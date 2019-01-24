🍁🍁سعادة جوفاء🍁🍁

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
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#1
لا تغرنكم الابتسامة، و لا يغرنكم المظهر، فلعل قلوب الذين نحسدهم تتحمل ما لا يمكن لنا تحمله .
كم من الناس يبدون أقوياء من الخارج ، و هم من الداخل أضعف مما يمكن أن نتصور ،و كم من أولائك الذين يملئون الأجواء صخبا و ضجيجا ، و هم من الداخل ينزفون و لا أحد قد تبين أمرهم .
فلا يغرنكم ظاهر الأمور ، فلعل باطنها أجوف.
كنت ليلتها عند جدي و أصريت على أحد قريباتي أن تحضر و يوصلها زوجي بعد السهرة .
و بالفعل حضرت ، و عندما انتهت السهرة اتصلت بزوجي و رافقتها إلى السيارة ، فطلب مني أن أقوم بالقيادة و أوصلها بنفسي لأتمرن على القيادة أكثر ، علما أنني اجتزت امتحانين في سياقة الصنف ب و بقي لي الامتحان الأخير.......
جلست جنبي و هي تنظر إلي بإعجاب شديد ، حتى أنها استفزتني بنظراتها و كلمات الإعجاب الشديد بي ، و أنا في أرض الواقع لست من نوع الأشخاص الذين يكثرون الشكوى و البكاء ، بل كنت أدع كل مشاكلي لنفسي و لا أبدو أمام غيري إلا قوية بشوشة و كأنه لا هم يؤرقني ، و كانت تلك الصورة تغري الكثير من قريباتي ، فيعتقدن أنني أعيش في جنة الله بأرضه.
غير أن الذي تعلمته من خلال تجربة قاسية ، أن تدع مشاكلك بينك و بين ربك ، ولو حدث و أن شكوت فاشك همك لغريب.
فالغريب و لو سمعك و شد على ساعدك سيرحل ، و لن تلاحقك أسئلته الغبية و لا نظرات الشفقة ، أما القريب فسيبقى لا يلاحقك طوال أيامك يسأل و يسأل....
قطعت الصمت قائلة :
- جميل أن زوجي قد خرج من البيت ليحمل ابنتي و هذا سيشجعه ليقبل تسجيلي في Auto ecole و أنا في الواقع لم أفكر بالرخصة إلا بسبب حاجتي الماسة إليها مؤخرا .
سألتها و قد استفزتني نظراتها و إعجابها :
- أنت..... هل جربت أن تعيشي مع حماة تضيق الخناق على زوجك حتى يتخلى عنك .
- هل جربت أن تعيشي طوال عمرك مع أكثر انسانة تكرهك ، تؤذيك بلسانها السليط و تلفق عنك الأكاذيب ووووو و كل هدفها أن تتخلي عن خاتم زواجك..
- هل جربت أن تبقي بعيدة عن زوجك لمدة طويلة؟
- هل جربت ذلك الشعور أن يسافر زوجك و يستقيل ثلاث طائرات للوصول لعمله و يبقى عشر ساعات كاملة بالجو و أنت لا تعلمين مع كل سفر يا عزيزتي إن كان سيعود سالما أم لا؟؟؟؟؟
هل .......هل........هل.......هل......؟؟
كان حوارا بيني و بين نفسي أما هي فكانت قد غادرت منذ مدة ......
لا تنبهري بحياة غيرك فأنت لا تعلمين مالذي بداخلها ، فلعلهم تحملوا مالا تقوين أنت على تحمله ، بل انظري لحياتك أنت بإعجاب .
فالذي أملكه لا تمليكنه ، و الذي تملكينه لا أملكه ، و تلك حكمة الله.
لا سعادة مطلقة في الدنيا و من قال ذلك فهو كاذب...
سعادة الحياة هي جوفاء و تلك سنة الله في الأرض و الخلق ......
تصبر على أمر فيكافئك الله من جهة مثلما اختبرك من جهة ، لذلك لا تتمنى ماليس لديك ولو حدث فيجب قبل التمني أن ترى لحياتك بإعجاب و تدرك أن آلافا من البشر يتمنونها ....
فالسعادة لم توجد على الأرض إلا لتكون جوفاء .......
و السعادة المطلقة هي في القرب و معية الله و ما سواها سراب.....
خربشات🍁🍁
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جويلية 2013
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعلها في ميزان حسناتك
نسال الله الهداية والثبات لنا ولكل امة محمد صلى الله عليه وسلم
مايؤرقني، لم ننظر في الاصل لما يملكه الاخرين ؟؟؟؟؟ ونحكم على سعادتهم او تعاستهم حتى وان كنا نعرف ظروفهم
لاستطيع شرح موقفي وفكرتي وهي نفس فكرتك

راقت لي❤

ثروة السعادة ....

طرحت جسدها المتعب من أعباء البيت على سريرها وتناولت هاتفها النقال الذي لم يتوقف عن رنين الرسائل ففتحت الهاتف فإذا هي مقاطع عبر السناب شات من زميلتها التي قد سافرت إلى أوربا صورت فيها مناظر الجبال التي يكسوها الجليد ومنظر الطبيعة الخلابة التي تطل عليها نافذة غرفتها في الفندق وضحكاتها هي وزوجها وأبنائها وهم يتنقلون بين المروج الخضراء .

اخذ قلبها يعتصر ألماً وهي تردد بينها وبين نفسها الله يسعدك ويحفظك يا صديقتي الغالية والله يرزقني مما رزقك.

ثم فتحت الانستغرام وفتحت حساب أختها الصغرى فإذا هي تجد صورة لهدية قدمها لها زوجها بمناسبة ترقيته . قالت : ما شاء الله ، الله يسخر لها ويسخر لي من زمان ماجاب لي زوجي هدية إيه الحمدلله .

ثم فتحت حساب صديقتها عبير فإذا صورة لهم وهم يتناولون وجبة العشاء في أحد المطاعم الراقية .

قالت : الله يرحم ضعفي من المغرب وأنا بالمطبخ تعبانه علشان العشا وهم ما شاء الله بالمطعم متهنين إيه الله يديم عليهم نعمته .

وأخذت تقلب من حساب إلى حساب وقلبها كله حسرات على ما ينقصها مزدرية نعمة الله عليها غافلة عما تتمتع به مماهو خير مما عند غيرها .

أغلقت هاتفها ....

وغادرت سريرها متوجه لزوجها تطلب منه أن يسافر بها مثل فلانة صديقتها ومثل فلان أخيها الذي سافر بزوجته وفلانه وفلانه وتلح عليه ،،، فكان رده :- الله ييسر ويدبر الصالح.

عادت لغرفتها وصلت ركعتين قبل أن تخلد للنوم وتناولت مصحفها لتقرأ وردها ففتحت على سورة طه فاستعاذت وبسملت وتلت

🌱( طه* مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ* إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ)

توقفت قليلا وتأملت الآيات ..
(مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ)
قالت في نفسها : أنزله لتسعد فالقرآن هو مصدر السعادة للعبد إذا تدبره وعمل به .

ثم تابعت تلاوتها حتى وصلت إلى قريب من آخر السورة وإذا هي تقرأ🌱

( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ)🌱
تسمرت عيناها على الآية وأخذت ترددها🌱(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ)🌱

قالت : الآية تخاطبني 🌱(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ)

تنهدت وقالت : رحماك ربي كم مددنا أعيننا إلى متاع الدنيا الزائل فتعلقت به قلوبنا وتحسرنا على فواته فاضطربت قلوبنا وفقدنا السكينة والرضا فتسخطنا ولم يملأ أعيننا جميع ماعندنا من نعم لا تعد !

يخطئ من يظن أن أسباب السرور كلها في السفرات والمطاعم والفنادق فالسرور يعتمد على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف الخارجية .

ملخص القول .. ان السعادة في الرضى فلا تبحثو عنها بعيدا ......!

ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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