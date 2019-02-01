pate a joint لتشميع السيراميك

sami44
:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله
رواد منتدى بيتي موهبتي الحرف والمهن
اليوم حبيت اطرح موضوع خاص بالسيراميك ارضيات وحوائط
مع التطور الحاصل في مجال البناء وخاصة الاعمال النهائية ومنها السيراميك
ومن المعروف ان تشميع السيراميك في السابق كان بالاسمنت الابيض وفقط
والان ضهر منتوج جديد ( pate a joint) سهل التطبيق و شكله النهائي جميل وفيه كل الالوان
وهذا يمكنك من الاستغناء عن اللون الابيض في تشميع السيراميك ويعطيك الاختيار كي تشمع حسب لون السيراميك
المركب عندك يمكن اختيار لون غير لون السيراميك ويكون مناسب مثل اللون الاحمر مع السيراميك الاسود او الرمادي
يمكن ان تغطي العيوب الموجودة في السيراميك مثل التشققات والندوب خاصة اذا كان السيراميك المركب عندك من النوع الثاني او التجاري
لا يتطلب خبرة للتطبيق يمكن لأي شحص ان يقوم بالعمل خليط من الماء وبودرة البات اجوان يخلط جيدا حتى يصبح
عجين مرن وعندها وعندها تقوم بغلق الفراغات بين قطع السيراميك
وبعد نصف ساعة تقوم بتنضيف الارضية او الحائط بمنشفة نضيفة وتكون قد انجزت المهمة
وهنا في الصورة العجين جاهز وباللون الابيض
وهنا العجين باللون البيج
وهنا الاداة المناسبة للتطبيق يمكن استعمال قراتوار بلاستيكي بالاضافة الى منشفة نضيفة
وهنا صور للشكل النهائي
هذا سيراميك هول مشمع بلون البني بعد التشميع
هذا سيراميك مطبخ مشمع بلون البيج بعد التشميع
هذا سيراميك حمام مشمع باللون الرمادي
هذا سيراميك مدخل البيت مشمع بالون البني بعد التشميع
هنا سيراميك مدخل مطبخ مشمع بلون البيج بعد التشميع
للامانة هذه بعض من اعمالي في تركيب السيراميك عند الانتهاء من الاعمال لاحقا سوف ادرج موضوع عنها
اتمنى الاستفادة
تقبلو احترام وتقدير اخوكم سامي44
رواد منتدى بيتي موهبتي الحرف والمهن
اليوم حبيت اطرح موضوع خاص بالسيراميك ارضيات وحوائط
مع التطور الحاصل في مجال البناء وخاصة الاعمال النهائية ومنها السيراميك
ومن المعروف ان تشميع السيراميك في السابق كان بالاسمنت الابيض وفقط
والان ضهر منتوج جديد ( pate a joint) سهل التطبيق و شكله النهائي جميل وفيه كل الالوان
وهذا يمكنك من الاستغناء عن اللون الابيض في تشميع السيراميك ويعطيك الاختيار كي تشمع حسب لون السيراميك
المركب عندك يمكن اختيار لون غير لون السيراميك ويكون مناسب مثل اللون الاحمر مع السيراميك الاسود او الرمادي
يمكن ان تغطي العيوب الموجودة في السيراميك مثل التشققات والندوب خاصة اذا كان السيراميك المركب عندك من النوع الثاني او التجاري
لا يتطلب خبرة للتطبيق يمكن لأي شحص ان يقوم بالعمل خليط من الماء وبودرة البات اجوان يخلط جيدا حتى يصبح
عجين مرن وعندها وعندها تقوم بغلق الفراغات بين قطع السيراميك
وبعد نصف ساعة تقوم بتنضيف الارضية او الحائط بمنشفة نضيفة وتكون قد انجزت المهمة
وهنا في الصورة العجين جاهز وباللون الابيض
وهنا العجين باللون البيج
وهنا الاداة المناسبة للتطبيق يمكن استعمال قراتوار بلاستيكي بالاضافة الى منشفة نضيفة
وهنا صور للشكل النهائي
هذا سيراميك هول مشمع بلون البني بعد التشميع
هذا سيراميك مطبخ مشمع بلون البيج بعد التشميع
هذا سيراميك حمام مشمع باللون الرمادي
هذا سيراميك مدخل البيت مشمع بالون البني بعد التشميع
هنا سيراميك مدخل مطبخ مشمع بلون البيج بعد التشميع
للامانة هذه بعض من اعمالي في تركيب السيراميك عند الانتهاء من الاعمال لاحقا سوف ادرج موضوع عنها
اتمنى الاستفادة
تقبلو احترام وتقدير اخوكم سامي44
آخر تعديل بواسطة المشرف: