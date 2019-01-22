هل تعرف ما هو يوم العمر ؟



ما هو يوم العمر ؟!



مؤكد أن الكثير سيقولون يوم زفافي أو تخرجي هو يوم العمر



اقرأ ما هو يوم العمر :



- لم يكن ذلك الرجل يعلم أن اليوم الذي أماطَ فيه الشوك

عن طريق الناس كان أفضلَ أيام حياته إذ غفَر الله له به .



- ولم تكن المرأه تتوقع أن يكون أسعدَ أيام حياتها ذلك

اليوم الذي سقَت فيه كلباً أرهقه العطش فشكر الله

صنيعها وغفر لها .



* إن يوم العمر ليوسفَ عليه السلام كان ذلك اليوم الذي

انتصرَ فيه على داعي الغريزة ووقف في وجه امرأة العزيز

قائلاً :

{معاذ الله}

فترقي في معارج القرب ، وحظي بجائزة :

{إنه من عبادنا المخلَصين}



* يوم العمر للصحابة الذين شهدوا بدرًا لما قيل لهم :

"اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"



* ويوم العمر لما طأطأ طلحة رضي الله عنه ظهرَه للنبي

عليه الصلاةُ والسلامُ يومَ أحد ليطأه بقدمه قال له :

"أوجب طلحة"

أي وجبت له الجنة .



إن العبد قد يكتب له عز الدهر وسعادة الأبد ،

بموقف يهيئ الله له فرصتَه ، ويقدر له أسبابه ..



حينما يطلع على قلب عبده فيرى فيه قيمةً إيمانية أو

أخلاقيةً يحبها فتشرق بها نفسه وتنعكس على سلوكه

بموقفٍ يمثل نقطةً مضيئةً في مسيرته في الحياة ،

وفي صحيفة أعماله إذا عرضت عليه يومَ العرض .



فيا أيها الأحبة أين يومكم ؟

هل أدركتموه أم ليس بعد ؟



توقعوا !!



أن يكون بدمعةٍ في خلوة ،



أو مخالفةِ هوى في رغبة ،



أو في سرور تدخله إلى مسلم ،



أو مسح رأس يتيم ،



أو قبلة يد أم ،



أو أبتسامة في وجه مسلم ،



أو قول كلمة حق ،



أو إغاثةِ ملهوف ،



أو نصرة مظلوم ،



أو كظم غيظ ،



أو إقالة عثرة ،



أو ستر عورة ،



فأنتم لا تعلمون من أين ستأتيكم ساعة السعد



أيها الأحبة :



ليكن لكم في كل يومٍ عمل صالح ، وحبذا لو كان خفياً ،

فقد يكون هو المنجي ، ويكون يومك الموعود :



"يوم العمر "