هل تعرف ما هو يوم العمر ؟

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abou khaled

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#1
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#1
هل تعرف ما هو يوم العمر ؟

ما هو يوم العمر ؟!

مؤكد أن الكثير سيقولون يوم زفافي أو تخرجي هو يوم العمر

اقرأ ما هو يوم العمر :

- لم يكن ذلك الرجل يعلم أن اليوم الذي أماطَ فيه الشوك
عن طريق الناس كان أفضلَ أيام حياته إذ غفَر الله له به .

- ولم تكن المرأه تتوقع أن يكون أسعدَ أيام حياتها ذلك
اليوم الذي سقَت فيه كلباً أرهقه العطش فشكر الله
صنيعها وغفر لها .

* إن يوم العمر ليوسفَ عليه السلام كان ذلك اليوم الذي
انتصرَ فيه على داعي الغريزة ووقف في وجه امرأة العزيز
قائلاً :
{معاذ الله}
فترقي في معارج القرب ، وحظي بجائزة :
{إنه من عبادنا المخلَصين}

* يوم العمر للصحابة الذين شهدوا بدرًا لما قيل لهم :
"اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"

* ويوم العمر لما طأطأ طلحة رضي الله عنه ظهرَه للنبي
عليه الصلاةُ والسلامُ يومَ أحد ليطأه بقدمه قال له :
"أوجب طلحة"
أي وجبت له الجنة .

إن العبد قد يكتب له عز الدهر وسعادة الأبد ،
بموقف يهيئ الله له فرصتَه ، ويقدر له أسبابه ..

حينما يطلع على قلب عبده فيرى فيه قيمةً إيمانية أو
أخلاقيةً يحبها فتشرق بها نفسه وتنعكس على سلوكه
بموقفٍ يمثل نقطةً مضيئةً في مسيرته في الحياة ،
وفي صحيفة أعماله إذا عرضت عليه يومَ العرض .

فيا أيها الأحبة أين يومكم ؟
هل أدركتموه أم ليس بعد ؟

توقعوا !!

أن يكون بدمعةٍ في خلوة ،

أو مخالفةِ هوى في رغبة ،

أو في سرور تدخله إلى مسلم ،

أو مسح رأس يتيم ،

أو قبلة يد أم ،

أو أبتسامة في وجه مسلم ،

أو قول كلمة حق ،

أو إغاثةِ ملهوف ،

أو نصرة مظلوم ،

أو كظم غيظ ،

أو إقالة عثرة ،

أو ستر عورة ،

فأنتم لا تعلمون من أين ستأتيكم ساعة السعد

أيها الأحبة :

ليكن لكم في كل يومٍ عمل صالح ، وحبذا لو كان خفياً ،
فقد يكون هو المنجي ، ويكون يومك الموعود :

"يوم العمر "
 
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