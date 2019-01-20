حصرياً: بـــان كيك بالموز

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,569
الإعجابات
29,793
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
b.gif

كيف حالكم جميعاً؟
إن شاء الله تكونوا بخير
اليوم جايبتلكم معي وصفة بحبها الكبير قبل الصغير
وسهلة بتقدر ست البيت تتفنن بتقديمها مع عدة أشياء

ويا الله على المقادير وطريقة التحضير

المقادير ..
1 كوب طحين
2 موز
2 ملعقة كبيرة سكر
1 كوب حليب سائل
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 بيضة
2 ملعقة صغيرة بكينغ باودر
رشة ملح صغيرة جداً
1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

نقوم بهرس الموز بالشوكة ثم نقوم بإضافة البيض ونخفق جيداً

IMG_3427.JPG

IMG_3429.JPG

ثم نضيف الزبدة
والحليب ثم نقوم بنخل كل من الطحين والبكينغ باودر والفانيليا والملح
وإضافتها فوق الخليط ونخفق جيداً الى أن يصبح لدينا خليط سميك القوام

IMG_3430.JPG

IMG_3431.JPG

وهنا نقوم بدهن المقلاة بالقليل من الزبدة ونسكب الخليط بالسمك الذي نريد

IMG_3433.JPG

وبعد الإنتهاء من الكمية نقوم بتقديمها على الشكل الذي نريد
إما بإضافة الشوكولا السائلة
او العسل
أو المثلجات

أنا قمت بتقديمها على هذا الشكل

IMG_3434.JPG

IMG_3438.JPG

IMG_3439.JPG

IMG_3440.JPG

IMG_3441.JPG

أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد أعجبتكم
إلى الملتقى بإذن الله









 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,127
الإعجابات
50,870
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا سلاااام :love:
ماشاء الله تبارك الرحمان
من الصور واضح انها لذيذة
وكيف لا تكون كذلك من أيدي الغالية سكون
بارك الله فيك غاليتي على الوصفة المميزة
وبصحتكم​
 
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