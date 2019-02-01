pate a joint لتشميع السيراميك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك

سلمت يمناك اخي الكريم الطيب

اي حاجة نشوفها نخمم كيفاه ندخلها في الرسم والزخرفة الله غالب ههههههههههههههه

ارجو تقبل مروري

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه​