pate a joint لتشميع السيراميك

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله
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رواد منتدى بيتي موهبتي الحرف والمهن

اليوم حبيت اطرح موضوع خاص بالسيراميك ارضيات وحوائط

مع التطور الحاصل في مجال البناء وخاصة الاعمال النهائية ومنها السيراميك

ومن المعروف ان تشميع السيراميك في السابق كان بالاسمنت الابيض وفقط

والان ضهر منتوج جديد ( pate a joint) سهل التطبيق و شكله النهائي جميل وفيه كل الالوان

وهذا يمكنك من الاستغناء عن اللون الابيض في تشميع السيراميك ويعطيك الاختيار كي تشمع حسب لون السيراميك

المركب عندك يمكن اختيار لون غير لون السيراميك ويكون مناسب مثل اللون الاحمر مع السيراميك الاسود او الرمادي

يمكن ان تغطي العيوب الموجودة في السيراميك مثل التشققات والندوب خاصة اذا كان السيراميك المركب عندك من النوع الثاني او التجاري

لا يتطلب خبرة للتطبيق يمكن لأي شحص ان يقوم بالعمل خليط من الماء وبودرة البات اجوان يخلط جيدا حتى يصبح

عجين مرن وعندها وعندها تقوم بغلق الفراغات بين قطع السيراميك

وبعد نصف ساعة تقوم بتنضيف الارضية او الحائط بمنشفة نضيفة وتكون قد انجزت المهمة

وهنا في الصورة العجين جاهز وباللون الابيض

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وهنا العجين باللون البيج


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وهنا الاداة المناسبة للتطبيق يمكن استعمال قراتوار بلاستيكي بالاضافة الى منشفة نضيفة

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وهنا صور للشكل النهائي

هذا سيراميك هول مشمع بلون البني بعد التشميع

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هذا سيراميك مطبخ مشمع بلون البيج بعد التشميع

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هذا سيراميك حمام مشمع باللون الرمادي

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هذا سيراميك مدخل البيت مشمع بالون البني بعد التشميع
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هنا سيراميك مدخل مطبخ مشمع بلون البيج بعد التشميع

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للامانة هذه بعض من اعمالي في تركيب السيراميك عند الانتهاء من الاعمال لاحقا سوف ادرج موضوع عنها

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اتمنى الاستفادة
تقبلو احترام وتقدير اخوكم سامي44
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
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منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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10 ديسمبر 2009
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قال فريد أبوفيصل:
تطورت الاعمال عن السابق وفي كل مرة تبان أمور جديدة أفضل وأسرع وأجمل.
يعطيك الصحة سامي.
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كل الشكر لك اخي فريد على المرور لعطر والطلة
بالفعل تطور مجال البناء وكل يوم نشوفو حاجة جديدة
احترامي وتقديري لك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشاءاالله

في قمة الروعة

خدمة بزاف باهية يعطيك الصحة
 
sami44

sami44

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منتدى بيتي وموهبتي
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قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشاءاالله

في قمة الروعة

خدمة بزاف باهية يعطيك الصحة
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الروعه في مرورك
كل الاحترام والتقدير لك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك
سلمت يمناك اخي الكريم الطيب
اي حاجة نشوفها نخمم كيفاه ندخلها في الرسم والزخرفة الله غالب ههههههههههههههه
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,850
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5,535
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751
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك
سلمت يمناك اخي الكريم الطيب
اي حاجة نشوفها نخمم كيفاه ندخلها في الرسم والزخرفة الله غالب ههههههههههههههه
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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اعرف انك تحبين الرسم والزخرفة والديكور يستهويك بالطبع ممكن يجيك الالهام منه
مشكورة على الاهتمام ولكي كل الاحترام
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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19 ماي 2011
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السلام عليكم
يعطيك الصحة على الموضوع
ننتظر دائما مواضيعك المتميزة
تحياتي لك​
 
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