اصلا من الطقوس تاعهم ومام تاعنا يحتفلو بيه خلي مانفتيو في والو من هذا لكن واش لازم نهدرو عليه اللي هو وقتاش رجع هذا الطقس من مجرد احتفال بميلاد المسيح الذي هو رمز للطهر و الأخلاق إلى حفلات ماجنة ترتكب فيها جميع المحرمات اللي جاء المسيح علاجال باش ينهى عليها باش ما نحكيش على امور الدين برك نحكي حتى عليهم هنا فهمتو يا بتوع مدارس



باش تلحق الامم المسلمة تحتفل بهذا الامر. بطريقة مفسدة للمال و الاخلاق وتجي تقولي حلال ماشي حرام تسمعهم بكل جراة يقولك عادي هنا شوف واش راك تدير ياااو ولاو يديرو حفلات والشباب يسهر ويشربو وين يوليو سكارى و العرا و الغنا و زيد يتحابو في هذا العام بالهدايا و الخرجات برى دنيا مهلوكة خممو شوية ماشي تبعو برك.. جابولكم كل الفساد إلى عقولكم التي كرمها الله اولا بالاسلام فطرة كيفاش شباب يرقص وناس تطيب المأكولات لمن؟ للي قالو عليه ابن الله تبع برك؟؟

هو نبي وجاء ينهى على امور هذي اللي ماتصلحش وانتم تتمهبلو.. كي حرموا العلماء الاحتفال بهذا اليوم علابلهم علاه..؟.. لانه كل حاجة تولي احتفال عندنا تولي فساد وحرامات بركاو ماتلعبوها شغل تفهموا خير على اللي قرى الدين وجابوا بالتعب باش يفهمك ويخرجك من الجهل اللي فيك كفاكم تهاونا و استصغارا للامور..



وهذا يدل على اننا نعيش ازمة اخلاقية حقا لمست مبادئنا في حين كل واحد رجع الدين شخصي وكل واحد يقول نعيش كما نحب ربي اللي يحاسب هنا نقول خلاص على الأمة المسلمة هذي راااحت فيها.. راني نقول اليوم: "وينهم منظوماتنا الاسلامية؟

في هذه الحالات لم لا يوجد ردع لمثل هذه الامور.؟؟

مانحتاجوش القانون والعقوبات نحتاجو حلول فكرية تصلح ولو شوية ..لكن مكانش اللي يهتم واصلا نعتبر انا بلي منظوماتنا التربوية ماقدرتش تحافظ على مبادئنا وقيمنا النظيفة بل فشلت في أن تضع لهذه المجتمعات المسلمة مبادئ وثقافة تناسبها يااااااا أسفاه يااااأسفاه

(تجي تربي ابنك على ما جاء لأجله الانبياء والرسل للنهي عنه..؟ تربيتنا عكس خساارة)

•كاميرا سلفي

تعاود تحيا يا لطيف لتقول:"كملتو دوكا يجوز لي الكلام

وهذا الراس لازم يطير

وانت صاحبنا

المكروفون

واش تقول شغل الكاميرا ايا:

"ولقد ذهب زمن الابطال"





: كانت معكم الصحافية الساخرة تمارس

عملها الساخر

"Tama.aliche"



•الختام:

"زيدو قولو الموضوع طويل "

Eh bien,