أخبرهم .... طقوس تمثيلية

الخاطرة التالية ردا على هذا الكلام :

أخبريهمۡ أنّني كُنتُ الخائنَ، وأنّك أنتِ الوفَاء..

وانني جاثِِ على ركبتي أطلبُ العودةَ، وأنكِ

ترفضينَ بكبرياءۡ.. اخبريهمۡ انكِ من إختارَ الفراقَ، وأنّك

ضَحيتِ من أجلِ البقاءَ، أخبِريهمۡ

أَنني المُخطأ ولن أجِد فتاةً تُحبني كحُبك، قولي

لهُم انني لم أكن استَحقك، وانّني ظلمتُك.. إكذِبي

كعادتكِ يا صغيرتيِ فالآن قد سقطتۡ ياءُ التملكِ من التآء يا "صغيرة"..

أخبرهم اني كنت الخائنة

وانت كنت الصادق

اني لاحقتك في كل مكان قصدته

وان فقط بفكرك

وانك كنت تصدني وتطردني بكل عنفوانك وكبريائك

رغم ذلك لا زلت اجري ورائك كظلك ...

او ربما ككابوس في ظنك

أخبرهم أني توسلتك ان لا ترحل

وانك من اخترت الابتعاد

بعد كل ماقمت به من تضحيات من اجلي

واني كنت ناكرة جميل

لكل حبك الذي ملا كل حياتي

اخبرهم اني لعنة تصيب كل من يقربني

وان من الافضل لهم الابتعاد عني

اخبرهم اني لن اجد رجلا احبني مثلك

او ربما لا زلت تحبني؟؟؟؟

قل لهم اني لم اكن اساوي شيئا

بل اني اقل من الاشيئ

وأني لم استحق ربع ما قدمت وما فعلت لي

وايضا كل ماضحيت به من اجلي

وأني كنت الجلاد

وأني كدت أن اصيبك بهوس

واختلال نفسي وعقلي

بل انك ايضا هددت ان تقتل نفسك

وفضلت العيش في الجحيم الابدي

على بقائك معي

وأنك اصبحت لا تثق في النساء

لاني في الحقيقة اخترت الانفصال

بسبب حبيب خرافي لي

واذا قال لك احدهم عن الزواج تصبح عاصفة هوجاء

مارس طقوس تمثيلك كعادتك

تلك التي مارستها معي ومع اهلي يا .... يا عزيزي

اه عفوا قصدت ايها العزيز على اهلك

فانت لم تكن ولن تكون ملكي