حصرياً: بـــان كيك بالموز

كيف حالكم جميعاً؟

إن شاء الله تكونوا بخير

اليوم جايبتلكم معي وصفة بحبها الكبير قبل الصغير

وسهلة بتقدر ست البيت تتفنن بتقديمها مع عدة أشياء

ويا الله على المقادير وطريقة التحضير

المقادير ..

1 كوب طحين

2 موز

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 بيضة

2 ملعقة صغيرة بكينغ باودر

رشة ملح صغيرة جداً

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

نقوم بهرس الموز بالشوكة ثم نقوم بإضافة البيض ونخفق جيداً

ثم نضيف الزبدة

والحليب ثم نقوم بنخل كل من الطحين والبكينغ باودر والفانيليا والملح

وإضافتها فوق الخليط ونخفق جيداً الى أن يصبح لدينا خليط سميك القوام

وهنا نقوم بدهن المقلاة بالقليل من الزبدة ونسكب الخليط بالسمك الذي نريد

وبعد الإنتهاء من الكمية نقوم بتقديمها على الشكل الذي نريد

إما بإضافة الشوكولا السائلة

او العسل

أو المثلجات

أنا قمت بتقديمها على هذا الشكل

أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد أعجبتكم

إلى الملتقى بإذن الله